Собчак рассказала, зачем заморозила плаценту после рождения сына Платона

Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: соцсети.

Ксения Собчак в 2016 году родила сына Платона. Телеведущая призналась, что сразу после родов решила заморозить свою плаценту. Журналистка уверена, что в будущем сможет применить ее для лечения или омоложения.

По словам Ксении, она хотели «совершить какой-то ритуал» после родов. Сейчас ее плацента хранится в клинике в специальной криокамере.

«Потому что кто-то мне сказал, что это стволовые клетки», - объяснила телеведущая свой поступок в интервью блогерше Екатерине Конасовой.

Собчак считает, что стволовые клетки в случае чего помогут ей вылечить онкологию, в том числе лейкоз, анемию и аутоимунные заболевания. Кроме того, по мнению Ксении, их можно использовать для омоложения.

Собчак уточнила, что не ела и даже не пробовала свою плаценту. Ксения упомянула об этом не зря: поедание собственной плаценты – весьма популярное действие среди западных звезд. Например, Ким Кардашьян после рождения сына Норта решила пройти профилактический курс от послеродовой депрессии с помощью пилюль из собственной плаценты.

«Когда я родила дочку Норт, у меня были симптомы депрессии, но мне удалось справиться с ними самостоятельно - меня поддерживали близкие, да и не было другого, старшего малыша, за которым тоже нужно было ухаживать. Но сейчас у меня уже двое детей, и я просто не могу позволить себе впасть в послеродовую депрессию. Врачи посоветовали мне пилюли из моей же плаценты, и я подумала: «Почему нет?», - рассказывала Ким на своей странице в соцсетях. Модель тогда опубликовала фото баночки с пилюлями. На склянке врачи перинатального центра написали: «Ким, это твоя удивительная плацента».

К слову, поедание собственной плаценты официальная медицина считает шарлатанством. Серьезные исследования насчет пользы от ее употребления в пищу не проводились, и реальный эффект не доказан. Тем не менее, плацента пользуется огромной популярностью среди звезд. В свое время собственную плаценту после родов в виде пилюль, смузи или даже «в сыром виде» ели актрисы Дженьюари Джонс, Габи Хоффманн, Алисия Сильверстоун, а также Том Круз, съевший плаценту жены Кэти Холмс после рождения дочери Сури. Голливудские звезды пытаются таким образом продлить себе молодость. Они считают, что концентрация полезных веществ в плаценте так велика, что способна оказать омолаживающий эффект.