Вопрос дня: А как вам вообще туризм в стране?

Олег Матвейчев, депутат Госдумы:

- Я один из немногих, кто побывал во всех 89 регионах страны. Уверяю, везде свои жемчужины. В этом году был под Магнитогорском в археологических комплексах Аркаим и Синташта. В конце прошлого века там нашли самые древние в мире боевые колесницы! И это все наши предки. Конечно, не во всех местах хорошо с гостиницами. Но на популярных маршрутах типа Золотого кольца все отлично.

Наталья Карпович, председатель Объединения многодетных семей Москвы:

- Я этим летом побывала в Таганроге и Калининграде. Первый - порт, заложенный еще Петром с очень интересной историей. А в Калининграде волшебная Куршская коса, могила Канта. Мы сделали для многодетных семей атлас путешествий на разный кошелек.

Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма»:

- До сих пор вспоминаю поездку в молодости на «газике» по Даурии - от Читы до реки Шилки, 300 км по черным степям. А вообще я обожаю небольшие поволжские города, люблю Суздаль. Приятно видеть, что сейчас глубинкой занимаются. Исторические центры приводят в порядок, открываются рестораны, гостиницы.

Аскольд Запашный, дрессировщик тигров:

- Первый раз в этом году поехал в Сочи кататься на сноуборде. Склоны, рестораны, подъемники - все на крепком международном уровне. Основная претензия: хапужничество местного бизнеса. Ну нельзя же рвать последние жилы с туристов! Как только место становится популярным, на тебе пытается заработать каждый. Даже мне, успешному артисту, коттедж в Красной Поляне оказался не по карману. И еще наши регионы не умеют себя рекламировать!

Юрий Лончаков, космонавт:

- Я люблю в Астрахань на рыбалку ездить. Ради лодки и удочки могу в страшную рань встать. Сейчас там это вовсю развивается. А вообще я мечтаю, что в России появится космический туризм. Вот чтоб можно было на пару дней на орбиту слетать!

Андрей, читатель сайта KP.RU:

- Был летом в Дагестане - это же чудо! А раньше на Камчатке - фантастика. Никакой Швейцарии и Исландии не надо - слетайте, убедитесь. И все это сами туристы распробовали, а бизнес расстарался. Вот когда государство деньги спускает на «туристические кластеры», получается плохо. Бюрократия и коррупция. А когда народ и бизнес тропу пробивают - норм.

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