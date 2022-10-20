Открытое письмо Марку Цукербергу

Марк Цукерберг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я сегодня утром не рыбачу. В магазин за водкой не бегу.

И не еду с корешом на дачу. И обои клеить не могу.

Не зову я в гости даже Верку. Не сижу в телеге и в инсте*.

Я письмо кропаю Цукербергу на измятом клетчатом листе.

«Здравствуй, Марк. Недавно я от скуки, попивая сидр, как Вийон,

Просидел всю ночь в твоём Фейсбуке и был очень сильно оскорблён.

Двадцать раз меня послали матом. Свергли в социальные низы.

Обозвали молью и кастратом на странице Юрия Лозы.

В группе «Садоводы Подмосковья» девочка (имей это в виду)

Пожелала крепкого здоровья и ещё чтоб я горел в аду.

Под заметкой Гозмана в запале либералы (те, что за добро)

Мне таких люлей, блин, насовали!.. Показали всё своё нутро.

И в своём миролюбивом стиле, говоря всегда по существу,

За одну минуту объяснили, кто я, что я и зачем живу.

Якобы я олух и тупица. Ватник, шут, дурак, пропагандист.

В общем я не мог не оскорбиться и не предъявить тебе прайс-лист».

Дальше непонятки и морока. За моральный вред и эту жуть

Надо денег попросить, но скока? Чтобы палку вдруг не перегнуть.

«Ты уж поскреби свои сусеки, собственную алчность одолей

И пришли (с учётом ипотеки) ну хотя бы миллион рублей.

Мне пока что хватит миллиона. Я не жмот, не жулик и не шланг.

Вот, смотри, мой номер телефона - к номеру привязан Альфа-банк.

Призываю к разуму и чести. Ну а кинешь пропадать в нужде,

Встретимся с тобою в другом месте - например, в Гагаринском суде».

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