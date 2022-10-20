Путин - десантнику: «У тебя патрон в патроннике. - Так точно!»

Глава государства отправился не в зал совещаний, а прямо на занятия Фото: REUTERS

В сопровождении Сергея Шойгу президент прибыл на полигон в Рязанской области. Причем отчетами начальников на полигоне не обошлось. Глава государства отправился не в зал совещаний, а прямо на занятия.

Ему показали, как бойцы преодолевают десантно-штурмовую полосу, упражнения по борьбе с бронетехникой противника в ближнем бою. Как они учат тактику, медицину.

Осмотрел президент и как экипируют мобилизованных бойцов.

- Он стоит перед нами в бронежилете, экипирован разгрузочным жилетом, оружием. В рюкзаке у него комплект нательного белья, спальник, коврик, маскхалат, - объяснил верховному начальник штаба ВДВ Анатолий Концевой.

После этого Путину показали во что солдат обувают: в комплект входят в том числе и резиновые сапоги - зимние и осенние.

Посетил глава государства и стрелковый комплекс. Там свои навыки под надзором инструкторов и командиров отрабатывают снайперы. Под аккомпанемент стрельбы президент пообщался с одним из мобилизованных десантников:

- Вы откуда?

- Из Рязанской области, - ответил боец.

- Когда вы служили?

- С 2015 по 2016 год.

- Навык восстанавливается? Чувствуете себя уверенно?

- Так точно!

- Как вас зовут?

- Руслан.

- Удачи, Руслан, - Путин протянул бойцу руку, тот немного замешкался, пока снимал перчатку. - Да не снимай.

Тот не послушался: «Положено так»

После чего президент посмотрел на винтовку:

- У тебя патрон в патроннике.

- Так точно! - ответил боец.

Дистанция - 300 метров. Два выстрела. Результат - неизвестен.