Дети из Никарагуа примут участие в конкурсе Росприроднадзора «Экология – дело каждого»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и посол республики в России Альба Асусена Торрес Мехия договорились о сотрудничестве. Фото: пресс-служба Росприроднадзора.

География международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» постоянно расширяется. Во втором сезоне свои работы на конкурс, организованный Росприроднадзором, прислали ребята из 32 стран мира. Теперь в число его участников войдут и школьники из Никарагуа. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и посол республики в России Альба Асусена Торрес Мехия договорились о сотрудничестве.

- Мы будем ждать работы ребят из Никарагуа. Дети и подростки смогут рассказать, как в их стране заботятся о природе, и что нужно сделать, чтобы улучшить состояние окружающей среды, – отметила Светлана Радионова.

В ходе встречи глава Росприроднадзора рассказала послу об условиях проведения премии «Экология – дело каждого». По словам Светланы Радионовой, участниками второго сезона стали ребята из 32 стран мира – это втрое больше, чем в первом сезоне. В конкурсе участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Проект поддержала заместитель председателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. Вице-премьер России стала главой экспертного жюри.

Посол Никарагуа в России отметила важность проведения подобного конкурса: экологическая премия воспитывает в детях бережное отношение к окружающей среде и учит их беречь и защищать природу.

- Вы занимаетесь экологическим просвещением и прививаете правильные привычки у нового поколения. Это очень нужно и интересно. Я думаю, будущие поколения продолжат работу, которую вы начали, и молодёжь будет учиться беречь нашу планету. И мы рады, что в премии принимают участие не только дети, но и семьи, идёт преемственность поколений. Дети из Никарагуа будут рады принять участие в вашей инициативе и больше узнать о России, – подчеркнула Альба Асусена Торрес Мехия.

Свои заявки на участие в премии ребята подавали через сайт проекта www.экологияделокаждого.рф. Работы на конкурс принимались в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение». Генеральным партнером премии Росприроднадзора выступает АНО «Центр „Арктические инициативы“. Экологический конкурс поддержали АО «РНГ», АО «ОХК „Уралхим“, ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк. Итоги второго сезона премии станут известны 24 ноября.