Андрей Турчак проверил работу волонтёрского пункта помощи «Единой России» на левом берегу Днепра в Херсонской области

Волонтеры «Единой России» из Краснодарского края, Крыма, Ростовской области и Мелитополя обеспечивают людей в очередях водой и горячим чаем, оказывают психологическую помощь и дают юридические консультации. Для пожилых и маломобильных жителей развернут центр приема заявок на эвакуацию. Только за первую половину дня переправой воспользовались более 2 тысяч жителей Херсона.

Секретарь Генсовета партии встретился с волонтёрами и жителями Херсонской области. Основной вопрос, который сегодня волнует людей при переезде в другие регионы, – получение жилищных сертификатов.

«В любом регионе страны вы в праве оформить жилищный сертификат. Он будет рассчитываться, исходя из количества членов семьи по социальным нормам, - пояснил Андрей Турчак. - Выбрать можно любой регион, в котором по сертификату будет приобретено жильё».

Для маломобильных граждан и семей с грудничками волонтёры гуманитарной миссии в содействии с МЧС России организовали отдельные автобусы, чтобы максимально сократить время ожидания.

«Вчера мы получили много вопросов от жителей, которые столкнулись с проблемой вывоза своих пожилых и маломобильных родственников. Чтобы оперативно решить эту задачу, работает волонтерский центр приёма заявок, - сообщил руководитель Херсонского регионального отделения «Единой России», замруководителя думской фракции Игорь Кастюкевич. - При необходимости выезжаем за человеком и оперативно доставляем его на переправу. Наши волонтёры также задействованы в обеспечении людей водой, горячим чаем и медикаментами».

Для жителей, которые решили самостоятельно выехать из Херсонской области, в приграничном Армянске (Республика Крым) в рамках гуманитарной миссии «Единой России» развернут лагерь. В нем можно отдохнуть, выпить чая, получить юридическую консультацию.