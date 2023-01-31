Владимир Вдовиченков раскрыл правду о жизни с исхудавшей Еленой Лядовой: "Деремся до крови"

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова считаются одной из самых красивых пар российского кино. Артисты вместе более семи лет. Елена стала четвертой женой звезды "Бригады". Их роман начался во время съемок картины "Левиафан", где они сыграли любовников. Но теперь знаменитости больше не снимается вместе.

Владимир Вдовиченков очень избирательно подходит к съемках. Он давно доверил выбор ролей в фильмах жене Елене Лядовой. Она работает его личным агентом, при этом активно и сама снимается. Однако интересы мужа у нее на первом месте.

"Отказываюсь много, почти всегда. Есть некоторые артисты, которые снимаются только ради денег. Я снимаюсь там, где мне интересно", - сообщил актер в эфире программы Пятого канала "Светская хроника".

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рассказал он и о жизни с Лядовой. Оказывается, в их браке кипят нешуточные страсти. "Конфликтуем, конечно, деремся до крови. Всякое бывает... Как миримся? Подходишь, целуешь, говоришь: «Любимая, иди ко мне». И все хорошо", - поделился Вдовиченков.

Владимир гордится супругой. Но брать с нее пример не хочет. Как известно, актриса не есть мясо. "Не могу стать вегетарианцем, потому что жена прям совсем худая. Я не хочу быть таким. У нее своя еда", - разоткровенничался он.

Актер также признался, что не снимается с женой. Это было их совместное решение. "Тяжело... Не хочется. Зачем я буду любимой говорить какие-то грубости или еще что-то, которые по сценарию прописаны", - объяснил Владимир.