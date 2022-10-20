Экстрасенс раскрыла подробности смертельного ДТП Анны Большовой: «Машина была исправна. Актрису отвлёк посторонний звук»

Мастер карт Таро и жрица африканских культов Полина Шаховская уверена, что авария - расплата актрисы за собственные ошибки Фото: соцсети

Пока полиция разбирается в обстоятельствах фатальной аварии, в которой 14 октября под колесами автомобиля Анны Большовой погибла молодая женщина, экстрасенсы выдвигают свои версии ДТП. Так, мастер карт Таро и жрица африканских культов Полина Шаховская уверена, что авария - расплата актрисы за собственные ошибки. В свое время Большова не раз попадала в скандальные хроники: в прессе муссировали и её свадьбу со сводным братом (бывший муж артистки Антон Канаев - сын её мачехи), и увлечение сектой…

- В жизни Анны Большовой много секретов, и ряд совершённых сомнительных поступков привёл к тому, что включился закон кармы, - считает экстрасенс. - Судьба могла пойти двумя путями: смерть либо тюрьма. Это чудовищное испытание для любого человека, но в случае с актрисой это не наказание, а предупреждение высших сил. Большова вынуждена достойно пройти этот период; разобраться, что в жизни она сделала не так, и, по возможности, исправить. Закончилась чья-то жизнь под колёсами её авто, а страшные испытания для самой актрисы только начались.

В ночь трагедии Анна Большова ехала на своей иномарке, и, по её словам, находилась в машине одна и была трезва. Жрица африканских культов уверена, что актрису отвлёк посторонний звук.

- Она отвлеклась на радио или телефонный звонок - банально не заметила прохожую. Женщина была в тёмной одежде и в непроглядную ночь оказалась незаметна для водителей, - озвучила свою версию Полина Шаховская. - Авто было исправным: проблем с тормозами я не чувствую.

Экстрасенс также уверена, что трагедия напрямую связана с рок-оперой «Юнона и Авось», где Большова играет ведущую роль.

- Над этой постановкой нависло проклятье, и это не первое и не последнее ДТП с участием артистов, - предупреждает экстрасенс. - Например, в феврале 2005 года коллега Анны Большовой по спектаклю Николай Караченцов попал в страшную автомобильную аварию, и жизнь его разделилась на «до» и «после». Караченцов получил черепно-мозговую травму,

провёл в коме почти месяц. Его удалось спасти, но с последствиями аварии актер боролся долгие годы — ему пришлось заново учиться ходить и говорить. Ровно через 12 лет после первой аварии, в том же роковом для него феврале, актер снова попал в ДТП - на этот раз он отделался только ушибом, но спустя полгода врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгком, и он скончался.

Что качается Анны Большовой, её главная ошибка, по мнению жрицы, заключалась в опасных увлечениях.

- Я слышала, что Анна интересовалась мистикой и состояла в так называемой секте, куда семью Большовых привела мачеха актрисы. Это всегда оставляет определение следы на энергетике человека и включает законы кармы, ломает судьбу. Поэтому ДТП - это своего рода расплата за неправильный выбор, который делает человек.