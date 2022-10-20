Колокольцев призвал поднять зарплаты полицейским

Выступление Владимира Колокольцева в Государственной Думе в рамках «правительственного часа».

Комиссии Госдумы получили много «пищи для работы» после яркого выступления Владимира Колокольцева. Ведь министру трудно удержать на сегодняшних зарплатах личный состав, что готов хоть в полном составе выехать в район проведения специальной военной операции, где предлагают получать 200 тысяч рублей в месяц.

«Эффективность выполнения поставленных перед органами внутренних дел задач во многом зависит от реализации социальных гарантий сотрудникам.

Среди самых актуальных вопросов – многолетнее хроническое недофинансирование наших потребностей. Отсюда недостаточный уровень денежного содержания, трудности в обеспечении жильем: очередь среди желающих получить это жилье растянулась уже на десятилетия вперед. Следствием этого также является некомплект в ведущих службах и, соответственно, повышение нагрузки на личный состав. Обозначенные проблемы видит и Правительство Российской Федерации, и мы прилагаем усилия для их решения», - заявил Владимир Колокольцев.

В ходе доклада парламентариям Колокольцев заявил, что политика коллективного Запада и правящего киевского режима «несет откровенно провокационный и террористический характер, в связи с чем личный состав ряда территорий переведен на усиленный вариант несения службы».

«Особое внимание уделяется приграничным с Украиной регионам. С марта текущего года сформировано 15 сводных отрядов полиции. Ими проверено около 430 тысяч единиц автотранспорта и более 540 тысяч граждан. За правонарушения и преступления задержаны почти 1800 человек. В том числе за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков», - отметил Колокольцев.

С оружием много проблем. Его просто стало слишком много. Основной поток с Украины. По словам Владимира Колокольцева всего с начала года «изъято почти 20 000 единиц, в том числе 7 000 – огнестрельного».

В целом по России министр отметил хорошую «общую раскрываемость преступлений»: «На уровне свыше 95% находится результативность установления виновных по убийствам, разбойным нападениям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью. Раскрываемость убийств – почти 99%. Даже в советское время такого не было. В числе приоритетов – разобщение организованных групп и преступных сообществ».

За текущий год МВД России разоблачили и привлекли ответственности 22 000 членов преступных сообществ, пресечена противоправная деятельность 130 групп, созданных по национальному признаку, численностью свыше 500 участников, что занимались вымогательствами, грабежами, разбоями, и организацией нелегальной миграции.

Если «тяжких» статей в России возбуждается все меньше, то преступления в сфере незаконного оборота наркотиков дают 80% прирост: выявлено на 7% больше сбытчиков, изъято 25 тонн запрещенных веществ, закрыты 50 тысяч сайтов, через которые их распространяли. Не становится меньше хищений бюджетных средств. За этот год установлено 8000 преступлений, в ходе которых было похищено 16 миллиардов рублей. Из них пока нашли порядка 15 миллиардов.

«Задокументировано две тысячи криминальных посягательств в сфере освоения и распределения средств в рамках национальных проектов.

Полицией пресечено свыше 20 000 коррупционных преступлений. Каждое четвертое – в крупном или особо крупном размере. В ходе совместных с ФСБ России, Росфинмониторингом и Федеральным казначейством мероприятий установлен факт получения денежного вознаграждения на сумму 227 миллионов рублей бывшим заместителем министра энергетики. Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», - привел пример Колокольцев.

Продолжают портить картину раскрываемости IT-мошенничества, что в основном совершаются из-за рубежа, преимущественно из кол-центров, находящихся на территории Украины. По словам главы МВД России существенное сокращение IT-мошенничеств наблюдалось после начала специальной военной операции: «Так, в марте их регистрация снизилась на 40%, в апреле – почти на 30%. Как и ожидалось, злоумышленники, сменив места размещения, вновь активизировались. Уже в июне мы фиксировали их рост. Ущерб от IT-преступлений увеличился почти на 20% и составил 65 миллиардов рублей».

Объем направлений, по которым приходится держать оборону сотрудникам полиции довольно велик. Так, в текущем году сотрудниками органов внутренних дел задержано более 30 000 подозреваемых и обвиняемых, установлено около 6000 пропавших без вести. Ограничен доступ к 150 000 интернет-ресурсов, содержащих призывы к массовым беспорядкам и иные сведения, направленные на дестабилизацию российского общества. За дискредитацию Вооруженных Сил и недостоверные сведения об их использовании пресечено 4 500 тысячи административных правонарушений. По материалам МВД России возбуждено свыше ста уголовных дел.

В своем обращении к депутатам министр сообщил, что граждан в России стало намного больше: «Должен сказать, что работа по упрощенному приему в российское гражданство в гуманитарных целях начата с 2019 года – с момента издания соответствующих указов Президента. За прошедший период оно предоставлено более чем одному миллиону человек».

При этом выдворили за пределы страны с одновременным закрытием въезда около 40 тысяч нарушителей.