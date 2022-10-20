Олег Кожемяко: Мы с нашими добровольцами в Донбассе давно ждали Указа президента о военном положении

Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Олег Николаевич, за последние месяцы вы уже четыре или пять раз побывали в борющемся Донбассе, где воюют и ваши приморцев. И вот просто не могу у вас не спросить - как вы оцениваете Указ президента о введении военного положения в новых четырех регионах?

- Ну, исходя из того, что вооруженные силы Украины и само ее руководство продолжают террористические атаки, то, конечно, необходимо обезопасить людей.

И, главное, - принять те меры, которые позволят нашим властям, Вооруженным Силам на месте быстро, оперативно реагировать на те действия, которые совершает противник.

Руководители регионов получают новые, дополнительные полномочия. В президентском Указе прописан большой спектр задач по экономике, по социальной сфере, по борьбе с террористическими угрозами. И все это, я абсолютно уверен, позволит через оперативные штабы, через принятие решений быстро реагировать на сложившуюся ситуацию.

И ещё, я думаю, что этот Указ вышел вовремя. Это нужно было сделать для того, чтобы обезопасить, в первую очередь, людей.

- А, помните, когда вы первый или второй раз поехали в Донбасс и потом оттуда вернулись, в одном интервью мне говорили… Вот идет война. (Это еще было до того, как республики вошли в состав России). Обстреливают нашу территорию. Белгородскую область. Нужно что-то делать. Нужны какие-то более жесткие меры. Вот сейчас вы удовлетворены этими решениями? Или их нужно было просто подождать, нужно было созреть всем нам?

- Ну, наверное, главное, что они приняты. Понимаете? Приняты тогда, когда республики вошли в состав нашего государства, когда появилась угроза уже непосредственно нашему, российскому, населению. Поэтому новые решения и были приняты.

Насколько, скажем, это своевременно? Я считаю, что абсолютно - по времени делается все точно и четко.

И это даст возможность обезопасить новые рубежи страны. То есть - создать надежную такую защиту - и населения, и наших территорий.

Но, как я понимаю, решения по этим регионам - в развитие Указа - будут принимать и дальше, исходя уже из стратегического плана командования спецоперацией. И они - эти решения будут и взвешенными, и адекватными.

Вот одна из таких мер - вывод населения из-под огня - уже реализуется. Четко, без паники…

И, вообще, командование наших войск в этих горячих регионах, которые теперь уже в России, действует сейчас очень грамотно и умело.

И новые полномочия, которые добавили правительству и региональным властям, - все это даст, несомненно, свой результат.

- А как ваши добровольцы приморские - там, в Донбассе, восприняли вот эти шаги Верховного Главнокомандующего?

- Положительно. Потому что все давно ждали этого.

После того, как прошли референдумы, а четыре региона, где проживают миллионы людей, стали нашей территорией, ребята-приморцев уже защищают нашу землю. И это говорит о многом.

Поэтому, конечно, принятие экстраординарных мер, введение военного положения, - это уже, как говорится, созрело. И это - я повторюсь - даст свои плоды, безусловно.

- А ваши же полномочия - как губернатора Приморья - они же тоже после Указа президента расширяются… Вот даже, несмотря на то, что вы далеко находитесь от горячих военных точек, губернаторские обязанности и права тоже несколько меняются. Я правильно понимаю?

- Ну, да - это, может быть, в том числе, - и новые возможности где-то влиять на ситуацию, если это потребуется - и в экономике, и в социальной сфере… Ну, и еще вот - координировать, в том числе, действия всего спектра, включая и те структуры, которые обязаны обеспечивать безопасность и стабильность конкретного региона. Мы все вместе будем делать эту работу. Мы ее и сейчас делаем, значит, практически, - с момента начала частичной мобилизации.

– А вот, скажите, вы себя чувствуете сейчас генерал-губернатором? Я такой вопрос вам задавал, помните, когда вы только занялись формированием добровольческих батальонов у себя в крае? А вы тогда отмахнулись. А вот - с учетом новых обстоятельств?

- Пока чувствую себя губернатором, слава Богу. (смеётся) Чтобы быть генерал-губернатором, нужно иметь генеральское звание.

- Может быть, вам теперь и повысят. Потому что вы в новом качестве теперь же уже. Вы не просто гражданский губернатор…

- Навряд ли. Нам достаточно того, что мы имеем. Этого нам хватает.

- Я понял. Что-то еще? Как дальше будет развиваться ситуация - та, о которой мы с вами сейчас говорим?

- Если продолжить о Донбассе и новых регионах… Появились дополнительные силы. Появились дополнительные возможности у наших войск, они доукомплектовались до полного состава - бригады, дивизии, армии. Это, конечно, скажется на том, что мы станем мощнее, прочнее. То есть это уже будет эшелонированная оборона.

Ну, а далее командование будет, уже исходя из этого, располагая силами и средствами, принимать те или иные действия, которые должны привести к Победе. Все это понимают, все на это надеются, этого ждут.

Поэтому, конечно, все наши ребята, которые уходят на фронт, которые сейчас проходят боевое слаживание, здесь, на полигонах, и на западе России, на полигонах, - конечно, настраиваются на это.

* * *

- В воскресенье, 23 октября, - 40 дней, как ушёл Владимир Сунгоркин. Мы будем в редакции поминать. Тоже помяните. Ладно?

- Да, обязательно, обязательно. Потому что и для нас он был не чужим человеком. Своим

- Я всем рассказываю, как вы нам помогали. И мы вас тоже будем вспоминать добрым словом. Спасибо вам огромное, Олег Николаевич!

- Спасибо…