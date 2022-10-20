Прорыв дамбы был просчитан еще советскими учеными
Фото: ТАСС
Слова генерала Суровикина о том, что украинские войска готовятся разбить ракетами дамбу Каховской ГЭС и запустить тем самым техногенную катастрофу, подтверждают — зачем надо срочно эвакуировать людей из Херсона. А размер катастрофы может быть страшным.
Прорыв дамбы, оказывается, был просчитан еще советскими учеными в 1985 году. Но данные тут же засекретили, чтоб не пугать народ.
Опубликована карта затопления Херсона при возможном подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Теперь эти данные стали известны.
В случае взрыва дамбы, вниз по Днепру со скоростью 25 км/час пойдет волна высотой 5 метров! Она смоет все прибрежные поселки, встретившиеся на ее пути.
Через 2 часа это цунами будет уже в Херсоне.
Вода будет прибывать 14 часов, затопив обширные территории — смотрите карту.
Затопление продлится 3 суток, после чего вода начнет убывать.
Понятно, что в таком грандиозном водном апокалипсисе будет сложно выжить.
Но украинским войскам, похоже, плевать на сотни тысяч людей, живущих в Херсоне и низинах Днепра. Ведь они голосовали за присоединение к России.