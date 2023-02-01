Украина запросила самое опасное оружие в мире: потеряет ли Запад чувство самосохранения

Сменщик Мельника в Берлине, новый посол Незалежной в Германии Алексей Макеев замахнулся на самое последнее, чем Запад еще пока не готов делиться Фото: REUTERS

Чем больше страны Запада идут на поводу у Киева, тем больше наглеет Украина.

После обещания танков Киев замахнулся на боевые самолеты. О чем всех тут же известили и глава МИД Украины Дмитро Кулеба и его непосредственный шеф – президент Украины Владимир Зеленский. Правда, новый заместитель Кулебы экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник начал фантазировать про подводные лодки и списанный в Кригсмарине в утиль фрегат, чтобы "выгнать российский флот из Черного моря".

Но, как оказалось, это было далеко не все. Сменщик Мельника в Берлине, новый посол Незалежной в Германии Алексей Макеев замахнулся на самое последнее, чем Запад еще пока не готов делиться с Киевом – на ядерное оружие.

- Гарантии безопасности это то, что как мы думали, мы получили из Будапештского меморандума еще в 1994 году. Но, к сожалению, это были не гарантии, а заверения безопасности, - заявил он и продолжил. - И мы выяснили, что к сожалению, Россия нарушила Будапештский меморандум и мы не получили полной поддержки в области безопасности от США и Великобритании – других ядерных держав.

Человек, возглавляющий дипломатическое представительство, не желает знать, что ни одна из сторон не ратифицировала Будапештский меморандум, который даже в случае ратификации является неким обещанием, и не более того. И он так и не начал действовать. К тому же, он относился к тому государству, которое существовало до государственного переворота, осуществленного в Киеве в 2014-м году. Но все эти соображения его не волнуют. Как балаганов и Паниковский приставали к Корейко с требованиями: "Дай миллион!" – так и Макеев теперь терзает Запад, выпрашивая атомную бомбу. Конечно же, забесплатно. К тому же, Украина была только местом размещения и хранения ядерного оружия, а все коды и вся система управления им находилась в Москве. Без решения которой Киев мог бы этими бомбами и ракетами только гвозди заколачивать.

- Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые осознали, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Именно поэтому мы захотим начать эту дискуссию, - обосновал он свои претензии на самое разрушительное оружие на планете.

Странный выбор адресата – Германия не имеет ни одной единицы атомного оружия, а все вооружения этого типа, находящиеся на ее территории, принадлежат США. Было бы логичнее, если бы требования такого рода выставили послу Украины в США, Великобритании или Франции – в странах-союзниках Украины, которые официально входят в неофициальный "Ядерный клуб". А потому можно считать, что это просто психологическая провокация. Некая попытка нажима на Москву. Потому что никто из этих государств, если руководство в них сохранило хоть какие-то остатки разума на такой шаг не пойдет. А еще привлекают украинские "специалисты" черные силы. Новый посол Украины в Болгарии, сексолог Олеся Илащук откровенно призналась, что она владеет "черной магией" и ночью сделала куклу Вуду с изображением "общего врага".

- Сейчас вот прихожу к кукле и втыкаю в нее шпильки. И на душе становится немного легче, чтобы не останавливаться ни на секунду и максимально эффективно выполнять свою работу! – публично призналась госпожа посол Украины.

И вот таким особям, которые составляют элиту Украины кто-то сможет доверить самое разрушительное на планете оружие? В таком случае у России не останется иного выхода, как нанести упреждающий удар. До такой степени маразма на Западе вряд ли дозрели.

А вот западным дипломатам в Болгарии лучше теперь с украинской пОслицей не встречаться. Вдруг рассердят ее чем, не согласятся давать что-нибудь бесплатно, а она тогда и на них куклу Вуду сделает.