Премьер Великобритании Лиз Трасс ушла в отставку, пробыв в должности всего 44 дня

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Одетая в строгое, если не сказать траурное черное платье, она вышла в четверг днем из резиденции на Даунинг-стрит, 10 и обратилась с короткой речью с толпившимся у входа журналистам.

- Я пришла в офис в нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а война на Украине угрожала безопасности континента, - заявила Трасс. - Мне был выдан мандат на то, чтобы изменить ситуацию в сфере энергетики, снизить налоги и добиться экономического роста, чтобы воспользоваться преимуществами Брексита. Я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу справиться со своей задачей. Поэтому я сегодня уведомила короля, что ухожу в отставку. На следующей неделе члены консервативной партии соберутся, чтобы выбрать нового лидера.

Ну не смогла она... Зато установила антирекорд за всю историю британского парламентаризма - пробыла у власти всего 44 дня. Хотя еще вчера, выступая в Палате общин, провозгласила: «Я боец, а не трус». И категорически отказалась уходить в отставку. Правда, уже после заседания на выходе из парламента очевидцы заметили на лице Лиз слезы. Видимо, уже тогда поняла, что дело проиграно.

Эта позорная отставка сильно осложнит консерваторам дальнейшую деятельность. Не исключено, что оппозиция в лице лейбористов потребует проведения досрочных парламентских выборов.