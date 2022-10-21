Елена Санаева: Быков с восхищением говорил мне, что я играю «без швов»

Дуэт Санаевой и Быкова в «Приключениях Буратино» (1976) был фантастическим. Ведь их режиссером была любовь. Фото: Кадр из фильма

Елена Всеволодовна в свой юбилей играет в театре «Школа современной пьесы» спектакль «Дурочка и зэк». В их театре сейчас перемены, пришел новый худрук - режиссер Дмитрий Астрахан, пообещавший выпустить восемь премьер за сезон. Санаевой Астрахан пообещал новую роль Сосипатры Семеновны в спектакле «Красавец мужчина».

- Я родилась во время войны и на финишной прямой живу в очень неспокойном мире. Не смогу точно процитировать Кафку, но смысл такой: вы можете не выходить из комнаты, не подходить к телефону, не читать газеты, но внешний мир все равно вползет в ваш дом. Невозможно совершенно отстраниться, - объясняет свое нынешнее настроение Елена Санаева. - Мы же понимаем, что сегодня на территории Украины с нами воюет НАТО. Я наполовину украинка, мои бабушка с дедушкой похоронены в Киеве. И сегодня мое сердце обливается кровью.

- Давно вы были на Украине?

- В Киеве в 2013 году. На гастролях, мы привозили спектакль «Русское варенье». В Киеве живет моя троюродная сестра, которая следит за могилой бабушки и дедушки. Они пережили войну, оккупацию, бабушку дважды собирались расстрелять немцы. А сейчас там жизнь повернулась с ног на голову.

- Многие артисты не любят роли, которые в сознании зрителей стали их визитной карточкой. Ваша визитка - лиса Алиса из «Приключений Буратино». Вы как к ней относитесь?

- Слава богу, что у меня была Алиса. Ролан Антонович (Быков. - Авт.) сначала не хотел в этой картине сниматься: какой-то Минск (картину снимали на «Беларусьфильме»), какой-то режиссер Нечаев… Но потом увлекся своим котом Базилио. И мне помог найти образ, это он предложил тембр гавайской гитары для песни «Какое небо голубое».

В разговоре с журналистами, которые не устают спрашивать Санаеву, почему Быков так мало снимал ее в своих фильмах, Елена Всеволодовна всегда отмахивается: как сложилось, так сложилось. Чего теперь-то об этом говорить? Она никогда не просила мужа-режиссера снимать ее. Однажды был вечер памяти Михаила Ромма в Доме кино. Быков был ведущим. И надо было прочитать со сцены отрывок из дневников Елены Кузьминой, жены Ромма. «Кто будет читать? - размышлял Быков вслух. - Терехова? Нет. Саввина? Вряд ли. Вот кто: Алла Демидова! Умница и талантливая». А рядом стоит жена Елена Санаева. «И не умница и не талантливая? - думаю про себя. И решила: надо или уходить, или принять. И не держать в душе ни злобы, ни обиды. Мне это удалось».

- Было понимание, что он не считает меня глупой, не считает бесталанной. Это такой мужской эгоизм, когда не очень чувствуешь, что рядом с тобой другой человек, который, возможно, страдает от нереализованности, - объясняет Елена Всеволодовна.

Было больно. Тем не менее Санаева не ушла и никогда не пеняла мужу.

- Он знал мне цену. Видел меня в работе. Много раз с восхищением говорил мне: «Я иногда играю грязно. А ты играешь «без швов». Но у него была своя дорога. А моя миссия: идти рядом. У нас был достаточно гармоничный союз, - объясняет Елена Всеволодовна. - Это была безумно интересная и сложная жизнь с умнейшим, талантливейшим человеком. Возможно, он был легкомысленным по отношению ко мне. Но он сложился как режиссер еще до встречи со мной. Года за два до ухода он мне сказал: «Я ничего, детка, для тебя не сделал в профессии. Но я защитил тебя от социума». Он решал все бытовые вопросы. Это тоже немало.

- После ухода Ролана Быкова вы с большой самоотдачей занялись его творческим наследием. Издали книжку его стихов и дневников, сборник статей, интервью. Закончили его фильм «Портрет неизвестного солдата».

- И счастлива, что мне удалось издать его дневники, сборник статей, интервью.

- Свою книжку не думаете написать?

- Я собрала большой материал для книги. Когда-то Ролан Антонович попросил своего отца написать воспоминания. И тот ему выслал 8 или 9 тоненьких школьных тетрадей. Рукописи очень интересные по языку и фактуре. Думаю, начать книжку с воспоминаний его отца, потом мамы, брата и самого Ролана. Предварительное название сборника - «Частная жизнь». Это портрет эпохи и нашей страны за несколько десятилетий. Ролан Быков был частью нашей страны. Он не видел себя вне России.