Прорыв дамбы был просчитан еще советскими учеными Фото: ТАСС

Слова генерала Суровикина о том, что украинские войска готовятся разбить ракетами дамбу Каховской ГЭС и запустить тем самым техногенную катастрофу, подтверждают — зачем надо срочно эвакуировать людей из Херсона. А размер катастрофы может быть страшным.

Прорыв дамбы, оказывается, был просчитан еще советскими учеными в 1985 году. Но данные тут же засекретили, чтоб не пугать народ.

Опубликована карта затопления Херсона при возможном подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Теперь эти данные стали известны.

В случае взрыва дамбы, вниз по Днепру со скоростью 25 км/час пойдет волна высотой 5 метров! Она смоет все прибрежные поселки, встретившиеся на ее пути.

Через 2 часа это цунами будет уже в Херсоне.

Вода будет прибывать 14 часов, затопив обширные территории — смотрите карту.

Затопление продлится 3 суток, после чего вода начнет убывать.

Понятно, что в таком грандиозном водном апокалипсисе будет сложно выжить.

Но украинским войскам, похоже, плевать на сотни тысяч людей, живущих в Херсоне и низинах Днепра. Ведь они голосовали за присоединение к России.