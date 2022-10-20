Путин разрешил мобилизованным коммерсантам передать дела

Индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса смогут передать свои компании в доверительное управление на время мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг Владимир Путин подписал целый пакет законов. Вот главные из них:

МОБИЛИЗОВАННЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ

Индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса смогут передать свои компании в доверительное управление на время мобилизации. На решение всех организационных вопросов дается пять дней.

Закон касается индивидуальных предпринимателей, учредителей организаций, мобилизованных на борьбу с Украиной.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов России теперь считаются нашим нематериальным достоянием.

Теперь Минкульт будет официально вести учет этого устного наследия. Речь о редких языках, сказках, песнях, танцах. Власти займутся изучением и поддержкой этого, профинансируют кружки традиционных песен, помогут с фестивалями.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩИН

Общинам малочисленных народов теперь разрешено заниматься любой традиционной деятельностью, лишь бы это не было запрещено законом. Но сначала придется оформить устав, где эти традиции пропишут.

Членом общины может стать и не местный. Лишь бы он постоянно жил с этим народом.

ЛИКВИДАЦИЯ РОСТУРИЗМА

Теперь больше нет федерального агентства по туризму. Его полномочия переданы Минэкономики. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать внутренний туризм в правительстве.

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ

Еще одна поддержка малого бизнеса: мобилизованному индивидуальному предпринимателю не придется платить по кредиту все время нахождения в армии. Срок льготы: время мобилизации плюс 30 дней. Лечение в госпитале считается за срок кредитной заморозки.