Анекдоты: Думаешь, ты не расист? А почему тогда стираешь белые вещи отдельно от цветных?

- Раньше было лучше.
- Что лучше?
- Раньше.
* * *
- Смотрел вчера соревнования по бодибилдингу.
- Среди мужчин или женщин?
- Да хрен поймешь!
* * *
Вчера в передаче «Спокойной ночи, малыши!» кукловод случайно ударился головой о стол.
Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали.
* * *
Приходит к врачу мужик с гвоздем в голове. Доктор:
- Что, вытащить?
- Да…
- С вас 10 тысяч.
- Но у меня же полис!
- По полису мы вам можем его только загнуть, чтобы не мешал.
* * *
- Ну как бы тебе объяснить самым простым русским языком... Это такой фейк для хайпа. С долей буллинга и чуточкой пранка. Ну, трэш такой, типа троллинга… Андестенд?
* * *
Думаешь, это ты купил новый айфон? Нет, это «Эппл» купил нового раба.
* * *
У супружеской пары - заводчиков собак родилась тройня собственных детей. Собрались поздравлять друзья - такие же двинутые на разведении собак.
Один из друзей, глядя в коляску с тройней, говорит:
- А средненького можно оставить…
* * *
- А давайте Митю разыграем и вместо лимонада ему в стакан водки нальем!
- А давайте лучше меня так разыграем!
* * *
Меня часто спрашивают, как у меня получается все успевать. Секрет очень прост - у меня не получается.
* * *
Порой надпись на колбасе «не содержит сои» вполне правдива и означает, что производитель сэкономил даже на ней…
* * *
А знаете ли вы, что цыганские отличники оканчивают школу с золотыми зубами?