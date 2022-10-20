Наши воины должны быть одеты, обуты, вооружены и экипированы, а их семьи в тылу - окружены заботой

Для российского общества призыв граждан из запаса стал одним из значимых событий в социальном и экономическом аспектах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия воюет не только с Украиной. Наша страна противостоит всей организации НАТО, которая поставляет киевскому режиму вооружение, снабжает ВСУ информацией и координирует действия украинских военных. В такой ситуации поддержка тех, кто участвует в специальной военной операции, становится одной из важнейших задач. И тех, кто давно сражается на фронте, и тех, кого призвали в рамках частичной мобилизации в сентябре-октябре.

План мобилизации во многих регионах уже выполнен, другие близки к тому. Для российского общества призыв граждан из запаса стал одним из значимых событий в социальном и экономическом аспектах. Чтобы обобщить опыт частичной мобилизации, понять, какое влияние она оказала на всю страну в целом и каждый из ее регионов в частности, экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол «Поддержка мобилизованных в России: опыт регионов».

Как и в каких регионах оказывают помощь непосредственно военнослужащим, выполняющим свой долг в рамках СВО? Какую поддержку получают семьи мобилизованных граждан? Какие практики показали свою значимость и эффективность? Как проходит «экономическая» мобилизация: перестройка предприятий, обеспечение социальных потребностей? Какую роль в поддержке вооруженных сил играют волонтерские проекты #МЫВМЕСТЕ и «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»? Эксперты попытались ответить на эти и другие вопросы.

Участие в мероприятии приняли политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов, председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Костромской области Сергей Ситников, заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) по региональной работе Борис Подольный, губернатор Кировской области Александр Соколов, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Модератором круглого стола выступила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина.

- Мы в нашем институте давно занимаемся анализом лучших региональных практик, - сказала, открывая дискуссию, она. – Совершенно очевидно, что в последние недели эти практики плотно связаны с поддержкой мобилизованных и их семей. Мы видим огромное разнообразие регионального опыта. В ходе совещания Совета безопасности, которое в среду провел Президент, мы увидели, что идет довольно сильный крен управленческих решений в сторону губернаторского корпуса. В Указах Президента губернаторы получили дополнительные полномочия, создаются координирующие органы. Все это направлено на решение социальных задач и консолидацию общества.

ЭЛЕМЕНТ КАРТИНЫ СПЛОЧЕНИЯ

Политолог Александр Асафов полностью согласился с тем, что Совбез России и Указы Президента закрепили региональные практики, которые в том или ином режиме уже были введены.

- Произошла некая структуризация уже введенных мер, - сказал Александр Асафов. – Можно вспомнить достаточно эффективные управленческие решения, связанные с другими сложными вызовами. Подобный механизм реагирования с созданием координационного штаба, применялся уже дважды – во время пандемии коронавируса, а также во время санкционной атаки. Этот механизм показал высокую эффективность. Сложившаяся ситуация, я мею ввиду специальную военную операцию, требует мобилизации ресурсов всего государства. Речь идет не только частичной мобилизации военнослужащих, но и о приведении в состояние готовности всего государственного аппарата, мобилизации промышленности, экономики и, конечно, силовых структур. Основная задача этих мер – обеспечить безопасность граждан, устойчивость экономики, бесперебойную работу промышленности, инфраструктурнх объектов и социальной сферы в условиях проведения СВО и возросшей террористической угрозы.

По словам Асафова, в ситуации противостояния не только киевскому режиму, но и всей НАТО, необходима не только мобилизация всех ресурсов государства, но и социальная мобилизация, сплочение общества перед лицом угрозы.

- История знает примеры, когда мы всем обществом справлялись с подобными вызовами, - продолжил Асафов. – Я напомню вторжение армии Наполеона – в ней были представители множества стран, и все шли с понятными намерениями н нашу страну. Тогда, конечно, была прямая интервенция, сейчас другие времена, другие технологии. Но тогда именно сплочение армии и народа позволило победить. Таких эпизодов в нашей истории много, и сейчас один из них. Сегодня все наши внутренние частные интересы, возможные предрассудки, какие-то моменты, где у нас искрит, нужно отбросить, сплотиться, чтобы дать отпор нависшей над нами угрозе. И те региональные меры поддержки участников спецоперации и мобилизованных, которые мы будем обсуждать, - это важный элемент этой картины сплочения.

