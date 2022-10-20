Минобороны России продолжает уничтожать системы военного управления Украины

«В течение суток Вооруженные Силы России продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Попутно сжигаются склады с боеприпасами и средства противовоздушной обороны противника. Так, за сутки уничтожены четыре склада боеприпасов в Харьковской и Запорожской области в Днепропетровской области - хранилища топлива для военной техники, в Донецкой народной республике - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, производства США и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил данные по потерям среди украинских военнослужащих по районам ведения специальной военной операции: «на Красно-Лиманском направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, на Николаево-Криворожском - более 200 украинских военнослужащих».

В ходе боев уничтожены десятки танков, боевых бронированных машин и автомобилей.

«В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен», - подчеркнул Конашенков.

Также за сутки ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены: вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ольха», 5 пунктов временной дислокации ВСУ, 3 пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.

Средствами ПВО за это же время в воздухе уничтожены 18 беспилотников, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

324 - самолета

162 вертолета

2296 - беспилотных летательных аппаратов

383 - зенитных ракетных комплекса

5926 - танков и других боевых бронированных машин

874 - боевые машины реактивной системы залпового огня

3511 - орудий полевой артиллерии и минометов.

6665 - единиц специальной военной автомобильной техники.