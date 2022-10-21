В Омской области в этом году отремонтируют 340 километров автодорог

Александр Бурков отметил в бюджетном послании к депутатам областного парламента, что в регионе хорошие темпы дорожного строительства. Фото: Shutterstock

Александр Бурков отметил в бюджетном послании к депутатам областного парламента, что в регионе хорошие темпы дорожного строительства. По итогам текущего года приведут в порядок 340 км дорожного полотна и 2 моста в Усть-Ишимском районе. Будет построено 36 км новых дорог.

«В течение последних лет мы вынуждены были заниматься дорогами между районными центрами. Считаю, что пора уделять больше внимания дорогам внутри сел и деревень. Поручаю Минтрансу в следующем году увеличить финансирование на эти дороги», — поставил задачу губернатор.

С целью решения данной задачи в регионе разработаны новые стандарты ремонту дорог с низкой интенсивностью движения. При этой технологии стоимость работ уменьшилась в 1,5 раза и уже приведено в порядок свыше 40 км дорог.

Еще одно ключевое направление развития региональной дорожной сети - расширение федеральных трасс в радиусе 50 км от областного центра до четырех полос. Уже реконструированы два участка – на Тюменской трассе и Южном обходе. В следующем продолжатся работы на участках в направлении Новосибирска и Черлака.

Александр Бурков также напомнил о заключенном соглашении на 63 млрд рублей для строительства Северного обхода Омска.

«Отдельная задача – реализация крупного дорожно-транспортного проекта на Левом берегу Омска. Нам предстоит построить и реконструировать 8 км дорог, 11 км контактной троллейбусной сети, модернизировать электродепо, построить две тяговых подстанции, а также приобрести новые троллейбусы. Фронт работ – значительный, поэтому обращаю внимание Минтранса и администрации города – все работы должны быть завершены к концу следующего года», — дал поручение Александр Бурков.