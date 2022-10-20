Федеральные музеи анонсировали планы на 2023 год

Фото предоставлено Пресс-центром Министерства Культуры

Свои проекты представили Российский национальный музей музыки, музеи-заповедники Куликово поле, Абрамцево и Бородинское поле.

— Мы сегодня проводим очередное очное слушание. Это даст представление о выставочных активностях наших музеев на грядущий год и понимание их ключевых направлений работы. Сегодня будем говорить и о возможности включения в проект «Большая выставка», — отметила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Национальный музей музыки планирует подготовить 39 выставочных мероприятий в 2023 году. Об этом рассказал генеральный директор Михаил Брызгалов.

Ключевым проектом станет серия выставок, посвященных 150-летию композитора С.В. Рахманинова. В Государственной Третьяковской галерее откроется совместная экспозиция «Сергей Рахманинов: «Я русский композитор…». Кроме того, ее представят в Тамбове, Ульяновске и Воронеже. Особо ценные экспонаты – авторские рукописи, подлинные фотографии, произведения живописи, графики и мемориальные предметы из архива музыканта.

Фото предоставлено Пресс-центром Министерства Культуры

Также музей откроет выставки к 150-летию Ф.И. Шаляпина, 200-летию А.Н. Островского, проекты, посвященные истории звукозаписи, музыке Армении, и ряд других.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» запланировал в 2023 году 24 внутримузейных и передвижных выставочных проекта. Директор Владимир Гриценко выделил самые значимые. Среди них «Тула веками оружие ковала или город на железной реке», посвященный развитию черной металлургии в Тульской области.

Не менее важен и проект «Природа Куликова поля. Тайны и загадки». По словам Гриценко, отличительной особенностью Куликова поля является «значимость природного ландшафта места сражения, как главного и уникального памятника истории». Посетителей ждут научные эксперименты, орнитологическая коллекция местности и более 2000 образцов гербарной коллекции.

Фото предоставлено Пресс-центром Министерства Культуры

Музей-заповедник «Абрамцево» готовит выставки, посвященные популяризации наследия семей Аксаковых и Мамонтовых, искусству 19-20 веков, а также декоративно-прикладному творчеству художников Хотькова и Сергиева Посада.

Директор музея Елена Воронина отметила проект «Традиции Абрамцева сквозь века». Он пройдет в нескольких городах нашей страны — в Ростове-на-Дону, Карабулаке, Нальчике, Сочи.

— Будет показано более 150 предметов, представляющих историю и современное состояние художественных ремесел, которые сформировались в конце ХIХ в Абрамцеве и продолжают сохранять национальные особенности народного творчества в декоративно-прикладном искусстве, — сказала Воронина.

У военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» в 2023 году планируется 22 выставки.

В Можайском филиале откроют выставку «Всегда в нашей памяти». Директор музея Игорь Корнеев рассказал, что здесь разместят предметы из личных коллекций участников Великой Отечественной войны и жителей г. Можайска, документы, школьные сочинения, фронтовые письма, археологические находки времен Великой Отечественной войны.

Фото предоставлено Пресс-центром Министерства Культуры

Готовится масштабный выставочный проект «Освобождение Европы…», в котором примут участие 20 ведущих музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Новочеркасска, Ростова, Российская государственная библиотека и Российский государственный военно-исторический архив. В экспозицию войдут более 300 экспонатов, часть из них покажут в первый раз.

В начале октября свои планы представили 7 федеральных музеев, среди которых — Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей архитектуры имени А.В. Щусева, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Политехнический музей, Московский Кремль.

Презентации будут проводиться в Министерстве культуры до 8 декабря.