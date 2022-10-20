Исследование: веганские диеты оказались опасны

В журнале ScienceDirect опубликовали результаты большого анализа научных исследований, в котором под пристальное изучение ученых попали веганские диеты. Фото: Shutterstock

В журнале ScienceDirect опубликовали результаты большого анализа научных исследований, в котором под пристальное изучение ученых попали веганские диеты. Напомним, веганство — крайняя форма вегетарианства. Веганы не могут есть ничего животного происхождения (например, вегетарианцы яйца едят, а веганы нет).

Веганские диеты широко пропагандируются адептами как защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний. И вообще, организм после них не узнать. Однако полный отказ от животных продуктов мало того, что противоречит логике эволюции человека, но и ведет к неизбежному дефициту жизненно важных витаминов и минералов, считают ученые. Так что же, дать и стейкам дорогу? KP.RU посмотрела, какая она – правильная с научной точки зрения диета современного человека, и как лучше организовать свой обед и ужин.

ОДНОМУ САЛАТУ РАД НЕ БУДЕШЬ

Строгое соблюдение веганской диеты приводит к предсказуемому дефициту питательных веществ, включая витамины В12, В2, D, ниацин (витамин, дефицит которого приводит к заболеванию с поражением кожи, желудочно-кишечного тракта и нервной системы), железо, йод, цинк, высококачественные белки, омега-3 и кальций.

Соответственно, длительное строгое вегетарианство увеличивает риск переломов костей, саркопении (мышечной атрофии), анемии и депрессии. Если с тем, что веганство истощает ресурсы организма, не дает достаточной подпитки, все более-менее понятно и логично, то риски тревожности и депрессии не столь очевидны. И, тем не менее, масштабный обзор научных исследований (18 исследований, 160 257 человек) показывает, что «у тех, кто избегал употребления мяса, были значительно более высокие показатели или риск депрессии, тревоги и/или самоповреждающего поведение (нанесение себе вреда различными способами)».

Одно исследование выявило, что у людей, которые вообще никогда не ели мяса, риск развития депрессивного расстройства и тревожных расстройств повышался примерно в 2 раза. В долгосрочном исследовании из Германии (4181 человек в возрасте от 18 до 65 лет) 1,3% были «строгими вегетарианцами», а 4,5% - «полувегетарианцами». Оказалось, что у строгих вегетарианцев были значительно более высокие показатели депрессии, тревоги и расстройств пищевого поведения.

СЪЕЛ «ОТ НОСА ДО ХВОСТА»

Однако есть исключительно красное мясо, причем еще и зажаренное, - совсем не лучшая идея, прежде всего, для здоровья сердца и сосудов, желудка и кишечника, а также из-за риска развития диабета.

На протяжении большей части эволюции Homo sapiens, человек – разумный, убивал животных и поедал их целиком, что называется, «от носа до хвоста». Уж слишком велики были энергозатраты на то, чтобы мясо добыть, так что и съедалось практически все. Сегодня же, напротив, предпочтение отдается мышечному мясу, стейкам, а в них есть далеко не все, что человеку для здоровья нужно.

Например, мясные субпродукты, такие как печень, содержат гораздо больше питательных веществ, чем мышечное мясо. Печень богата витамином В12, фолиевой кислотой, железом, магнием, селеном, цинком и жирорастворимыми витаминами.

Но не только в мясе счастье. Так хондроитин (содержится в соединительных тканях животных) и глюкозамин (из моллюсков) полезны для здоровья суставов и костей.

В идеале, важные питательные вещества, которыми богато мясо, птица, рыба, морепродукты, стоит получать все же из пищи, а не из добавок, отмечается в исследовании. Так что более логичным, чем веганство, выбором для человека разумного видится все же всеядение, но с ориентиром на обильное потребление натуральных, необработанных продуктов преимущественно растительного происхождения.

Для баланса – стоит включать в рацион и небольшое количество полезных продуктов животного происхождения, таких как рыба/морепродукты, желательно выловленные в дикой природе, мясо и яйца (особенно фермерского производства), а также ферментированные молочные продукты, такие как несладкий йогурт, сыр и кефир. Они более полезны, чем молоко или сливочное масло, потому что лактобациллы и бифидобактерии расщепляют лактозу и действуют как полезные пробиотики.

ВАЖНО, ЧТО И ЗА ЧЕМ ЕСТЬ

Для здоровья важно не только то, что ты ешь, но и то, как ты это ешь. Если прием пищи начинается с блюд более низкой калорийности, например, овощей (особенно тех, в которых немного крахмала, то есть это не картошка) или супа, то такой разогрев для желудка снижает общее потребление калорий за один прием пищи. Хорошо, например, начинать с низкокалорийного салата перед основным блюдом, и не очень поможет, если вы заедаете основное блюдо салатом или жуете его одновременно с рыбой.

Исследования, проведенные среди японских школьников, показывают, что регулярное употребление овощей так сказать «первым курсом» связано со значительно меньшим риском избыточного веса или ожирения по сравнению с употреблением мяса или рыбы в первую очередь. К тому же, если вы едите богатые клетчаткой овощи перед продуктами, богатыми углеводами, например, рисом, хлебом, макаронами, то это снижает гликемические отклонения и притупляет пики глюкозы и инсулина после приема пищи, а значит, - снижает риск диабета.