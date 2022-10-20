«Эта проблема может тиражироваться в других регионах»: дело о топливных картах может привести к переделу рынка АЗС в масштабах страны

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17 октября в Государственной думе состоялась экспертная сессия «Топливная безопасность России в период СВО», в которой приняли участие депутаты Елена Драпеко, Михаил Делягин, Артем Кирьянов, экономисты и представители топливной отрасли. Участники встречи выявили удивительный факт. Банальное, возможно, даже спланированное банкротство компании «Терминал Сервис», которая занималась обслуживанием (выпуском и реализацией) топливных карт, может привести к кардинальному переделу заправочного рынка. В арбитражных судах рассматриваются дела против «Тверьнефтепродукта» («дочка» «Сургутнефтегаза»), «Татнефть-АЗС-Запад» и еще около 10 топливно-заправочных компаний на десятки миллиардов рублей! Счета отдельных предприятий арестованы, компании в банкротстве и уже не способны полноценно работать. Депутаты считают, что в данном случае речь может идти как о рейдерском захвате, так и о дестабилизации стратегической отрасли в интересах Украины или других бывших «партнеров» России.

ДОЛГИ ПЕРЕЛОЖИЛИ НА ПАРТНЕРОВ

«Терминал Сервис» на топливно-заправочном рынке играл роль посредника. Компания выпускала топливные карты, которые позволяли их пользователям (в основном, представителям бизнеса, социальных и муниципальных предприятий) расплачиваться на АЗС. Сверка документов с указанием отгруженных объемов моторного топлива и перечисленных денег проводилась раз в месяц. За программное обеспечение и обслуживание платежных терминалов отвечала компания «Виакард».

В 2018 году «Терминал Сервис» суд признает банкротом. И спустя пять лет бремя выплат по долгам компании легло не на учредителей предприятия, а на… компании-партнеры. Да-да, те самые сети АЗС, которые заправляли машины клиентов «Терминал Сервиса».

«Первое впечатление – шок, - вспоминает руководитель юридической службы «Тверьнефтепродукта» Наталья Леонтьева. – Нам заплатили деньги, мы поставили топливо. У клиента претензий нет. Мы перечислили все налоги государству. Вдруг приходит третье лицо (в данном случае «Виакард» и арбитражный управляющий) и говорит: «Ребята, вы бензин не поставляли, брали деньги за воздух, верните деньги». Ситуация абсурдная!»

Но проблема в том, что доказать это непросто. Денежные расчеты клиенты на АЗС вели через терминалы компании «Терминал Сервис». Арбитражные суды требуют первичные чеки, а их, разумеется, у топливно-заправочных компаний нет. При этом все остальные документы – а их сотни томов, компании привозили их в суд грузовиками! – в расчет не принимаются.

Особо отметим, что обвинения получила не одна компания – больше полутора десятков физических и юридических лиц оказались привлечены к субсидиарной ответственности по долгам «Терминал Сервиса»!

Правда, удалось найти сотни непосредственно заправлявшихся на АЗС компаний, которые пользовались услугами «Терминал Сервиса», но их чеки и документы суды к рассмотрению тоже не принимают.

«Как выяснилось, у нас было более 1600 «конечников» (компаний-клиентов, сотрудники которых заправлялись топливом – «КП»). Мы работали по этим картам с 2014 года. Многие компании уже физически не существуют, но кого-то нашли. Компании передали чеки, свои номера и акты приема-передачи карт. У нас на кону 300 тысяч операций и 11 «ГАЗелей» документов, но суд дал оценку, негативно их характеризующую. В частности, в предоставленных чеках «нет следов замятий», «слишком яркая печать». Как вам доводы? – рассуждает начальник юридической службы «Татнефть-АЗС-Запад» Полина Аксютина. - При этом мы в деле о банкротстве не являемся даже кредиторами, из-за того, что наши сделки признаны мнимыми, не имеем права обратиться к конкурсному управляющему, но видим, что он уклоняется от проведения объективного финансового анализа».

«ВСЕГДА ОБЛАДАЛИ БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ»

Трагикомичная картина всполошила депутатов Госдумы.

«Помните фильм «Не бойся, я с тобой?» - рассуждает Михаил Делягин. – Там был диалог: «Думаешь, это твой зуб? Нет. И даже не мой. Это его зуб». Только в роли бандитов, извините, выступает судебная система Российской Федерации».

Парламентарии со всей серьезностью оценили сложившуюся ситуацию. Например, сейчас «Татнефть-АЗС-Запад» пытается оспорить в арбитраже два иска: один – на 159 млн рублей, другой – на 564 млн. Суммы гигантские! Но не это главное – подобные иски бьют по репутации компании.

Топливо-заправочная сеть имеет более 250 АЗС от Архангельска до Краснодарского края. Гигантские объемы топлива поставляют напрямую клиентам – Мострансавто, Мосгортранс, Пассажиравтотранс (Петербург). Есть госконтракты и гособоронзаказ. Как судебное разбирательство отразится на таких контрактах? Вряд ли позитивно…

«Реальность такова, что мы всегда обладали безупречной репутацией на топливном рынке. А теперь в результате спора между двумя мелкими посредническими компаниями, которые обращу внимание, изначально работали вместе, можем их потерять, - отмечает Полина Аксютина. – «Виакард» обращался к нам, когда мы уже заключили договор с «Терминал Сервисом», писал, что это их топливный оператор. Вся их задача была – найти клиента и обеспечить, чтобы транзакция с терминала попадала в процессинговую систему. Все! Потом они что-то не поделили. Подозреваю, что не поделили клиентов».

