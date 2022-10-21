Последние новости о ситуации вокруг Украины на 21 октября 2022 года: Сдаст ли Шольц киевский режим и чего боится Арестович

Шольц на голубом глазу уверяет, что ФРГ будет оказывать Киеву столько военной и экономической помощи, сколько будет необходимо Фото: REUTERS

До какого предела Шольц готов помогать Киеву

Олаф Шольц, канцлер ФРГ, пообещал продолжать поддержку украинского режима настолько долго,«насколько потребуется». А восстановление незалежной назвал «задачей поколений» для немцев. Лидер Германии отметил, что финансовые потребности Украины до конца года «практически удовлетворены». Шольц на голубом глазу уверяет, что ФРГ будет оказывать Киеву столько военной и экономической помощи, сколько будет необходимо для защиты суверенитета и целостности Украины. То есть канцлер готов вливать миллиарды в дело безнадежное, бесперспективное, тем самым расписываясь в собственной немощи. Вряд ли жители ФРГ оценят такое безоглядное поведение своего лидера, который ставит интересы немцев ниже, чем мифические внешние интересы.

Что на самом деле думают «коренные» американцы об Украине

Олимпийский чемпион по сноуборду, бывший американец, а ныне россиянин Виктор Уайлд рассказал о том, что его друзья в Штатах думают об отношениях Москвы и Киева. Будете смеяться, но простые американцы о таком не думают. От слова «совсем». Уайлд говорит: «Большинство моих друзей в Америке не задумываются о том, что им не интересно. Что не влияет на их жизнь напрямую. Россия и Украина — да где это вообще? Для них это конфликт на другой планете. Поэтому нет реальной эмпатии ни к одной стороне. То есть обычным янки на российско-украинский конфликт глубоко плевать. Американцы живут для себя — и то же советуют россиянам. Никакой горячей солидарности с далеким и неведомым Киевом. Обидно, да?

Зачем Мадриду обучать отморозков из неазалежной

До 400 украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ готовы обучить за свои деньги и на своей территории в Испании. Вообще ЕС планируется научить уму-разуму 15 тысяч украинских военных в течение двух лет — на что готовы потратить более 106 миллионов евро. Издание El Pais уточняет, что цифра 400 — ориентировочная. И зависеть она будет от того, не понадобятся ли вдруг эти военные Зеленскому для какой-то очередной перемоги в то время, когда их собираются натаскивать на Пиренеях. Вообще, Испания уже с 19 сентября обучает украинских военных на своей территории. «Воинов света» дрессируют обращению с западным вооружением, которое страны НАТО вкачивают на Украину. Но зачем - не в коня ведь корм.

Кто и как глушит мобильники бойцов ВСУ

В зоне проведения спецоперации ВС РФ используют комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3». Они прекрасно заглушают мобильники украинских военных в радиусе до 30 км. Помехи, подавляющие GSM-связь, транслируют с помощью беспилотников «Орлан-10». На них стоят спецдатчики радиосигнала. Блокировка работает избирательно. Полностью сотовые сети не блокируются. А избирательное подавление сигнала происходит все время, пока беспилотник парит в воздухе А это - десятки часов. Кроме подавления сигнала телефонов, «Леер-3» может и отправлять на них SMS-сообщения. Данная функция используется для «психологического давления на бойцов ВСУ». Ну и для оповещения мирных жителей незалежной. Вновь становится актуальным лозунг «Не болтай!».

Мост в Энергодар восстановили очень быстро

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, заявил, что поврежденный после обстрелов ВСУ мост для проезда в Энергодар Запорожской области уже восстановлен. По мосту началось движение автотранспорта. Рогов сообщил: «Восстановительные работы были завершены в кратчайшие сроки, ремонтные работы заняли всего три часа». И после замены разбитых плит перекрытий «сразу же было запущено движение автотранспорта». Решено расширить и укрепить резервные въезды в Энергодар. Чтобы ВСУ не смогли парализовать снабжение города. Чего украинцам так хочется. Вот только колется.

Интересует ли Вашингтон украинская инфраструктура

Вашингтон собирает совместную рабочую группу с Киевом для «изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления». Информация об этом поступила из американского министерства торговли. Заявление о намерениях подписали министр инфраструктуры незалежной Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и глава минтранса США Пит Буттиджеч. Последний заявил, что Вашингтон рад создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны». В Штатах так уверены в итогах этой войны? Ну все равно, стоит запомнить эти заявления.

Казахстан эвакуировал свое посольство

Мухтар Тлеуберди, глава МИДа Казахстана, сообщил, что из Киева в Варшаву вывезена большая часть посольства этой азиатской республики на Украине. Министр заявил: «Мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников». По его данным, в столице незалежной остается консул, он ежедневно принимает соотечественников и оказывает им помощь в эвакуации. А остальные сотрудники посольства уже приступили к работе на удаленке из польской столицы. Свое посольство в Киеве закрыл и Белград. Об эвакуации диппредставительства заявили также в МИДе Китая. Перестал манить Крещатик, да и Днепр не манит.

Штаты обвинят Иран в поставке дронов России

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не верит версии Тегерана о том, что иранские дроны в Россию для проведения спецоперации не поставляются. В частности, Госдепартаменту не показались убедительными заверения постоянного представителя Ирана при ООН Амида Саида Иравани, мол БПЛА из исламской республики не продаются в Москву. У США якобы есть точные данные о происхождении дронов-камикадзе — полученные от украинской стороны. Из-за чего Вашингтон готовит введение санкций против Тегерана. Напугали ежа голой пятой точкой.

Запрет на полеты на юг вновь продлен

Росавиация вновь продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России. В ведомстве пояснили: аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты будут закрыты — на этот раз до 28 октября. Лететь предлагают через авиагавани Сочи, Минвод, Ставрополя и Волгограда. Ну, или Москвы.

Арестович боится замерзнуть в потемках

Советник главы офиса Владимира Зеленского, Алексей Арестович, пребывает в печали. После прицельных ударов по ТЭЦ и ТЭС он внезапно почувствовал себя примерно так, как чувствуют себя люди в Донбассе последние лет восемь. Арестович заявил: «Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями». 1800 населенных пунктов республики, по данным советника, от электро- и водоснабжения уже отключены. В четверг «Укрэнерго» сообщило о введении ограничений на потребление электроэнергии в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и ряде центральных регионов. Правда, в то, что без воды, тепла и света зимой окажется советник Зеленского, как и он сам, на Украине не верит никто. Хотя помечтать не вредно.