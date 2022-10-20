Американка натравила рой пчел на депутатов

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Инцидент произошел на акции протеста против выселения жителей Лонгмидоу (штат Иллинойс). Когда депутаты общались с местными жителями, на место на внедорожнике, буксировавшем трейлер с пчелиными ульями, приехала 55-летняя Рори Сьюзан Вудс. Она сразу же начала открывать крышки ульев.

Шериф, увидев в эту картину и понимая, чем это чревато, попытался ее остановить. Но Вудс это лишь подначивало, и она стала раскачивать пчелиные домики. Сотни разъяренных насекомых ринулись на помощников шерифа и простых прохожих. При этом сама женщина была одета в защитных костюм.

Через несколько минут, несмотря на рой защитников, шерифу удалось одеть наручники на Вудс и арестовать ее. Владелицы пчел предъявлены обвинения в нападении и нанесении побоев. Хотя ей могли бы предъявить более серьезные обвинения.

«У нас был один сотрудник, который отправился в больницу, и, к счастью, с ним все было в порядке, иначе ей были бы предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Я поддерживаю право людей на мирные протесты, но, если вы перейдете черту и подвергнете опасности моих сотрудников и общественность, я обещаю, что вы будете арестованы», — прокомментировал CNN Шериф округа Хэмпден Ник Кокки.

Через несколько часов суд выпустил женщину даже без залога. Решения по делу она будет дожидаться дома.