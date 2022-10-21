Доброе слово и мужу приятно

Управлять, наводя туман, можно абсолютно всеми мужчинами без исключения. Другое дело, что к каждому нужно подобрать свой «ключик». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Если бы Катя рассказывала своим подругам, какой у нее муж - не каким кажется со стороны, а каков он дома, в тапочках и спортивных шортах, - они б обзавидовались. И чего доброго стали бы думать про нее всякое-разное неприятное и швыряться злобными мыслишками несчастных женщин, обиженных на чужое счастье. Катя подружек любила, но насчет женской природы не заблуждалась.

У нее хватало ума не обсуждать с подругами своего «котика» Сергея. Внешне он казался сухим и до жути серьезным малым, не способным на нежность и вечно озадаченным чем-то, но только не женой. Но на самом деле другого супруга Катя и желать не могла. Да, был у него пунктик в виде занудства и недостатка романтичности, ну и ладно. Зато более надежного, постоянного и заботливого мужчины Катя в жизни не встречала. Он не пел ей серенады под окном, не таскал каждый день домой букеты, но он был верен жене каждой своей клеточкой и готов был ради нее отдать последнюю рубаху. Вообще-то Сергей и сам по себе был хорошим парнем, но идеального мужа из него сделала именно Катя.

Волшебные слова

Было время, когда пара ссорилась почем зря, выясняла отношения, и Катя даже всерьез думала выставить Сергея за порог с вещами. Но время то прошло. В какой-то момент Кате, уставшей от скандалов, открылась истина: мужчина не хуже женщины умеет «любить ушами». А поняв это, она стала «лепить» Сергея, как заправский скульптор, а потом вить веревки, завязывая на бантик. Ничего особенного она не делала, просто не скупилась на похвалы дорогому «котику» и при любом удобном случае заверяла в его исключительности.

Вообще-то главой их семьи была Катя. Без ее слова не принималось ни одного решения. Даже самого незначительного. Куда и когда ехать в отпуск, что подарить сыну на день рождения, какой свитер купить Сергею и т.д. и т. п - на все требовалось ее одобрение. Но Сергей при этом жил в иллюзии, что именно он «пуп семьи». И что он вообще-то самый-пресамый. Катя сама ее создала и мастерски поддерживала. Правильными словами, нежными прикосновениями, смиренными улыбками. Раз плюнуть! С тех пор в семье воцарилась благодать.

Вот приблизительный набор «волшебных слов»:

«Я знаю, ты все для меня сделаешь», «Ты же хотел этого сам!», «Да, со мной нелегко, но ведь ты меня все равно любишь?»

- Как бы странно это ни прозвучало, но мужчины действительно живут в мире иллюзий, - рассуждает по поводу мужской природы семейный психолог Марина Демидова. - Думают, что они что-то решают, что они главные, сильные и независимые, что слабая женщина без опоры на их плечо не проживет. В этих иллюзиях мужчине спокойно и комфортно. Он в них царь и бог. Мудрые женщины умело «наводят морок» на сильный пол, не скупясь на похвалы.

«Какой ты замечательный!», «Ты лучше всех!», «Мне с тобой так хорошо!», «Ты все у нас решаешь» - если мужчина постоянно слышит такие признания, говорят психологи, он им верит безоговорочно.

Это женщина, оставаясь любительницей сладкой словесной патоки, может чуять подвох, если елей льют ей в уши не от всего сердца. Мужчины копаться в чужих сердцах не приучены. Они обычно верят женским дифирамбам.

- У мужчины есть уверенность в собственной исключительности, и этого достаточно для того, чтобы женщина могла делать с ним, что угодно, - говорит психолог Демидова. - Можно его «вязать, катать, кантовать и спускать с горки».

Плачь-плачь, танцуй-танцуй

Психологи уверяют, что управлять, наводя туман, можно абсолютно всеми мужчинами без исключения. Другое дело, что к каждому нужно подобрать свой «ключик». Кого-то, как Катиного Сергея, достаточно нахваливать и заверять в том, что он в семье - генерал. Кого-то цепляют женские обиды или провокации типа «Галке муж купил такое чудесное колечко. Какая же она счастливая. Жаль, у меня такого никогда не будет», ведясь на которые мужчина думает, будто «всех поборол» и даже Галкиного мужа. А кто-то реагирует на женские слезы. Точнее, почти все на них реагируют.

- Что бы мужчины ни говорили, они не терпят плачущих женщин, - рассуждает Марина Демидова. - Слезы заставляют мужчину чувствовать себя виноватым, даже если он ни в чем не виноват. Стоит даме пустить слезу, виноватый мужчина, возможно, и не сразу, но постарается тем не менее загладить свою вину. И слабый пол прекрасно этой мужской наивностью пользуется.

Отлично играет на руку женщинам готовность мужчин безоговорочно верить в свою силу и мужественность. Та, кто не ленится напоминать второй половине о том, какой он «о-го-го», и просить у него помощи («Я никак без тебя не справлюсь, ты такой силач!»), в итоге получает, чего хочет.

Одно «но». Мужчины, какие бы они ни были доверчивые и падкие на лесть, хоть и не сразу, но все равно «унюхают» обман. Поэтому иллюзия без любви обречена на провал.

Вот Катя своего «котика» Сергея любит, оттого и не рассказывает о нем подругам всей правды.