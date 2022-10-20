Александр Васильев сообщил о новом замужестве Екатерины Климовой

Актриса Екатерина Климова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Александр Васильев внезапно заговорил о личной жизни Екатерины Климовой. Историк моды внезапно сообщил о четвертом замужестве актрисы.

За плечами Екатерины Климовой три развода. Она родила четверых детей от разных мужей. Александр Васильев считает артистку прекрасной и называет примером для многих женщин.

"Молодая многодетная мама Екатерина Климова - одна из самых красивых актрис нашей страны. Она трижды выходила замуж, родила четверых детей и при этом продолжала с успехом развивать карьеру, снимаясь в кино и сериалах. Екатерина чрезвычайно сексуальна, но это выражается вовсе не в ее нарядах, а в том, как она держится, смотрит, двигается", - высказался он о женщине.

По словам Васильева, у Екатерины можно поучиться тому, как надо соблазнить мужчину. "Она пример для тех женщин, которые махнули на себя рукой. Потому что многие после 40 говорят: «Да кому я нужна? Муж ушел, оставил мне двоих детей». А у Климовой их четверо, и она еще наверняка успешно выйдет замуж. Я в этом уверен!", - цитируют его 7 Дней.

Историк моды отметил, что стройной красавице все к лицу. "Ее красота натуральна и естественна. Она сексуальна от природы и знает, как себя преподнести. Образы актрисы зачастую просты, я бы даже сказал, антигламурны, потому что я не увидел ее в блестках, стразах, перьях, кружевах. И тем не менее она умеет выглядеть как дива", - резюмировал эксперт.