30 ТОНН ГРУЗА ДЛЯ ФРОНТА

Губернатор Кировской области Александр Соколов обозначил несколько направлений поддержки военнослужащих и их семей. Первое – это те меры, которые были введены в Кировской области властью региона.

- Я уже подписал три указа, последовательно вводя льготы для семей тех, кто пошел защищать родину, - рассказал Александр Соколов. – Сначала мы сделали бесплатный проезд для всех несовершеннолетних детей мобилизованных на областном транспорте. Муниципалитеты приняли такие же решения для муниципального транспорта. Также мы ввели компенсацию платы за посещение муниципальных и частных детских садов и бесплатное питание в школе для детей мобилизованных. Мы создали горячую линию для семей мобилизованных, и мы закрепили за всеми семьями социальных работников, которые при необходимости могут привлечь власти, ЖКХ, волонтеров.

Вторым указом Александр Соколов ввел бесплатное санаторно-курортное лечение для тех, кто вернется с фронта и для их семей, а также детский отдых.

- Буквально вчера вышел новый указ, по которому мы распространили льготы на тех, кто уже служил по контракту в зоне СВО, и на добровольцев, - продолжил губернатор. – У нас там воюет наш именной батальон «Вятка», и мы распространили льготы на всех, кто защищает родину. Кроме этого их детям предоставили возможность бесплатно посещать все кружки и секции, которые есть в государственных и муниципальных организациях. Также члены семей военнослужащих могут бесплатно посещать все культурные учреждения и мероприятия – выставки, конкурсы, фестивали. Кроме того, участникам боевых действий будет компенсирована газификация жилья – до 100 тысяч рублей за счет области. Кроме того, готовится законопроект об освобождении всех военнослужащих на время СВО от транспортного налога.

Второе направление работы, по словам Соколова, - это благотворительность. В области очень активно работает фонд «За Вятку»: откликаются и предприниматели, и простые люди. Взносы от предпринимателей – около 7 тысяч рублей, а от граждан – от 50 рублей до 5 тысяч.

- Мы уже собрали более 80 миллионов, - говорит Александр Соколов. - Закупаем для ребят все самое необходимое, в том числе и спецтехнику. Ну и, конечно, все, что нужно в быту – от туристических ковриков и спальных мешков до теплых вещей. Мы отправили уже около 30 тонн груза в место дислокации наших ребят. Помощь будем осуществлять постоянно.

Еще одно направление работы связано с предприятиями промышленности. В Кировской области много оборонных заводов, часть из них перешла на круглосуточный график. По словам Соколова, для сотрудников таких предприятий введены ночные рейсы, группы продленного дня в школах, фактически круглосуточные группы в детсадах, чтобы родители могли спокойно работать.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

Республика Саха (Якутия) по разным направлениям поддерживала Донбасс еще до начала специальной военной операции. А с началом боевых действий Российской армии, по словам главы этого региона Айсена Николаева, помощь адресуется и ополчению, и добровольцам, и российским военным, и их семьям.

- После объявления частичной мобилизации мы работаем практически в круглосуточном режиме, - сказал Айсен Николаев. – Мы считаем, что нужна оперативность, то есть решения нужно принимать быстро. Указ о мерах поддержки семей военнослужащих я подписал уже 25 сентября. Сначала в нем было 7 мер поддержки, теперь уже 11 – постепенно добавляем по мере того, как мы выясняем, какие потребности есть у семей мобилизованных и у них самих. Это единовременная выплата в 200 тысяч рублей, бесплатное посещение детских садов, бесплатное питание школьников и другие меры. Одна из новелл состоит в том, что мы выплачиваем стипендии студентам высших и средних учебных заведений, если они из семьи военнослужащихъ. Не только мобилизованных, но и контрактников и добровольцев.

По словам Николаева, необходимо постоянно вести диалог с обществом. Это помогает быть эффективным, понимать, чем можно помочь семьям военнослужащих. Нужно слушать людей, а не читать блоги или лозунги протестных акций, в которых участвуют люди, никакого отношения к семьям военнослужащих не имеющие. Глава республики специально приглашает жен и матерей военных, чтобы выслушать, какие у них есть предложения. Во время встречи выявилось несколько очень сложных вопросов. Например, стало ясно, что членам семей тех, кто сейчас воюет, необходима психологическая помощь, сопровождение.

