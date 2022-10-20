Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика
Эксклюзив kp.rukp.ru
20 октября 2022 16:45

Апокалипсис на Днепре: что будет, если ВСУ подорвет плотину Каховской ГЭС

Опубликована карта затопления Херсона при возможном подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС
Иван ГРАЧЕВ
Иван ГРАЧЕВ
Прорыв дамбы был просчитан еще советскими учеными

Прорыв дамбы был просчитан еще советскими учеными

Фото: ТАСС

Слова генерала Суровикина о том, что украинские войска готовятся разбить ракетами дамбу Каховской ГЭС и запустить тем самым техногенную катастрофу, подтверждают — зачем надо срочно эвакуировать людей из Херсона. А размер катастрофы может быть страшным.

Прорыв дамбы, оказывается, был просчитан еще советскими учеными в 1985 году. Но данные тут же засекретили, чтоб не пугать народ.

Опубликована карта затопления Херсона при возможном подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС

Опубликована карта затопления Херсона при возможном подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Теперь эти данные стали известны.

В случае взрыва дамбы, вниз по Днепру со скоростью 25 км/час пойдет волна высотой 5 метров! Она смоет все прибрежные поселки, встретившиеся на ее пути.

Через 2 часа это цунами будет уже в Херсоне.

Вода будет прибывать 14 часов, затопив обширные территории — смотрите карту.

Затопление продлится 3 суток, после чего вода начнет убывать.

Понятно, что в таком грандиозном водном апокалипсисе будет сложно выжить.

Но украинским войскам, похоже, плевать на сотни тысяч людей, живущих в Херсоне и низинах Днепра. Ведь они голосовали за присоединение к России.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