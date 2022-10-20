Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика20 октября 2022 10:40

Детские и школьные автобусы освободят от оплаты проезда по платным дорогам

«Единая Россия» внесла законопроект в Госдуму
Павел ЧЕРНЫШОВ

Сейчас дети, которые едут на экскурсии, олимпиады или отдых в лагерь, вынуждены проводить лишнее время на зачастую перегруженных, но зато бесплатных дорогах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Платные участки – это комфортная альтернатива бесплатной дороге. Но для школьных автобусов там скидок и льгот нет, а перевозчики и детские учреждения не всегда располагают возможностью оплачивать такие участки»,пояснил политик.

Принятие закона позволит разгрузить бюджет детских организаций, которые возят детей по платным участкам.

«Наша инициатива даст школьным перевозчикам выбор, которого сейчас у многих нет. Для собственников платных участков выпадающие доходы будут малозаметны - не те объёмы. А для детей ситуация улучшится. Особенно при междугородных поездках. И это не только вопрос комфорта, но и безопасности», – резюмировал Андрей Турчак.

Аналогичная норма действует для рейсовых автобусов, почтовых и аварийно-спасательных служб, «скорых» и другого спецтранспорта.

КАРТИНА ДНЯ