- Как и другие субъекты Федерации, мы приобретаем технические средства, обмундирование, лекарства для обеспечения воинских частей, - говорит Айсен Николаев. - В самой Якутии, по словам Айсена Николаевича, пунктов подготовки мобилизованных нет. Призванных граждан самолетами отправляют в Бурятию, в Амурскую область, в Забайкалье, Хабаровский край. Мы часто ездим в части туда, выясняем, что нужно ребятам. Здесь нам помогает то, что на Дальнем Востоке Юрий Петрович Трутнев такие задачи ставил с самого начала. Мы находимся в постоянном контакте с военными, с другими главами регионов, каждую неделю обсуждаем, что где закупать, куда поставлять.

- Сейчас, когда мы делаем выплаты, мы иногда сталкиваемся с тем, что воинские части не всегда оперативно подтверждают, что военнослужащий у них, - говорит глава Якутии (Саха). – А мы все-таки должны делать выплаты именно семьям военнослужащих. Нам надо активнее действовать по назначению льгот по школам, по детским садам – не требовать ненужные справки. Особенно это справедливо для малых поселков, где все друг друга знают, но людей все равно заставляют ехать за справками за сотни километров в райцентр.

Задача властей Якутии, по словам главы этой республики, состоит в том, чтобы каждая семья военнослужащего была окружена заботой. Кому нужна материальная помощь – нужно оказывать ее, кому необходимы какие-то социальные блага, нужно помогать.

– Мы должны охватить все семьи, - говорит Айсен Николаев. – Это очень важно, чтобы никто не остался без внимания. Недавно мы получили обращение военнослужащих из сельской местности о том, чтобы семьи получили помощь в газификации домов. И мы приняли решение выделить помощь на газификацию внутри домов в размере 150 тысяч рублей. Так же мы работаем по оснащению воинских частей, берем шефство над частями, где служит много наших земляков. Кроме того, мы постоянно поддерживаем добровольческие отряды, созданные из добровольцев нашего региона. Необходимо сделать, чтобы каждая семья мобилизованных была окружена вниманием. И не просто на словах, а персонально, чтобы мы могли все контролировать. Мы, все наше общество, должны все сделать, чтобы наши военнослужащие были одеты, обуты, вооружены и экипированы, а их семьи в тылу - окружены заботой.

НЕ НАДО СОБИРАТЬ ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ

В Костромской области взаимодействие властей и воинских частей стало уже давней традицией.

- Все началось еще во время второй чеченской кампании, - сказал губернатор области Сергей Ситников. - Мы осуществляем шефство над двумя полками, расквартированными в Костроме. Это 331 парашютно-десантный полк и 1065 гвардейский артиллерийский десантный полк. Шефские связи и самые добрые отношения были сформированы за многие годы. Специфика в том, что эти части более чем на 80 процентов укомплектованы уроженцами нашей области. Все победы, радости, горести и трагедии нам приходится делить. Эти полки с первого дня специальной операции участвуют в боевой работе. Уже в марте этого года мы начали решать насущные проблемы этих полков. И уже тогда, в марте, нам удалось установить связь с командирами наших соединений. От них мы получали объективную информацию обо всем, что требуется полкам, о том, какие у них проблемы, о проблемах семей военных – иногда приходилось вмешиваться и решать эти вопросы. За это время мы обеспечили более поставок в наши соединения. Это 150 тонн технических средств. Тепловизионные прицелы, радиостанции, генераторы, разного рода электроника, дроны-разведчики, система отслеживания дронов… Все военнослужащие были дважды обеспечены летней и демисезонной формой одежды, обувью.

По словам Сергея Ситникова, именно шефские связи позволили работать конкретно и адресно.

- Сегодня я, к сожалению, наблюдаю ситуацию, когда у нас начинается сбор всего и для всех, - продолжил губернатор Костромской области. – Мой опыт показывает, что это ни к чему не приводит, принципы конкретной адресной помощи воюющим соединениям должны стоять на первом месте.

