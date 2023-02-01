Британскую ядерную подводную лодку отремонтировали при помощи суперклея

Выход из строя системы охлаждения способен спровоцировать взрыв ядерного реактора. Что в случае с HMS Vanguard равносилен последствиям Чернобыльской аварии Фото: Википедия

Плановый осмотр технического состояния британской подводной лодки HMS Vanguard, оснащенной ядерным реактором, выявил шокирующий факт – на корпусе реактора были болты, приклеенные суперклеем.

Сначала с борта подлодки выпала одна из деталей. После более тщательного обследования было обнаружено, что, как минимум, семь болтов ядерного реактора были не прикручены, а приклеены. В случае возникновения критической ситуации эти болты невозможно было открутить, заменить и т.п. Все они были закреплены при помощи суперклея на жизненно важной системе подлодки – системе охлаждения; болты использовались для крепежа изоляции к трубам охлаждающих реагентов.

Выход из строя системы охлаждения способен спровоцировать взрыв ядерного реактора. Что в случае с HMS Vanguard равносилен последствиям Чернобыльской аварии. А если бы в момент взрыва реактора на этой подлодке находились бы еще и ракеты с ядерными боеголовками, то масштабы катастрофы вообще невозможно оценить.

Командование Военно-морского флота Великобритании объявило о начале расследования. Пока неясно – кто, зачем и по чьему приказу использовал суперклей, обладающий помимо прочего, высокой степенью горючести. Известно, что плановый ремонт судно проходило в 2015 году, и его выполняли гражданские подрядчики.

Последняя авария на подлодках датируется 2020 годом: французская субмарина Perple стояла в ремонтном доке ВМС Франции в Тулоне. В ходе ремонтных работ в одном из ее носовых отсеков начался пожар. Тогда никто не пострадал. Расследование показало, что причиной возгорания стало небрежное выполнение сварочных работ.