Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова провела эколекцию

Валентина Рубцова провела экологическую лекцию для участников международного экологического фестиваля «ЭКОфест». Фото: АНО «Национальные приоритеты».

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова в своих интервью не раз говорила, что ее очень волнуют вопросы бережного отношения к природе. Актриса старается разумно подходить к расходу воды и всегда сортирует мусор. Неудивительно, что она решила присоединиться к всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл, которая проходит в рамках национального проекта «Экология». Валентина провела лекцию для участников международного экологического фестиваля «ЭКОфест». Открытый урок прошел в Университете науки и технологий МИСиС.

Актриса рассказала о процессе переработки макулатуры и о том, какие полезные изделия можно получить, вновь используя вторсырье. Во время лекции Валентина поделилась своими экопривычками.

- Моя личная маленькая победа: я выключаю воду, когда чищу зубы. Это привычка, которая нарабатывается изо дня в день, - рассказала звезда сериала «СашаТаня».

Актриса считает, что россияне с каждым днем становятся более сознательными в вопросах экологии. Например, для многих сортировка мусора – это привычное ежедневное дело. Валентина отметила, что часто наблюдает за людьми в Москве и в курортном Сочи, где контейнеры для раздельного сбора отходов стоят на набережной на каждом шагу. По ее наблюдениям, горожане все активнее сортируют отходы.

- Причем самые сознательные в этом вопросе – дети: наше будущее поколение находится на правильном пути, - уверена Рубцова.

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» рассказала о процессе переработки макулатуры. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

Актриса рассказала, что сценарии для нее и для ее коллег по съемкам печатаются на бумаге из переработанной макулатуры. Цвет бумаги из вторсырья она считает гораздо приятнее выбеленной офисной. Кроме того, Валентина всегда берет с собой в магазин сумку-шопер, чтобы не пользоваться пластиковыми пакетами. А упаковки из-под яиц, сделанные из пульперкартона, она использует вторично – просто берет их с собой на рынок. Кстати, пульперкартон тоже делается из бумажного вторсырья.

- Экология начинается с каждого из нас. Но чтобы перейти к действиям - раздельному сбору отходов, выбору товаров из переработанного материала, сокращению использования воды, и так далее, нужно, чтобы человек узнал про важность таких экопривычек и сформировал их, - подчеркнула руководить Дирекции сопровождения проектов и традиционных медиа АНО «Национальные приоритеты» Ольга Старикова. - Мы рады, что такие лидеры мнений как Валентина Рубцова поддерживают #БумБатл. Благодаря публичным мероприятиям всё больше людей повышают уровень своих знаний об экологии, и мы сохраняем природу для будущих поколений.

Всего за несколько дней трансляцию лекции Валентины Рубцовой в группе АНО «Национальные приоритеты» во Вконтакте посмотрели уже более 860 тысяч раз. Любой желающий может провести такой открытый урок, например, в школе, вузе или в экологическом кружке. Для этого достаточно на сайте бумбатл.рф скачать презентацию, по которой Валентина читала лекцию, и организовать такое же экологическое мероприятие.

Открытый урок прошел в Университете науки и технологий МИСиС. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

Акция #БумБатл стартовала в России 15 сентября по инициативе АНО «Национальные приоритеты». За это время в ней приняли участие 280 тысяч россиян. Все вместе они собрали 726 тонн макулатуры. Этого количества достаточно, чтобы спасти более 12 тысяч деревьев или около 120 гектаров леса, сэкономить около 12,4 миллионов литров воды и предотвратить выброс в атмосферу более 1011 тонн углекислого газа.

Самыми активными участниками акции оказались жители Ямало-Ненецкого автономного округа. Воспитанники образовательных учреждений Ямала приготовили и принесли в пункты сбора 31,5 тонны макулатуры. На втором месте оказалась Пензенская область – жители региона собрали 25,3 тонны макулатуры. На третьем - Ханты-Мансийский автономный округ, его жители собрали 16,6 тонны вторсырья.

Участники проекта активно публикуют в соцсетях креативные посты на тему бумаги и ее переработки. Лучшие публикации будут отмечены специальными призами. Победители конкурса, выложившие фото или видео с хештегами #бумбатл и #нацпроектэкология, смогут встретиться со звездами - амбассадорами проекта этого года: певцом Хабибом и художественными гимнастками Диной и Ариной Авериными.