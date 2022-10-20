Пережившая скандальный развод Ольга Кабо светилась от счастья рядом с известным актером

Актриса Ольга Кабо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Кабо, похоже, оправилась от болезненного развода с бизнесменом Николаем Разгуляевым. Актриса на днях вышла в свет, но не одна. Красавица-артистка светилась от счастья в компании актера Сергея Шнырева.

Ольга Кабо после всех проблем в личной жизни не стремилась заводить новые отношения. Актриса много работала и занималась воспитанием сына Виктора. Не забывала артистка посещать и светские мероприятия. Недавний выход в свет моложавой знаменитости произвел фурор.

Кабо появилась на премьере ленты "Грозный папа" в компании Сергея Шнырева. Актер нежно обнимал спутницу.

Ольга выбрала для выхода на красную дорожку элегантный темный костюм в тонкую светлую полоску. Строгий образ актриса разбавила шелковым топом с кружевом. Она буквально светилась от счастья.

Кабо появилась на премьере ленты "Грозный папа" в компании Сергея Шнырева. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Стоит отметить, что Кабо развелась с мужем в 2020 году. Официально брак пары продлился 11 лет, однако, как рассказывала сама артистка, ее союз с предпринимателем рухнул в 2016-м. Постепенно развод начал обрастать скандальными подробностями.

В 2017 году Николая Разгуляева признали банкротом. Оказалось, что тот задолжал кредиторам 360 миллионов рублей. Решением о разводе установлено, что совместно нажитое имущество подлежит реализации в рамках дела о банкротстве. Ольге удалось отсудить алименты на содержание сына. А не так давно она потребовала у суда взыскать половину совместно нажитого имущества с бывшего мужа. Сумма не уточняется.

У Кабо на руках есть брачный контракт, который она предъявила в суде. В результате Ольга сумела отбить трехкомнатную квартиру в Москве. А вот остальное имущество, купленное в браке с Разгуляевым, ушло в счет погашения долга.