Видео награждения военных связистов на передовой показало Минобороны России

Сегодня, 20 октября в День военного связиста прошло торжественное награждение на передовой лучших в профессии

Военные связисты связующее звено между командованием, разведкой, корректировщиками, штурмовыми группами, авиацией, артиллеристами. И так в обратном порядке по всей цепочке. Разрыв между любым из этих звеньев может привести к десяткам и даже сотням жертв, окружению и даже провалу отдельной операции.

Сегодня, 20 октября в День военного связиста прошло торжественное награждение на передовой лучших в профессии. Тех, кто под пулями и осколками восстанавливает связь, рискуя собой ради жизней товарищей и общего успеха.

Отличившиеся в боях солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры получили Ордена Мужества, медали Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, в том числе и с мечами, медали Суворова и Жукова, а также ценные подарки.

«Специалисты войск связи круглосуточно обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне», - комментируют кадры награждения в Минобороны России.

Героев поздравили с праздником начальник войск связи полковник Олег Зюбин и начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Михаил Зузько.

В Минобороны также показали боевую работу специалистов подразделений войск связи в зоне специальной военной операции.

На карах воины преодолевают открытые участки местности короткими перебежками. У них в руках оружие, за спиной техника связи. Вдоль зарослей кустарника надо выйти к поселковой дороге. Это единственное здесь сносное укрытие. Вокруг – до горизонта с обеих сторон – открытое, ровное пространство – неубранные поля. А в небе – стаи вражеских дронов-наводчиков.

Но еще в нескольких километрах подразделения – рота мотострелков и батарея реактивных «Ураганов» чуть больше часа назад поменяли дислокацию. Они отдалились друг от друга и сейчас остро нуждаются в связи.

Задача связистов обеспечить подразделения зашифрованной связью, что позволит артиллеристам и дальше поддерживать пехоту.

Начальник комплексной аппаратной Степан на передке – с первых дней спецоперации. Обеспечил уже не сотни, тысячи часов устойчивой связи. Награжден медалью Жукова, а недавно был представлен к Ордену Мужества.

«…Попали под минометный обстрел. Но, связь была непрерывная. То есть командующий был постоянно на связи с подразделениями и с высшим командованием…», - рассказал журналистам начальник комплексной аппаратной связи Степан.

Какая за этим кроется опасная работа, сразу трудно понять. Это в мирной жизни достаточно достать из кармана смартфон и нажать кнопку.