Путин разрешил мобилизованным коммерсантам передать дела

Индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса смогут передать свои компании в доверительное управление на время мобилизации
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В четверг Владимир Путин подписал целый пакет законов. Вот главные из них:
Индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса смогут передать свои компании в доверительное управление на время мобилизации. На решение всех организационных вопросов дается пять дней.
Закон касается индивидуальных предпринимателей, учредителей организаций, мобилизованных на борьбу с Украиной.
Устное творчество, устные традиции и формы их выражения на русском языке, языках и диалектах народов России теперь считаются нашим нематериальным достоянием.
Теперь Минкульт будет официально вести учет этого устного наследия. Речь о редких языках, сказках, песнях, танцах. Власти займутся изучением и поддержкой этого, профинансируют кружки традиционных песен, помогут с фестивалями.
Общинам малочисленных народов теперь разрешено заниматься любой традиционной деятельностью, лишь бы это не было запрещено законом. Но сначала придется оформить устав, где эти традиции пропишут.
Членом общины может стать и не местный. Лишь бы он постоянно жил с этим народом.
Теперь больше нет федерального агентства по туризму. Его полномочия переданы Минэкономики. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжит курировать внутренний туризм в правительстве.
Еще одна поддержка малого бизнеса: мобилизованному индивидуальному предпринимателю не придется платить по кредиту все время нахождения в армии. Срок льготы: время мобилизации плюс 30 дней. Лечение в госпитале считается за срок кредитной заморозки.