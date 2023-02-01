Самое лучшее время для любви и когда лучше не садиться за руль: гороскоп-предупреждение на февраль 2023

Что готовят звезды? Фото: Shutterstock

- На фоне других месяцев 2023 года, февраль выглядит очень даже неплохо, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Ни тебе затмений, ни ретроградности планет, ни напряженных взаимодействий медленных планет.

Этакая пауза перед главными событиями года. А нам и хорошо: можем отправиться в путешествие, начать важные дела, закрутить страстный роман.

Хотя внешний фон может принести неожиданные сообщения об отставках людей высокого ранга, политические скандалы и громкие новости. Но это, впрочем, как всегда. А наша жизнь идет своим чередом и только от нас зависит, на какой волне мы ее проживем в феврале.

АСТРОКАЛЕНДАРЬ

2 – 4 февраля: Венера в гармоничных аспектах с кармическими узлами, что благоприятно для налаживания партнерских отношений, проведения переговоров, романтических встреч и знакомств. Знакомства оставят важный след в вашей жизни.

Солнце в напряженном аспекте с Ураном, что может вызвать сложности у авиакомпаний, в системах энергоснабжения, сбои интернета и компьютеров. Неожиданные новости, касающиеся людей высокого статуса.

3-6 февраля: напряженный аспект Венеры и Марса усиливает страстность в отношениях с противоположным полом.

5 февраля: полнолуние в знаке Льва в 21:28 по московскому времени произойдет в напряженном взаимодействии с Ураном, что может спровоцировать неожиданные ситуации, протесты, противопоставление своего «Я» окружению. Могут случиться разрывы с друзьями и единомышленниками, уход с политической арены крупных лидеров, импичменты. Шоковые новости, разрывы партнерских отношений, повышенная волатильность на финансовых площадках.

День до и день после полнолуния может принести нестабильную работу систем электроснабжения, сбоев интернета, проблемы у авиакомпаний.

Не совершайте необдуманных решений под влиянием неожиданных новостей.

7 февраля: Луна в квадрате с Марсом – напряженный эмоциональный фон, аккуратнее при управлении любым транспортным средством, исключите плановые операции.

8-10 февраля: Меркурий в соединении с Плутоном – громкие новости, подписание крупных договоров, важные переговоры. Манипуляция массовым сознанием.

11 февраля: Меркурий переходит в знак Водолея до 3 марта 2023 года, что благоприятно для интеллектуальной работы, общению и поездкам с друзьями и единомышленниками, освоению сложной техники и компьютерных программ. Мышление становится свободным от штампов и авторитетов.

Астролог Татьяна Лукашевич Фото: Личный архив

14 февраля: оппозиция Марса и Луны - напряженный эмоциональный фон, аккуратнее при управлении любым транспортным средством, исключите плановые операции.

14-16 февраля: соединение Солнца и Сатурна, что может привести к желанию побыть в одиночестве, сосредоточиться на рабочей карьере и достижении своих целей. Со знаком минус - вызывает нежелательное одиночество, необходимость выполнять свой долг независимо от нашей воли, препятствия в делах, тяжелые обстоятельства, отставки высокопоставленных персон. На медицинском уровне - проблемы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, опасность падения с высоты, ослабление здоровья.

Соединение Венера Нептун увеличивает сентиментальность, чувственные фантазии, творческое вдохновение, романтизм, очарование партнером.

19 февраля: Солнце переходит в знак Рыбы. Это последний Знак Зодиака перед началом нового астрологического года. Поэтому люди чувствуют усталость от зимних месяцев, повышенную сонливость, ослабление иммунитета и становятся более рассеянными. Усиливается интерес к психологии, эзотерике, творческим занятиям.

Многим хочется уединиться и побыть наедине с собой. Приходят интуитивные озарения, связанные с духовными поисками. Усиливается эмпатия к другим людям.

Лучшим отвлечением от своих собственных проблем является благотворительность, волонтерская деятельность, творчество.

20 февраля: Венера входит в Овен до 17 марта, что усиливает страстность в отношениях, когда романы вспыхивают с первого взгляда. Однако зачастую также быстро заканчиваются.

Время эпатажа, яркой одежды, горячих чувств, ревности и секса. Женское здоровье может давать сбои.

Новолуние в знаке Рыбы - возможна просадка иммунитета, усиление вирусной активности. Усиливается сонливость, рассеянность, склонность к уединению. В день новолуния не стоит начинать важные дела, играть свадьбу.

21-22 февраля: напряженный аспект Меркурия и Урана может принести перебои в системах энергоснабжения, нарушение связи и интернета, поломку компьютеров и телефонов. Вероятны неожиданные новости, проблемы у авиакомпаний, нарушение планов.

22-23 февраля: гармоничное взаимодействие Марса и Меркурия благоприятно для старта любого обучающего процесса, поездок, работе с документами и информацией, совместных проектов с родственниками и соседями.

23-28 февраля: напряженное взаимодействие Черной Луны с кармическими узлами, что может вызвать обольщение и превышение властью, завышенную самооценку, пренебрежительное отношение к мнению других людей, проблемы с детьми и возлюбленными.

28 февраля: соединение Марса и Луны создаст напряженный эмоциональный фон. Аккуратнее при управлении любым транспортным средством, исключите плановые операции.