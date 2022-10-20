Лучшие в индустрии туризма: конкурс «Путеводная звезда» открыл прием заявок

«Путеводная звезда» — единственная некоммерческая профессиональная премия для представителей туристического бизнеса в Москве Фото: Shutterstock

В Москве стартовал ежегодный городской конкурс «Путеводная звезда», в котором принимают участие представители туристического, гостиничного, ресторанного бизнеса, а также проекты медиаиндустрии и музейного дела. Победителей выберут по итогам оценок экспертного жюри конкурса и с помощью онлайн-голосования на портале «Активный гражданин». Подать заявку на участие можно с 6 по 25 октября на официальном сайте премии. «Путеводная звезда» — единственная некоммерческая профессиональная премия для представителей туристического бизнеса в Москве. Конкурс проводится уже на протяжении 23 лет. Основная миссия премии — отметить вклад музеев, отелей, ресторанов и туроператоров в формирование позитивного имиджа столицы и предоставить москвичам возможность самим выбрать лучшие места города. В этом году в конкурсе представлено 23 номинации — 19 основных и 4 специальных.

Гастрономия. Среди гастрономических номинаций — «Московский завтрак», «Московский гастромаркет», «Модная гастрономия» и «Московская классика». В них могут принять участие как рестораны с необычными авторскими предложениями, так и заведения с традиционной русской кухней.

Впечатления и гостеприимство. Этот блок включает в себя номинации для музеев: «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московские впечатления: для детей» «Московское гостеприимство: музеи». Отдельно представлены номинации для туристических объектов и туроператоров. Они могут получить награды в категориях «Московские впечатления: экскурсии, развлечения», «Московское гостеприимство: туроператор (внутренний туризм)» и «Московское гостеприимство: новая точка притяжения».

Гостиницы. Представители гостиничного бизнеса могут претендовать на звание «Лучшей гостиницы 5*», «Лучшей гостиницы 4*», «Лучшей гостиницы 3*», также будет выбран «Лучший хостел» и «Лучший MICE-отель».

Медиа и инновации. Представители медиаиндустрии могут попробовать свои силы в номинациях «Москва в медиа» и «Москва в радиоэфире». В этом году впервые представлены номинации «Инновационная Москва: технологичные туристические объекты» и «Лучший тревел-блогер».

Спецноминации. Кроме того, в специальных номинациях «Лучший гид-переводчик», «Лучший экскурсовод», «Лучший администратор гостиницы», «Лучший специалист по организации и предоставлению туристических услуг» награды получат победители общегородского конкурса «Московские мастера 2022 г.».

Поступившие заявки будут рассматривать в течение недели — с 26 по 31 октября. В восьми номинациях победителя выберут пользователи проекта «Активный гражданин», которые примут участие в онлайн-голосовании. А в одиннадцати — оценивать будет экспертное жюри. Подробно критерии оценки можно найти на сайте премии.