На рекультивацию свалок в Омске направлена федеральная субсидия в размере более 8 миллиардов рублей

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал депутатам Законодательного собрания о реализации комплекса ключевых проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды региона. Фото: omskportal.ru

«Когда мы только приступили к решению проблемы ликвидации свалок, никто не верил, что ее вообще возможно как-то решить. Тем не менее, благодаря личному участию вице-премьера Виктории Валерьевны Абрамченко из федерального бюджета мы получили субсидии на рекультивацию свалок в Центральном, Кировском, Ленинском и Советском округах города Омска в размере 8,2 млрд. рублей», - заявил Александр Бурков в бюджетном послании к региональному парламенту.

Глава региона пояснил, что Омской области реализуется целый комплекс ключевых проектов в сфере экологии и охраны окружающей среды. В частности, рекультивируется закрытая свалка в Центральном округе Омска. По остальным объектам работа также начнется уже в нынешнем году. В результате будет рекультивировано 11,5 млн кубометров твердых коммунальных отходов. Завершение работ предполагается в 2024 году.

Губернатор также напомнил парламентариям о проблеме несанкционированных свалок использованных автомобильных шин и распорядился разработать программу их утилизации, предусмотрев необходимое финансирование и механизм её воплощения.

Александр Бурков также сделал акцент на проблеме загрязнения воздуха в Омске.

«Одномоментно решить этот вопрос невозможно. Совместно с федеральными органами в Омской области создана система мониторинга и контроля качества атмосферного воздуха. В этом году для 143 промышленных объектов установили квоты, ограничивающие выбросы. В начале октября 26 крупнейших предприятий города утвердили планы по снижению выбросов и уже приступили к их реализации. Наша задача на ближайшие годы – расширить список предприятий и реализовать планы по сокращению выбросов», - обозначил губернатор сделанные и запланированные меры по уменьшению выбросов в атмосферу.