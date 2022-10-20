Сильвио Берлускони назвал Зеленского главным инициатором украинского кризиса

После своего избрания в сенат Италии и, де-факто, получения неприкосновенности, Сильвио Берлускони, судя по всему, решил основательно встряхнуть местный политический бомонд. Фото: REUTERS

После своего избрания в сенат Италии и, де-факто, получения неприкосновенности, Сильвио Берлускони, судя по всему, решил основательно встряхнуть местный политический бомонд. Не успели утихнуть вчерашние страсти вокруг обмена подарками между экс-премьером и Владимиром Путиным, как миланское издание «Lapresse» опубликовало вторую часть записи с партийного съезда «Вперед, Италии!». Во время него Берлускони дал смелую, по нынешним европейско-русофобским временам, оценку первопричин вооруженного конфликта на Украине.

Кавальере без обиняков указал на Владимира Зеленского как на фактического инициатора текущего кризиса на Украине и подчеркнул, что президент Незалежной мог бы легко остановить кровопролитие в зародыше. Досталось из уст экс-премьера и Западу, который политик обвинил в раздувании пожара войны посредством поставок вооружений Киеву.

- В 2014 году в Минске было подписано мирное соглашение между Украиной и двумя новообразованными республиками Донбасса, при этом никто не нападал на другого. Украина через год бросает этот договор к черту и начинает атаковать границы двух республик, что приводит к потерям среди военных, которые достигают, как мне говорят, 5-6-7 тысяч погибших. Затем приходит Зеленский, который утраивает атаки на две республики. Их лидеры, отчаявшись, едут в Москву и просят Путина защитить их, - рассказал Берлускони.

После публикации второй партии откровений бывшего премьера в Риме разразилось настоящее политическое цунами. Проигравшие на прошедших в сентябре парламентских выборах «левые» в лице «Демократической партии» начали наперебой обвинять Берлускони в пособничестве Москве. Договорились до того, что представители «Вперед, Италии!» не достойны занять какой-либо пост в новом правительстве, поставив под вопрос уже практически принятое решение о назначении ближайшего соратника Берлускони Антонио Таяни главой МИДа страны.

Не осталась в стороне и будущая премьер-министр Италии Джорджа Мелони, фактически объявившая ультиматум всем «правым».

- Или вы с Евросоюзом и НАТО, или не в правительстве, - заявила лидер «Братьев Италии».

Обратили внимание на запутанную историю с подарками Сильвио и в Еврокомиссии. Как сообщило сегодня издание DPA, в ЕК считают, что факт передачи главе «Вперед, Италии!» из Москвы водки может трактоваться как нарушение санкционных ограничений Европейского союза.