Костромская область еще весной взяла на себя обязательства, связанные с финансовым и социальным обеспечением семей военнослужащих. Благодаря установленным шефским связям раз в две недели на территории полков проходят встречи руководства области с семьями, где возникающие вопросы быстро решаются.

Есть в Костромской области и опыт поддержки тех, кто возвращается с фронта.

- Мы понимали, что должны сделать все возможное, чтобы ресоциализация, адаптация наших земляков прошла успешно, - говорит Сергей Ситников. – В отечественной истории эти вопросы решались не всегда здорово. Наша страна имела серьезные проблемы в 45-46 годах прошлого века, когда фронтовики возвращались домой с Великой Отечественной. Похожие проблемы были и после возвращения воинов-афганцев. Мы для себя поставили задачи по ресоциализации военнослужащих и просим подключаться к их решению федеральный центр. Главные задачи этой работы – обеспечение психологической реабилитации, профессионального обучения, оказание адресной социальной поддержки, консультирование, приоритетное трудоустройство, оказание квалифицированной медицинской помощи. Сейчас в регион возвращаются военнослужащие, которые проходят долечивание, а также те, кто закончил службу в Вооруженных силах по состоянию здоровья. Работа с ними уже проводится.

По словам костромского губернатора, отдельная социально психологическая работа проводится с семьями военнослужащих. Особенно с теми людьми, у которых погибли мужья, отцы, сыновья. Этим людям нужна хорошая психологическая поддержка.

- Я благодарен сегодня Совету матерей воинов-афганцев, - говорит Сергей Ситников. – Они, что называется, обняли, прижали к себе, родственников погибших военнослужащих, разделили с ними их горе. Это приводит к тому, что люди не чувствуют себя одинокими. Особая работа ведется с детьми. У нас создан фонд «Новые герои», который организует клубы выходного дня и проводит большое количество мероприятий.

ПОЗАБОТИТЬСЯ И О ДОМАШНИХ ПИТОМЦАХ

Волонтеры принимают самое активное участие в поддержке участников специальной операции и мобилизованных. Уже развернуто более 2 тысяч штабов волонтерского движения. О роли волонтеров и о том, как неравнодушному человеку можно стать частью этого движения, рассказал депутат Госдумы и представитель волонтерского движения Артем Метелев.

- Мы с февраля месяца занимаемся темой Донбасса как проект #МЫ ВМЕСТЕ, - сказал он. – Это и поддержка беженцев, и сбор гуманитарной помощи, и отправка добровольцев на место. Но сейчас наша главная задача, как мы ее видим, - это именно помощь семьям мобилизованных. Таких семей очень много. 300 тысяч – это только первый круг. Но ведь есть еще родители, братья, сестры. То есть, это сотни тысяч семей, которым нужна забота, чтобы кто-то обнял и дал уверенность в завтрашнем дне. Очень важно, чтобы люди, которые приняли решение пойти в Вооруженные Силы и встали на защиту родины, не чувствовали, что их жены и матери остались одни. Эту уверенность деньгами не дать. Это можно сделать только той заботой, которую создают волонтеры, благотворительные фонды и все те, кто принимает участие в проекте.

По словам Артема Метелева, нуждающиеся в помощи могут прежде всего позвонить на номер горячей линии проекта – 8-800-200-34-11. Это может быть и психологическая помощь, которая сейчас очень востребована, и юридическую – по вопросам мобилизации.

- Третье направление – это адресная бытовая помощь, - говорит депутат. – Мы понимаем, что мужчина в семье выполнял какие-то обязанности. Если мы говорим про сельскую местность, то это элементарно наколоть дров. Это сейчас, кстати, одна из самых популярных просьб. Это могут быть помощь по ремонту дома, отвести-привести детей в школу, еще что-то. Эти обязанности сейчас фактически выполнять некому. Поэтому мы сосредотачиваемся на постоянном сопровождении семей. За последние 3 недели мы приняли более 40 тысяч обращений, из них больше 1,5 тысяч семей нуждается в постоянном сопровождении. И мы закрепляем за каждой семьей волонтерскую группу, студенческий коллектив, предпринимателя, благотворительный фонд… Они регулярно навещают семью, помогают по дому, или оказывают финансовую помощь.

