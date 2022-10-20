Коронавирус превратил обычную простуду в затяжную болезнь: объясняем, как это произошло

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Сейчас в картину общих осенних инфекций вклинивается коронавирус, причем симптомы у него настолько похожи на привычные ОРВИ, что многие уже не делают тесты, а просто болеют «чем-то простудным». Но болеют как-то долго и довольно серьезно: часто жалуются на непроходящий кашель или насморк, которые невозможно вылечить ничем. Неужели обычные вирусы тоже мутировали? А тут еще прогнозируют какой-то особенно жестокий грипп.

Чего нам ждать от эпидсезона и что происходит с иммунитетом и здоровьем, мы обсудили с к.м.н., терапевтом, пульмонологом, доцентом медуниверситета им. Сеченова Владимиром Бекетовым.

ЗА ДВА ГОДА НАШ ИММУНИТЕТ ОТВЫК ОТ «БАНАЛЬНЫХ» ВИРУСОВ

- Владимир Дмитриевич, что происходит с вирусами и нашим иммунитетом, почему многие жалуются на простуды, которые следуют буквально одна за другой?

- Если попытаться описать происходящее широкими мазками, то, безусловно, в общей картине заболеваемости сыграла свою роль пандемия, когда долгое время границы стран были закрыты, не было привычного обмена вирусами между туристами. Конечно, наш иммунитет отвык от той, скажем так, мешанины вирусов, которая еще три года назад была для нас привычной. Иначе говоря, иммуннологическая память, иммуннологическая напряженность к обычным вирусам стала низкой. И сейчас мы заново привыкаем к вирусам, вызывающих ОРВИ. По данным мониторов российского института гриппа им. Смородинцева и Роспотребнадзора, сейчас в основном циркулируют аденовирусы и риновирусы. Но ведь существуют еще бокавирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы (вызывают респираторно-синцитиальную инфекцию) и множество других, которые также присутствуют в общей картине.

Если говорить об инфекциях, которые вызывают вялотекущие риниты, ретроназальные затеки (когда насморк становится причиной кашля — прим. Ред.), ларингиты, поверхностный кашлевой синдром — то это все характерно для риновируса, привыкание к которому в последнее время значительно уменьшилось. В Европе, кстати, та же самая картина — много риновирусов и аденовирусов.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ГРИППА

В целом по данным различным мониторниговых агентств, пока подтвержденных случаев гриппа в нашем Северном полушарии было зарегистрировано меньше 5000. Как сообщает сайт Роспотребнадзора, по данным с 10 по 16 октября уровень заболеваемости пока не растет, а даже снижается. В основном нас, действительно, атакуют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и др. Но уже есть единичные случаи гриппа.

- Из Австралии, где сезон гриппа начинается на полгода раньше, чем у нас, поступали пугающие известия: мол, грипп в этом году разбушевался, много болеющих, тяжело переносят школьник и пожилые люди, много осложнений. Нам тоже стоит опасаться?

- Гриппа стоит опасаться всегда, это далеко не самая простая инфекция. К счастью, от нее есть прививка, которая в разы снижает вероятность осложнений и серьезно облегчает течение болезни. Поэтому настоятельно рекомендую всем, кто еще не успел привиться, сделать это прямо сегодня или завтра. Ведь, чтобы выработался иммунитет, необходимо как минимум три недели. Да, в основном в Европе сейчас циркулируют штаммы А H3N2 и вирусы гриппа В. Все они есть в составе вакцины от гриппа.

Что касается тяжести течения гриппа в Австралии, то на это могло повлиять множество факторов — во-первых, низкая вакцинируемость (данных об этом исследователи, кстати, не приводил — прим. Ред.), неравномерная плотность населения. Во-вторых, климатические условия — в теплом влажном климате, типа австралийского, вирусы распространяются иначе, чем в нашем холодном и сухом. В-третьих, все случаи заболеваемости гриппа очень хорошо поддавались лечению противовирусными препаратами на основе ингибитора нейраменидазы (главный противогриппозный компонент противовирусных лекарств). То есть нельзя сказать, что в этом году вирус как-то особенно жесток, что пришел какой-то особенный мутант — нет. Все в пределах нормы. Но опять же нельзя исключать, что на течение заболевания может повлиять пониженная иммунологическая напряженность.

Эксперты Роспотребнадзора объяснили, что вирус А H3N2 (или «гонконгский грипп») не вызывает пневмоний, но может сопровождаться высокой температурой и приводить к бактериальным осложнениям в нижних отделах дыхательных путей.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? СЛЕДИТЬ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА

Ничего нового, кроме привычных методов защиты от ОРВИ, врачи не придумали:

* Главное — вакцинация от гриппа. Кстати, есть исследования, что она защищает и от других вирусных инфекций, «тренируя» иммунитет.

* Гигиена: мытье рук, промывание полости носа после посещения людных мест, полоскание горла (то есть смывание вирусов со слизистой). Ношение масок в людных местах очень желательно. Власти Германии, где помимо сезонной заболеваемости ОРВИ начинается новая серьезная волна коронавируса (https://www.kp.ru/daily/27457/4661442/), ввели требование носить в общественных местах даже не маски, а респираторы.

- Еще один важный момент, который мы, врачи-терапевты, обсуждали на днях на Всероссийском съезде терапевтов: достаточная увлажненность воздуха, - говорит Владимир Бекетов. - Наши главный защитники против вирусов — слизистые носа и горла, а чтобы они хорошо работали, влажность воздуха должна быть от 40 до 60 процентов. Благодаря этому поддерживается так называемый мукозальный иммунитет. Поэтому, если часто кашляете, чихаете, купите гигрометр, чтобы узнать, не слишком ли сухой воздух в вашей квартире. И старайтесь поддерживать влажность не менее 40 процентов. Самый простой способ — приобрести увлажнитель. Или хотя бы расставить емкости с водой на подоконниках над работающими батареями.

КСТАТИ

Может, во всем виновата мнительность?

У врачей все чаще обсуждается еще такой момент: за два года пандемии мы настолько привыкли обращать внимание на каждый чих и покашливание, что сейчас особенно болезненно относимся к любому недомоганию. Если еще три года назад мы бы даже не обратили внимание на легкий насморк, то сейчас внимательно ищем все признаки тяжелой болезни. То есть помимо низкой иммунологической напряженности, у нас сильно повысилась психологическая напряженность.