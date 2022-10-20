Детские и школьные автобусы освободят от оплаты проезда по платным дорогам

Сейчас дети, которые едут на экскурсии, олимпиады или отдых в лагерь, вынуждены проводить лишнее время на зачастую перегруженных, но зато бесплатных дорогах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Платные участки – это комфортная альтернатива бесплатной дороге. Но для школьных автобусов там скидок и льгот нет, а перевозчики и детские учреждения не всегда располагают возможностью оплачивать такие участки», – пояснил политик.

Принятие закона позволит разгрузить бюджет детских организаций, которые возят детей по платным участкам.

«Наша инициатива даст школьным перевозчикам выбор, которого сейчас у многих нет. Для собственников платных участков выпадающие доходы будут малозаметны - не те объёмы. А для детей ситуация улучшится. Особенно при междугородных поездках. И это не только вопрос комфорта, но и безопасности», – резюмировал Андрей Турчак.

Аналогичная норма действует для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, «скорых» и другого спецтранспорта.