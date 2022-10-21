Акция, меняющая Мир к лучшему

Фото: «Вода России»

Да и наш, сложный организм человека, на 60–65% состоящий из Н2О, нуждается в питьевой воде в той же степени, что и одноклеточный организм амёбы, или саженец плодового дерева.

Да, воды на нашей планете много. Почти 3/4 поверхности земного шара покрыто водой, образующей океаны, моря, реки и озера. Но запасы пресной воды на планете Земля ограничены. К тому же, чтобы приносить пользу, пресная вода должна быть чистой. Ведь только чистая питьевая вода (порядка 3-х литров ежедневного потребления) – та основа, которая позволяет нам с вами жить полноценной жизнью. И, заметьте, ни один вид пищи не способен заменить эту живительную влагу.

Ставрополье при всей пестроте имеющихся климатических зон – край степной, и вода всегда была и остаётся одним из главных лимитирующих факторов, влияющих на развитие этого региона.

По данным министерства сельского хозяйства СК мелиоративно-водохозяйственный комплекс Ставрополья – один из крупнейших и самых сложных в России, включает в себя сеть каналов протяженностью 3,5 тыс. км, 2,5 тыс. гидротехнических сооружений и 51 водохранилище. Он снабжает водой 1,5 млн жителей края и обеспечивает орошение 66 тыс. га. При этом 90% поступающей воды, или 2 млрд кубов – это вода главной водной артерии края – реки Кубань.

Фото: «Вода России»

Бассейн Кубани – самый крупный (57 900 км²) по величине и водности на Северном Кавказе. Однако качество кубанской воды и чистота прибрежных зон определяются влиянием многих факторов. Это и результаты деятельности крупных промышленных производств, и влияние работы сельскохозяйственных предприятий, и, последствия отдыха туристов, излюбленным местом которых стали берега ставропольских рек. Одно из таких мест - зона береговой линии рек Большой Зеленчук и Кубань в районе города Невинномысска – центра сосредоточения крупных предприятий химического профиля.

Именно здесь, недалеко от места, где река Большой Зеленчук сливается с Кубанью, в городском Парке культуры и отдыха «Шерстяник», 15 октября прошла всероссийская экологическая акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России Ставропольский край», в которой приняли участие более 500 человек.

А началось мероприятие с короткой лекции о проблеме накопления пластика в воде рек, раздельном сборе мусора и ответственном отношении к отходам от Дарьи Кармановой, директора «Центра содействия экологическим инициативам «Экомост», после чего на импровизированную сцену поднялись организаторы и вдохновители акции.

- Сегодня мы проводим всероссийскую акцию по очистке берегов рек - «Вода России», целью которой является наведение порядка вблизи водных объектов, и, безусловно, формирование культуры обращения с бытовыми отходами. Хотелось бы поблагодарить Министерство природных ресурсов Российской Федерации в лице Ильи Андреевича Разбаша за помощь в решении экологических проблем, а жителей Ставропольского края за активную жизненную позицию и командную сплоченность в решении насущных вопросов, – сказал, обращаясь к участникам экологического фестиваля, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Роман Коврыга.

- Акция «Вода России», - продолжил тему экологического фестиваля лидер акции «Вода России» Илья Разбаш - в рамках целевой федеральной программы с одноимённым названием, берёт своё начало с 2014 года. На сентябрь 2022 года по всем субъектам РФ (исключая 4 вошедшие в состав Российской Федерации в этом году) уже состоялось более 16 тысяч мероприятий экологической направленности, в которых, только в 2022 году приняли участие 1 миллион 160 тысяч человек. В этом году они очистили 10,3 тысячи водоёмов, собрав 113 тысяч кубометров мусора. Всего же общая численность неравнодушных к проблемам экологии жителей России, принявших участие в акциях «Вода России» приближается к 8 миллионам. Сегодня к ним присоединились и вы жители Ставропольского края. Вы молодцы! Вы лучшие!

Фото: «Вода России»

Чтобы выполнить одно из главных условий акции – провести сбор мусора с одновременной его сортировкой по четырём фракциям (металл, пластик, стекло и бытовой мусор) все участники, разбившись на группы по четыре человека, приступили к очистке от мусора левого берега реки Большой Зеленчук.

