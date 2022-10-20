Появились подробности смертельной аварии Анны Большовой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Анна Большова в ДТП в Калужской области сбила насмерть женщину 20 октября 2022 года. Артистка была за рулем иномарки в тот момент, когда под коса машины бросилась 31-летняя Олеся Соколова.

Появились подробности смертельной аварии Анны Большовой. Громкое ДТП получило огласку лишь почти спустя неделю. Трагедия разыгралась 14 октября в Калужской области на неосвещенной проселочной дороге.

46-летняя актриса была за рулем и трезвая в тот момент, когда сбила женщину. Звезда позвонила в полицию и вызвала "скорую". Но спасти несчастную не удалось. Она умерла до приезда врачей.

Установлена личность погибшей. Ей оказалась 31-летняя Олеся Соколова. У нее остались супруг и двое детей, передает life.ru.

Соколова жила с мужем в Обнинске. В Грачевку приезжала в гости к сестрам. Что касается Большовой, то она купила себе в той же деревне участок с домом и прудом.

После аварии артистка заявила, что сбитая ею женщина сама бросилась под колеса автомобиля. "Аня рассказала мне, что это произошло в сплошной темноте и женщина сама бросилась под ее машину. Поэтому я надеюсь, что следствие учтет все обстоятельства этого дела и примет правильное решение", - поведал директор Ленкома, где много лет служит Большова.

Марк Варшавер добавил, что сейчас идет расследование этого происшествия.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что жертва аварии была пьяна, передает Пятый канал. В крови Олеси было 4 промилле алкоголя, что равнозначно 450 граммам чистого спирта или одному литру водки, употребленным за короткое время.