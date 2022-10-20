Открытое письмо Марку Цукербергу

Марк Цукерберг.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Я сегодня утром не рыбачу. В магазин за водкой не бегу.
И не еду с корешом на дачу. И обои клеить не могу.
Не зову я в гости даже Верку. Не сижу в телеге и в инсте*.
Я письмо кропаю Цукербергу на измятом клетчатом листе.
«Здравствуй, Марк. Недавно я от скуки, попивая сидр, как Вийон,
Просидел всю ночь в твоём Фейсбуке и был очень сильно оскорблён.
Двадцать раз меня послали матом. Свергли в социальные низы.
Обозвали молью и кастратом на странице Юрия Лозы.
В группе «Садоводы Подмосковья» девочка (имей это в виду)
Пожелала крепкого здоровья и ещё чтоб я горел в аду.
Под заметкой Гозмана в запале либералы (те, что за добро)
Мне таких люлей, блин, насовали!.. Показали всё своё нутро.
И в своём миролюбивом стиле, говоря всегда по существу,
За одну минуту объяснили, кто я, что я и зачем живу.
Якобы я олух и тупица. Ватник, шут, дурак, пропагандист.
В общем я не мог не оскорбиться и не предъявить тебе прайс-лист».
Дальше непонятки и морока. За моральный вред и эту жуть
Надо денег попросить, но скока? Чтобы палку вдруг не перегнуть.
«Ты уж поскреби свои сусеки, собственную алчность одолей
И пришли (с учётом ипотеки) ну хотя бы миллион рублей.
Мне пока что хватит миллиона. Я не жмот, не жулик и не шланг.
Вот, смотри, мой номер телефона - к номеру привязан Альфа-банк.
Призываю к разуму и чести. Ну а кинешь пропадать в нужде,
Встретимся с тобою в другом месте - например, в Гагаринском суде».
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