Анекдоты: Думаешь, ты не расист? А почему тогда стираешь белые вещи отдельно от цветных?

- Раньше было лучше.

- Что лучше?

- Раньше.

* * *

- Смотрел вчера соревнования по бодибилдингу.

- Среди мужчин или женщин?

- Да хрен поймешь!

* * *

Вчера в передаче «Спокойной ночи, малыши!» кукловод случайно ударился головой о стол.

Таких пожеланий на ночь дети еще не слышали.

* * *

Приходит к врачу мужик с гвоздем в голове. Доктор:

- Что, вытащить?

- Да…

- С вас 10 тысяч.

- Но у меня же полис!

- По полису мы вам можем его только загнуть, чтобы не мешал.

* * *

- Ну как бы тебе объяснить самым простым русским языком... Это такой фейк для хайпа. С долей буллинга и чуточкой пранка. Ну, трэш такой, типа троллинга… Андестенд?

* * *

Думаешь, это ты купил новый айфон? Нет, это «Эппл» купил нового раба.

* * *

У супружеской пары - заводчиков собак родилась тройня собственных детей. Собрались поздравлять друзья - такие же двинутые на разведении собак.

Один из друзей, глядя в коляску с тройней, говорит:

- А средненького можно оставить…

* * *

- А давайте Митю разыграем и вместо лимонада ему в стакан водки нальем!

- А давайте лучше меня так разыграем!

* * *

Меня часто спрашивают, как у меня получается все успевать. Секрет очень прост - у меня не получается.

* * *

Порой надпись на колбасе «не содержит сои» вполне правдива и означает, что производитель сэкономил даже на ней…

* * *

А знаете ли вы, что цыганские отличники оканчивают школу с золотыми зубами?