По словам Артема Метелева, многие проблемы, с которыми обращаются к волонтерам, требуют вмешательства властей. И здесь помогают связи штабов с органами власти на местах. Это часто касается проблем с выплатами, льготами и так далее. Волонтеры в этих случаях выступают ретрансляторами.

- Бывают самые неожиданные проблемы, например, связанные с домашними питомцами, - продолжает Артем Метелев. – У нас только собак в стране 40 миллионов, огромное количество других домашних питомцев. Иногда тем, кто уходит на фронт, некуда их пристроить. У нас был реальный случай, когда в Санкт-Петербурге у одинокого парня, которому пришла повестка, было 2 собаки. По понятным причинам он не хотел сдавать их в приют, искал семью, кто мог бы их взять. Мы помогали ему в этом. И таких проблем очень много. Только у нас 6 тысяч обращений на эту тему.

По словам Метелева, чтобы стать волонтером или получить помощь, достаточно найти на интернет-сайт проекта #МЫ ВМЕСТЕ. Там есть вся информация, как пожертвовать деньги или оказать другую помощь, а также как ее получить. В том числе есть координаты всех региональных и муниципальных штабов.

- Мы уверены, что представители бизнеса должны включиться в эту работу, - говорит депутат. – Мы обратились к лидерам пяти крупнейших деловых объединений, и в понедельник была подписана и опубликовано их обращение к российским компаниям с призывом организовать в своих компаниях программы поддержки семей мобилизованных.

ЛЮДИ НЕСУТ ДЛЯ ФРОНТА ПОСЛЕДНЕЕ

О том, что помощь фронту необходима, замруководителя ОНФ Борис Подольный понял еще до спецоперации. Когда 18 февраля началась эвакуация жителей из ДНР, он с товарищами приехал в республику и увидел, что Народная милиция ДНР экипирована просто «прискорбно». Тогда стартовал проект народного фронта по поддержке бойцов и мирных жителей «Все для Победы» - члены ОНФ доставляли ополченцам одежду, обувь, технику.

- Это только кажется, что бойца нужно экипировать один раз, - сказал Борис Подольный. – Для понимания: срок жизни «горки» (горный штормовой костюм – прим. ред.) в полевых условиях – 2 месяца. Вещи изнашиваются, изнашивается обувь. Где-то к июню было принято решение создать всероссийский фонд «Народный фронт – Все для Победы». У нас были установлены связи как с командованием корпусов, так и с командирами отдельных частей… Есть военкоры и другие люди, которые непосредственно контактируют с подразделениями, они собирают потребности, выясняют, что ребятам нужно, согласуют с командованием корпусов, чтобы не получилось так, что оборудование попало в части, которые завтра выводят с передовой… Эту систему удалось выстроить, спасибо всем, кто нам помогал.

По словам Бориса Подольного, на втором этапе к проекту начали присоединяться известные люди. Например, телеведущий Владимир Соловьев помогал собирать на квадрокоптеры, благодаря чему в Донецке удалось открыть центр беспилотных систем, в нем обучаются от 30 до 60 расчетов в неделю.

- На сегодняшний день фондом собрано уже больше 2,8 миллиарда рублей, - продолжил Борис Подольный. – Это 900 тысяч транзакций. У нас все сборы окрашены, каждая копейка предназначена на строго определенные цели. А после объявления мобилизации стало очевидно, что граждане России хотят поддерживать своих земляков. Поэтому мы открыли возможность региональных сборов. Как правило, в каждом регионе какой-либо известный человек объявляет сбор. Мы под это генерируем QR-код, по которому люди переводят деньги. Потом на эти средства мы закупаем то, что ребятам необходимо, и передаем в части. Либо в место постоянной дислокации, либо туда, куда их направили, для этого у нас есть все возможности.

Люди, по словам замруководителя ОНФ, приносят в фонд последнее. В один из штабов принесли бинокль Великой Отечественной, который принадлежал дяде фронтовику и передавался как реликвия. Но семья решила, что он теперь должен послужить победе в спецоперации. В Сибири охотники объявили акцию «Зверь подождет»: скручивают с ружей прицелы и приносят в фонд. А бывают случаи, когда пенсионеры приносят в конвертах отложенные на похороны деньги.

- Иногда просто мурашки бегут, - делится Борис Подольный. – Приходит сторушка, приносит 20 тысяч рублей. И говорит: «Я одинокая, мне уже недолго осталось. Меня и государство похоронит. А на эти деньги пускай ребятам на фронте послужат». И таких историй очень много.

