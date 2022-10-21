«Комфорт в быту - залог успешного обучения»: Глава Ленинградской области Александр Дрозденко навестил мобилизованных земляков

Александр Дрозденко посетил учебную базу Михайловской военной артиллерийской академии. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 20 октября посетил учебную базу Михайловской военной артиллерийской академии. Здесь проходят подготовку мобилизованные жители региона. База, расположенная в Лужском районе, является одним из важнейших объектов боевого слаживания военнослужащих на северо-западе страны. У Михайловской военной академии – давняя и славная история, здесь учились многие известные советские и российские военачальники. Сейчас здесь расположен пункт приема и распределения мобилизованных граждан.

Александр Дрозденко в ходе рабочего визита проверил, как налажен быт военнослужащих. Губернатор осмотрел столовую, пункт ожидания и общежитие, пообщался с мобилизованными и расспросил их о службе.

- Артиллерия становится нашей областной специализацией в некотором смысле, именные батальоны региона – артиллерийские, - отметил Александр Дрозденко. - Выполнение мобилизационных задач и поддержка наших бойцов расходными повседневными вещами сейчас проходят ритмично, адресно и в достаточном объеме. Комфорт в быту - залог успешного обучения, которое включает несколько этапов слаживания от индивидуального до совместного с формируемым подразделением.

База, расположенная в Лужском районе, является одним из важнейших объектов боевого слаживания военнослужащих на северо-западе страны. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор убедился, что мобилизованных ленинградцев кормят вкусно и разнообразно. В меню - каши, супы, рыбные и мясные горячие блюда, хлеб и выпечка, консервированные и свежие овощи, фруктовые и ягодные соки. Каждый день у военнослужащих есть достаточный выбор вкусных и питательных блюд.

- Да, в казармах условия не домашние, но там тепло и питание просто замечательное. Специально всегда захожу в столовую и вижу большой выбор – это очень хорошо, - подчеркнул Александр Дрозденко, - В принципе, оценка хорошая. С каждой поездкой я вижу, как ситуация улучшается. Мы все были не готовы к таким большим и серьезным мобилизационным заданиям. Понятно, что в начале были ошибки, просчеты, какие-то недостатки, и правильно нас критиковали жители и сами мобилизованные. Сейчас уже вопросов меньше, хотя они остаются – очень многие связаны с бытом, который требует постоянных расходных материалов. Поэтому то, что сегодня гражданские помогают организовывать этот быт, это нормально.

Губернатор убедился, что мобилизованных ленинградцев кормят вкусно и разнообразно. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Помощь для бойцов собирают всей Ленинградской областью. Предприятия, организации и простые ленинградцы закупили и передали военнослужащим термобелье, бензопилы, теплые шапки и трехкомпонентные утепленные водозащитные сапоги.

- Специально закупаются с высоким голенищем, чтобы работать вокруг артиллерийских орудий и в сырую погоду, - уточнил Александр Дрозденко.

Губернатор обратил внимание на то, что процесс обучения на полигоне организован четко и грамотно. Сначала мобилизованные занимаются теоретической подготовкой, потом проходят курс молодого бойца, затем - боевые стрельбы из личного оружия, и только потом приступают к занятиям на боевых орудиях.

- Здесь можно стрелять из боевых орудий с полным боевым зарядом – это очень важно. Ребята здесь проходят и социальное слаживание. Они знакомятся, общаются, дружат. И я не случайно всегда прошу, чтобы наших ребят направляли в одну команду – в один дивизион, роту, батальон. Потому что когда ребята хотя бы из одной области, а еще лучше из одного района, они друг друга поддерживают и помогают. В сложной ситуации взаимовыручка и помощь необходимы, - убежден губернатор.

Александр Дрозденко пообещал, что регион будет и дальше оказывать бойцам необходимую поддержку, а также позаботится о семьях военнослужащих.

Бойцам привезли теплые вещи, в том числе трехкомпонентные утепленные водозащитные сапоги. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Ранее глава региона утвердил пакет социальных льгот для мобилизованных и их близких родственников. Ленинградцы, призывающиеся в рамках частичной мобилизации, получают из областного бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Добровольцам, решившим отправиться в зону боевых действий, не дожидаясь повестки, единовременно выплачивают 300 тысяч рублей. Семьям мобилизованных компенсируют 50% расходов на оплату ЖКХ, а их дети вне очереди получат места в детских садах, лицеях, колледжах и техникумах. Кроме того, родные призывников получат льготы на посещение детсада (им компенсируют 75% стоимости), бесплатное питание для школьников 5-11 классов и льготный проезд на общественном транспорте. Детям мобилизованных, получающим сейчас высшее и среднее профессиональное образование, будут выплачивать губернаторскую стипендию. Пожилым родственникам в первоочередном порядке предоставят места в центрах социального обслуживания или организуют социальную помощь на дому.