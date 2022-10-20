Герой спецоперации «Z» ефрейтор Давид Церенов спас артиллерийскую батарею

Гвардии прапорщик Халид РАСУЛОВ и Старший прапорщик Андрей ХАНЫКОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Бдение начальника – лучшее спокойствие подчиненных. Прозорливость оного побеждает нечаянности», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а воинам повторял: «Атакуй с чем пришел! Коли, руби, гони, отрезывай, не упускай! «Ура!» – чудеса творит, братцы»!

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Старший прапорщик Андрей ХАНЫКОВ

«Колонна под командованием старшины роты связи старшего прапорщика Андрея Ханыкова при получении боеприпасов на пункте боепитания попала под массированный артиллерийский обстрел противника из реактивных систем залпового огня. Оперативно оценив обстановку и хорошо зная местность, старший прапорщик Ханыков отдал команду «По машинам» и лично возглавил колонну. Маневрируя и используя складки местности вывел колонну из под обстрела, сохранив боеприпасы и жизни личного состава. После артиллерийского налета, соблюдая маскировку, колонна под командованием старшего прапорщика Андрея Ханыкова выдвинулась на запасной командный пункт подразделения и оперативно доставила боеприпасы, что позволило отразить начавшееся после артиллерийского налета наступление противника».

ДАЛ БОЙ ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЕ

Гвардии прапорщик Халид РАСУЛОВ

«Командир взвода обеспечения реактивного артиллерийского дивизиона гвардии прапорщик Халид Расулов осуществлял охрану стартовых позиций реактивного дивизиона. В ходе наблюдения один из подчиненных обнаружил скрытно передвигающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, о чем незамедлительно доложил Халиду Расулову. Оценив обстановку, гвардии прапорщик Расулов принял решение на оперативную смену позиции обнаруженного диверсантами противника реактивного дивизиона. Завязав бой с диверсантами, не позволил им дать точные координаты российских реактивных систем залпового огня. Дивизион оперативно выдвинулся в запасной район, а взвод обеспечения, оторвавшись от диверсионно-разведывательной группы, занял оборону в вокруг стартовых позиций дивизиона. Быстрые и решительные действия гвардии прапорщика Халида Расулова позволили выполнить задачи дивизиону и не допустить потери техники и личного состава подразделения».

ПОЧИНИЛ СВЯЗЬ И ПОМОГ ТОВАРИЩАМ

Ефрейтор Иван ШВЕДОВ

«Механик – радиотелефонист взвода управления начальника артиллерии ефрейтор Иван Шведов, обеспечивая связь дивизии, ведущей маневренный бой за один из населенных пунктов, обнаружил нарушение радиосети из-за повреждения ретранслятора. Несмотря на массированный минометный обстрел и активные наступательные действия противника, ефрейтор Шведов выдвинулся к поврежденному оборудованию, выявил причину неисправности и восстановил связь. После чего немедленно вступил в бой с наступающим противником. В ходе боя лично уничтожил 4 солдат ВСУ и оказал медицинскую помощь 3 раненным товарищам. Грамотная оценка обстановки, неординарные технические решения, личное мужество и самоотверженность ефрейтора Ивана Шведова позволили избежать потерь и выполнить поставленную задачу».

Ефрейтор Иван ШВЕДОВ

СПАС АРТИЛЛЕРИЙСКУЮ БАТАРЕЮ

Ефрейтор Давид ЦЕРЕНОВ

«Старший наводчик самоходно-артиллерийской батареи ефрейтор Давид Церенов в составе артиллерийской батареи, расположенной на замаскированных позициях, готовился к ведению артиллерийского огня по вскрытым разведкой позициям противника. Беспрерывно наблюдая за местностью и внося данные для ведения огня, Давид Церенов обнаружил в небе беспилотный летательный аппарат, который он идентифицировал как вражеский. Осознавая опасность нахождения на прежнем месте, ожидая артиллерийский обстрел позиций в любую минуту, ефрейтор Церенов доложил командованию об обнаружении БПЛА, после чего артиллеристы начал организованный отход с занимаемых позиций на запасные. Одна из самоходных артиллерийских установок заглохла, ефрейтор Давид Церенов находился рядом и бросился на помощь товарищам. В этот момент по позициям, ранее занимаемым артиллеристами, начался обстрел из минометов, в результате чего, один из членов экипажа получил осколочное ранение. Ефрейтор Церенов оказал первую помощь и вынес товарища в укрытие, под непрекращающимся обстрелом вернулся, помог экипажу запустить двигатель и выдвинулся на заранее подготовленные позиции. Благодаря грамотным действиям ефрейтора Давид Церенова артиллерийские установки вовремя сменили огневые позиции и подавили минометные батареи противника».