ЗАБЫТЬ – НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Нижегородский губернатор Глеб Никитин участвовал в круглом столе посредством видеозаписи. Потому что как раз во время мероприятия он отправился в один из пунктов боевого слаживания мобилизованных граждан.

- Важное направление нашей работы - поддержка мобилизованных в части вещевого довольствия, - сказал глава региона. – Понятно, что министерство обороны обеспечивает обмундированием и минимумом вооружения, которое требуется. Но было сразу понятно, что людям, мобилизованным, нужно гораздо больше. Ведь в силу холодов и других обстоятельств есть серьезный риск для здоровья. В Нижегородской области одними из первых стали закупать вещевые наборы.

- В ходе первых дней мобилизации были случаи, когда очень долго ехали в части, - продолжает Глеб Никитин. – У нас изначально не было такой информации, нужно было обеспечивать ребят сухими пайками. Мы обеспечиваем монтаж мобильных бань, закупили дополнительные плащ-палатки. С помощью бизнеса покупаем такие критически важные для фронта вещи, как квадрокоптеры, тепловизоры, специальные перчатки и другие вещи. Мы также отправили поезда здоровья в Костромскую область, где проходят подготовку нижегородские мобилизованные. Медики помогают тем, кто чувствует недомогания, а также дают квалифицированную оценку состоянию здоровья мобилизованных.

Отдельный пласт работы – это поддержка семей военных. По словам губернатора, в Нижегородской области применяется новый инструмент – военно-социальный контракт. Это аналог социального контракта. Но социальный контракт подписывается с теми, кто находится за чертой бедности, а здесь документ подписывается с семьями мобилизованных.

- По этому контракту мы осуществляем ежемесячные выплаты семьям мобилизованных, - говорит Глеб Никитин. – Платим по 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Также платим 10 тысяч в месяц беременным. Мы взяли на себя 50 процентов оплаты коммунальных услуг. Также взяли на себя оплату детских садов и питания в школе. Мы принимаем решения об индивидуальной поддержке и дополнительных выплатах. Мы сознательно отказались выплачивать единовременное пособие, хотя нам, может быть, было бы проще один раз выплатить 50 тысяч, к примеру, и забыть. Но ежемесячная помощь, на мой взгляд, гораздо правильнее и ощутимее. Потому что забыть – не получится.

Еще одна проблема – в том, что мобилизованные могут получать в Вооруженных Силах меньше, чем зарабатывали на гражданке. Даже несмотря на высокое довольствие мобилизованных. По словам Глеба Никитина, он своим указом рекомендовал всем работодателям продолжать оказывать мобилизованным материальную помощь в размере среднего денежного содержания за предыдущие месяцы.

ЕДИНАЯ ЦЕЛЬ

Итог дискуссии подвел директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, Россия сегодня действительно ведет войну со всей мощью НАТО. Достаточно одного примера: Североатлантический альянс поставил на Украину 300 танков – это столько , сколько есть у Канады и Великобритании вместе взятых. Это не говоря уже об артиллерии и ракетных системах.

- В этом контексте то, что мы услышали от наших волонтеров и глав регионов, показывает, что в нашем обществе есть солидарность, и она на очень высоком уровне, - сказал Павел Данилин. – Нам всем нужна дополнительная, не военная, мобилизация. Мобилизация нужна и для нашей экономики, и для системы управления. Этот процесс идет: мы видели, как в ходе частичной мобилизации в регионах были созданы специальные штабы, после чего процесс пошел намного эффективнее.

Сейчас предлагается создавать штабы для мобилизации промышленности, для организации производств, которые обеспечат импортозамещение. И здесь дополнительные полномочия, которые могут быть переданы губернаторам, - это очень важно. Совет безопасности в какой-то мере легитимизировал то, что делали уже многие губернаторы, и это очень правильно. Эти штабы, в которые войдут прокуроры, позволят принимать оперативные решения, в том числе и финансовые, и не бояться, что завтра на тебя заведут дело за какое-нибудь нецелевое расходование средств. Теперь все связаны единой целью – мобилизацией экономики и усиления работы по поддержке тех, кто пошел на фронт защищать родину.