Нынешняя череда процессов для стабильно действующего на протяжение более 30 лет дочернего предприятия «Сургутнефтегаза» «Тверьнефтепродукт» обернулась невозможностью осуществления хозяйственной деятельности. К ответчикам судом удовлетворено требование на 6,5 млрд рублей, которое в ближайшее время 08 ноября может быть пересмотрено в сторону увеличения до 28,4 млрд. рублей. Что будет с компаниями-ответчиками после удовлетворения запредельных, абсолютно несоизмеримых требований кредиторов суды не интересует. Подход у судов формальный.

«Эта история не о топливе. Здесь как в капле воды проявились все пороки нашего корпоративного законодательства, - отмечает Михаил Делягин. – У нас совершенно чудовищные формы приобретает субсидиарная ответственность. Если кто-то накосячил в бизнесе крайними оказываются не просто его учредители, а его партнеры. На них распространяются репрессии в совершенно произвольном порядке. Второй момент – банкротство как уничтожение бизнеса. Никто не заботится о том, чтобы сохранить нормальный деловой процесс на предприятии. Кроме того, суд почему-то не оценивает разумность суммы требований».

Отметим, что для Тверской области «Тверьнефтепродукт» - одно из системообразующих предприятий топливной отрасли. Обладает крупнейшей нефтебазой в регионе и самой широкой сетью автозаправок – 53 АЗС. В нескольких административных образованиях других АЗС просто не существует. Причем, ежегодно компания исполняет более 2000 договоров, более 400 тысяч тонн нефтепродуктов отпускают ежесуточно. Заключены контракты на поставки горючего с 27 центральными районными больницами, с Тверской станцией скорой медицинской помощи, 49 учреждениями образования, 26 учреждениями государственного и муниципального управления, 3 автотранспортных предприятия. По сути, компания заправляет весь общественный транспорт Твери, Ржева, Кимр, а также Калининского, Ржевского, Кимрского и Старицкого районов.

«Если мы перестаем заправлять, то общественный транспорт в этих районах и населенных пунктах никуда не поедет, - пояснил генеральный директор «Тверьнефтепродукта» Рубен Латыпов. – Уже 10 месяцев, как на предприятии арестованы счета. Но мы продолжаем исполнять все обязательства. У нас нет задолженностей по налогам и сборам, по зарплате».

Если предприятие закроется, то более 1000 сотрудников потеряют стабильное место работы.

РАЗБУДИТЬ «СИЛОВИКОВ»

В Госдуме считают, что это дело требует самого пристального внимание парламентариев.

«Возникают вопросы к судебной экспертизе, - сообщила депутат Госдумы от Северной столицы Елена Драпеко. – Как я выяснила, экспертизу проводили специалисты из Петербурга. У нас там были очень большие неприятности именно в сфере цифровизации, в результате которых возникли разного рода судебные иски и преследования уголовные. Сейчас там работает новая команда. Не хочу говорить, что экспертиза проведена недобросовестно, но проверить надо».

Парламентарий Артем Кирьянов напомнил, что задача государства поддерживать добросовестных налогоплательщиков. Вводить единообразное регулирование по элементам цифровизации. И, в каком-то смысле, бережно относиться к «опорным конструкциям» страны, тем более, если страна живет в условиях специальной военной операции.

«Возникает вопрос: каким образом сохранить эти компании и не надо ли подумать над тем, чтобы был мораторий на любого рода вопросы, связанные с банкротством, арестом имущества, с взысканием. Хотя бы, до момента окончания спецоперации, - говорит депутат. – Сегодня прозвучала фраза «злоупотребление правом». Это бывает при наличии умысла. То есть это не случайность. Умысел ведет к перехвату активов. У нас в законодательстве нет четкого определения рейдерского захвата, но эта ситуация может иметь такие признаки. Я думаю, нам с коллегами по депутатскому корпусу нужно взять ситуацию под контроль. Можно обратиться в адрес Верховного суда с запросом и пусть пленум даст соответствующее разъяснение, чтобы у нас было единообразие в принятии судебных решений».

«Дело пугающее, потому что показывает, насколько уязвима вся наша топливная система. В том числе и система поставок бензина государственным и социально важным органам. Насколько способно породить хаос, - отметил директор Института нового общества Василий Колташов. - А самое страшное, что эта проблема может тиражироваться в других регионах».

«Мы имеем все косвенные признаки, что перед нами мошенничество, рейдерский захват и экономический терроризм. Относиться к этому нужно соответственным образом, - резюмирует депутат Госдумы Михаил Делягин. – Мы тоже думали очень долго, - десятилетия! – что телефонное мошенничество не несет угрозы государству. Оказалось, что это финансирование украинских террористов. Вот это тоже может быть и финансированием ВСУ, и ИГИЛ* и многих других «замечательных» организаций. Этим должны заниматься те, кто обязаны это делать по роду службы. Мы их будем «будить»».

В завершении отметим показательный факт. В сложившейся значимой для страны ситуации к общей точке зрения пришли как депутаты фракции «Единая Россия», так и «Справедливой России – Патриоты – За правду».

*Признана террористической, деятельность запрещена в России.