За несколько часов субботнего дня волонтеры, активисты и неравнодушные жители Ставропольского края очистили от мусора порядка 4,5 километров береговой зоны реки Большой Зеленчук, собрав 314 мешков «следов пребывания человека», третья часть которых состояла из пластиковых пакетов и бутылок. Но среди обычного мусора попадались и неожиданные экземпляры, составившие своеобразную коллекцию редких находок. Видеомагнитофон, волейбольный мяч, пара наручных часов, зеркало платяного шкафа и вполне пригодная гладильная доска – неполный список неожиданных находок, сделанных участниками акции в ходе уборки прибрежной территории. Кстати сказать, волейбольный мяч, учитывая его вполне приличное состояние, тут же вернулся к своей прежней жизни, найдя поклонников волейбола среди участников акции.

Экологическая направленность фестиваля продолжилась в организованных на площадке городского парка ‘экологических мастер-классах. А ещё всем присутствующим продемонстрировали, как из переработанной макулатуры можно сделать бумажный лист, или из старого баннера сшить модные сумки. Приятным дополнением к осеннему дню стала горячая еда, вкус которой по достоинству оценили все, кто в этот день оказался в городском парке.

Итогом экологического марафона стало награждение особо отличившихся активистов акции «Вода России» дипломами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и памятными подарками.

Фото: «Вода России»

Насколько важно для вас участие в нынешней акции? – этот вопрос я задавал юношам и девушкам, собиравшим мусор по берегу Большого Зеленчука. Наиболее характерным, суммирующим мнение абсолютного большинства молодых людей, стал ответ Виктора – студента одного из технологических колледжей города Невинномысска. – Для меня участие в акции принципиально важно, потому что здесь я часто бываю со своими друзьями, сюда приходят мои родители. И если нам сегодня не наводить порядок там, где мы проводим часы своего отдыха, то через короткое время и это место, и весь парк превратится в ещё одну зловонную мусорную свалку. А кому же понравится жить на помойке?!

А насколько важны для вас, организаторов, такие мероприятия? – этот вопрос, я адресовал уже директору Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Минприроды России, лидеру акции «Вода России» Илье Разбашу.

- Поверьте, очень важны. Да, Российская Федерация по запасам пресной воды занимает второе место в мире. Но это не столько основание для гордости, сколько ответственность за имеющееся у нас богатство. И его нужно не только умело использовать, но и содержать в достойном состоянии. Ведь мусор сам себя на берега наших рек не приносит. Но оставаясь на берегу, накапливаясь и попадая в воду, он наносит серьёзный урон и природе, и человеку как части природы. По данным исследования британских учёных современный человек в год съедает по пластиковой карточке. Это результат потребительского сознания людей в отношении Природы и одной из главных её составляющих - Воде. А учитывая, что вода используется в абсолютном большинстве отраслей экономической деятельности человека, наша большая государственная задача создать условия, при которых вода рек останется безопасной не только для ныне живущих граждан Росси, но и для последующих поколений. В этом направлении федеральным агентством водных ресурсов реализуется блок эколого-просветительских проектов. Это и школьные уроки, и вузовские экоквесты и целый ряд других мероприятий экологической направленности.

Фото: «Вода России»

Мы очень много взяли в долг у Природы. И если мы не будем отдавать эти долги сегодня, «завтра» это будет дороже, «послезавтра» это будет баснословно дорого, а через «неделю» это уже будет бессмысленно, так как человечество может просто прекратить своё существование.

Конечно полностью решить проблему чистоты воды более 2,5 миллионов рек России только проведением экологических акций не представляется возможным. И тем не менее, они (акции) носят крайне важный, эколого-просветительский, воспитательный эффект. Ведь более 30% водных объектов, где прошли наши акции, берутся под общественный контроль обычными людьми, которые в свободное от работы и учебы время проводят субботники, убирая от мусора берега водоемов.

- А ещё, я уверен - что люди по душевной доброте и зову сердца, принявшие участие в акции, никогда в жизни не оставят мусор на берегах рек в тех местах, где они проводят семейный отдых, – сказал, подводя итог экологического фестиваля в Невинномысске лидер акции «Вода России» Илья Разбаш.