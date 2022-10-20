Хорошая актриса: Анна Большова на людях ничем не выдала, что попала в смертельную аварию

14 октября Анна Большова стала участницей смертельного ДТП Фото: Мила СТРИЖ

Анна Большова после смертельной аварии, которая произошла в Калужской области 14 октября 2022 года, не стала отменять спектакли в Ленкоме, где служит много лет, и просить заменить ее другой актрисой. Звезда сериалов продолжала ходить в родной театр, словно ничего не случилось. Об аварии она никому не говорила.

Анна Большова на четвертый день после смертельного ДТП, в результате которого погибла мать двоих детей, принимала участие в пресс-конференции по случаю юбилея Ленкома. Она шутила и охотно рассказывала о любви к профессии. Анна выглядела спокойной, да и в предыдущие дни ничем не выдавала свое волнение, передает сайт mk.ru.

После того как информация о трагедии стала достоянием общественности, знаменитость перестала выходить на связь. Психолог Ирена Сирма назвала поведение Анны после ДТП признаком психотравмы.

По ее словам, знаменитость старается держать себя в руках, как настоящая хорошая актриса, но это чревато необратимыми последствиями. Сейчас ей важно вернуть состояние контроля над собой и своей жизнью.

"Что нужно делать? Это обычный слив эмоций. Не проживать ничего. Неважно, на бумагу она это делает, диктофон, другому человеку. Просто, как будто ей сказали - говори. И вот, идет потоком слив чувств. Все подряд, вплоть до мата, пока это проговаривание не станет чем-то банальным, энергии там не будет", - цитирует специалиста 5-tv.ru.

По мнению психолога, посттравматический синдром продолжит развиваться, пока Анна не отпустит ситуацию. "Она актриса и видно, что умеет владеть эмоциями, она отключает свою эмоциональную часть. Она говорит от головы то, что нужно сказать. Так срабатывают психологические защиты. Проблема возникает, когда эти защиты разрастаются", - сказала Ирена.

Напомним, 14 октября Анна Большова стала участницей смертельного ДТП. Под колесами ее машины погибла 31-летняя Олеся Соколова. Трагедия разыгралась на неосвещенном участке дороги в Калужской области. После случившегося актриса вызвала "скорую" и полицию. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

Полиция начала проверку. По предварительной информации, жертва ДТП была пьяна.

После смертельной аварии актрисе может грозить до пяти лет лишения свободы, если ее вина будет доказана. По словам адвоката Геннадия Нефедовского, но даже при отсутствии вины в ДТП водитель автомобиля будет нести ответственность при причинении вреда пешеходу как владелец источника повышенной опасности. "То есть страховка ОСАГО при наличии оплатит расходы на погребение и выплату родственникам сбитого насмерть пешехода", - цитирует его "Лента.ру".