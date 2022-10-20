Леонид Агутин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шоу-бизнес поредел, и в нем глобальный передел: за последние месяцы по всем понятным причинам былые боги музыкального Олимпа канули в лету. Но свято место пусто не бывает, и вот уже вместо Светланы Лободы, Валерия Меладзе, Ани Лорак, Little Big, признанного иноагентом Моргенштерна и других вчерашних звезд на сцене поют и пляшут совсем другие люди.

Кто уцелел в шоу-бизнесе, а кто вырвался вперед, на днях рассказал известный промоутер Табриз Шахиди, который "поставляет" артистов на частные мероприятия. Менеджер опубликовал свой рейтинг селебрити, за которых сегодня голосуют рублём - это главные герои по количеству заказов на Новый год-2023. Чем звезды из ТОП-10 обязаны своему успеху, и почему там вдруг не оказалось тяжеловесов Киркорова и Баскова, сайт KP.RU разобрал вместе с музыкальным и телевизионным продюсером Дмитрием Ашуровым.

№1. ЛЕОНИД АГУТИН: 40 000 евро (ок. 2,4 млн рублей)*

- Абсолютно заслуженно. Агутин - всенародный любимчик, свой парень. Он понятен как состоятельной публике, так и "босоногим мальчикам", как молодым ребятам, так и их родителям. Пока весной коллеги раскачивались и приходили в себя, он выпустил громкий хит "ДНК" со своим традиционным уже напарником Владимиром Пресняковым, а теперь у Агутина коллаборация с Jony. Кроме того, его песни постоянно перепевают новые артисты эпохи Тик-Тока. Кто-то бы не позволил, а Агутин дает добро, отчего его популярность только растет, и хиты обретают второе дыхание. А еще Леониду, безусловно, сыграло на руку, что российский шоу-бизнес покинул условно похожий по репертуару Валерий Меладзе.

Руки Вверх Фото: Михаил ФРОЛОВ

№2. "РУКИ ВВЕРХ": 50 000 евро (ок. 3 млн рублей)

- Стабильность - признак мастерства! Сергей Жуков за четверть века на сцене не стал ни ретро, ни "gold". Сегодня он также актуален и безумно популярен, как и в конце девяностых; фит с ним - мечта всех юных звездочек. И есть еще кое-что. Возможно, это прозвучит не слишком профессионально, но Жуков - добрый, открытый, простой парень, в душе по-прежнему тинейджер. И это на самом деле очень важно. Ведь на корпоративах хочется душевно посидеть, поплясать, выпить, поэтому и исполнитель должен быть соответствующий.

Zivert Фото: Иван МАКЕЕВ

№3. ZIVERT: 35 тысяч евро (ок. 2,1 млн рублей)

- Честная "бронза". Юля Зиверт уникальна: она этакий молодежный консерватор. Вроде бы, новая звездочка, фрешмен с битами, компьютерной обработкой голоса и прочими фишками сегодняшних поющих блогеров. Но в то же время, ее песни заходят и взрослой аудитории. Она производит впечатление думающей артистки, а не случайно залетевшего в тренды блогера. Зиверт можно позвать на серьезное мероприятие, и вам за нее никогда не будет стыдно. Она, пожалуй, самая "западная" из российский звезд, словно гостья из Европы на нашей сцене. Зиверт - как хорошие французские духи, оставляет богатый шлейф и приятное послевкусие.

Shaman Фото: Михаил ФРОЛОВ

№4. SHAMAN: 55 тысяч евро (ок. 3,3 млн рублей)

- Реально талантливый парень, но я бы не поставил его на четвертое место. Да, за счет своего патриотического материала Шаман "в обойме", он востребован, очень своевременен. Однако, я не представляю, что делать под его песни на днях рождениях или свадьбах. День полиции, день города - да, пожалуйста. Я бы сравнил этого артиста с Олегом Газмановым, который на заказниках пел не своих "Офицеров", а "Есаула". И вот такого "есаула" у Шамана я пока не вижу.

Баста Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

№5. БАСТА: 50 тысяч евро (ок. 3 млн рублей)

- В этом году у Васи Басты не было прорыва. Но он относится к тем артистам, которым необязательно постоянно выпускать хиты. С таким багажом - "Моя игра", "Сансара", "Медлячок" - можно ехать еще долго даже без нового материала. Баста - это бренд, один из столпов нашего шоу-бизнеса. И именно его я бы поставил на четвертое место вместо Шамана.

Полина Гагарина Фото: Иван МАКЕЕВ

№6. ПОЛИНА ГАГАРИНА: 55 тысяч евро (ок. 3,3 млн рублей)

- Ее песни 5-10-летней давности удивительным образом не стареют, как будто они появились только вчера. Это редкий дар, как будто артист выпил элексир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне. Безусловно, свою роль сыграли песни Константина Меладзе: они идеально "сели" на Гагарину, как пошитое по индивидуальным меркам платье.

Иванушки International Фото: Мария ЛЕНЦ

№7. ИВАНУШКИ INTERNATIONAL: 20 тысяч евро (1,2 млн рублей)

- Еще в моем детстве они были на пике популярности и умудрились не растерять её по сей день. Их секрет в неназойливости, они не трубят из каждого утюга, не стараются засветиться на всех подряд концертах и ток-шоу. Парни заняли свою нишу и стали в ней живыми легендами. Это тот случай, когда не нужно выпрыгивать из штанов, чтобы всегда быть №1. Пусть не в лидерах, зато точно на своем месте. И отрываться на корпоративах под "Иванушек" - самое то.

МакSим Фото: Алексей БУЛАТОВ

№8. МАКSИМ: 25 тысяч евро (ок. 1,5 млн рублей)

- Вот здесь я бы поспорил с Табризом Шахиди. Думаю, что в случае с МакSим играет роль ценовой диапазон. Поверьте, большинство заказчиков хотели бы видеть на своих праздниках Филиппа Киркорова и Николая Баскова, но не все могут позволить себе заплатить 5-7 млн рублей. А Марина Максимова стоит куда дешевле. У них просто разные весовые категории. Возьмите артистов за 30-40 тысяч рублей, которые выступают по столовым, и по количеству заказов они побьют главных селебрити. Но это же нельзя сравнивать!

МакSим, конечно, имеет определенную популярность, но не в ТОП-10, а скорее, в ТОП-20. Держится певица исключительно на старых хитах, но в отличие от песен Полины Гагариной, они все-таки отдают нафталином.

Анна Asti Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

№9. АННА ASTI: 25 тысяч евро (ок. 1,5 млн рублей)

- Анна взлетела в этом году. После ухода из группы "Artik & Asti" экс-солистка много работала, выпустила классный альбом, который порвал чарты. У нее шикарный бархатный голос, который можно узнать даже с закрытыми глазами. А еще Асти удачно скопировала образ уехавшей из России Светланы Лободы: они стали похожи как сестры-близняшки. Но на мой взгляд, на корпоративы чаще зовут все-таки группу с новой солисткой, чем Анну. Всё просто: хитовый репертуар прошлых лет остался за коллективом, Аня его исполнять не может. Се ля ви.

Сосо Павлиашвили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

№10. СОСО ПАВЛИАШВИЛИ: 20 тысяч евро (1,2 млн рублей)

- Ничего удивительного. Павлиашвили - жемчужина корпоративов. Берет не дорого, лицо известное, песни про маму - что еще нужно? Под него можно выпить-закусить, произнести тост, удариться в пляс. Сосо действительно обеспечит празднику гостеприимный восточный колорит.

*данные, предоставленные по запросу event-агентствами