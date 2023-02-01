Похожи как две капли крови: девушка убила своего двойника, чтобы инсценировать смерть

Подозреваемая в убийстве Шахрабан (слева) и убитая Хадиджа (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Все началось в конце августа. Бездыханное тело 24-летней Шахрабан, немки иракского происхождения, нашли на заднем сиденье угнанного автомобиля ее родителей, в лесу неподалеку от немецкого города Ингольштадт.

Отец и мать, уже несколько дней искавшие пропавшую дочь, в ужасе отшатнулись на опознании: кто-то убивал ее с предельной жестокостью. На теле насчитали более 50 ножевых ранений, особенно сильно оказалось изуродовано лицо. Но сомнений не было - это их любимица Шахрабан. У строптивой и красивой молодой женщины с длинными черными шелковистыми волосами, приятными пухлыми губами всегда не было отбоя от кавалеров. Семья, воспитанная в строгих исламских традициях, всегда старалась ее уберечь от соблазнов роскошной жизни. Но вот, недоглядели! Наверняка кто-то из отвергнутых ухажеров так жестоко отомстил их славной дочурке.

Убитая горем семья молодой женщины готовилась к похоронам, как вдруг случилось странное. Пришла ДНК-экспертиза, которая показала: образцы взятые у убитой девушки не совпадают с генетическим материалом Шахрабан. Бросились проверять еще раз - то же самое. Да и отпечатки пальцев не совпадают. Так кого же тогда убили? И где все это время пропадает Шахрабан?

За дело взялись лучшие детективы Ингольштадта. Уже через пару дней они выяснили, что девушку, похожую на Шахрабан, видели за рулем автомобиля неподалеку от города. И что характерно, уже после того, как был найден труп.

Сначала в полиции предположили, что одна из сестер-близняшек по какой-то причине избавилась от другой, но у Шахрабан никогда не было сестер. Стали читать ее переписки в соцсетях и поисковые запросы. И вот тут-то нашелся ключик к разгадке этого запутанного дела.

Выяснилось, что последние несколько месяцев Шахрабан искала в Сети ровесниц максимально похожих на нее (благо стандарты красоты у золотой молодежи не отличаются разнообразием, а пластическая хирургия творит чудеса). Следователи нашли несколько диалогов Шахрабан с симпатичными молодыми брюнетками, которых она под различными фальшивыми предлогами приглашала на встречу. В итоге, согласилась Хадиджа - тоже немка, но уже алжирского происхождения. На этот раз экспертиза не оставила сомнений: в морге лежало именно ее тело.

Кусочки паззла скложились в голове детективов. Уставшая от родительской опеки Шахрабан мечтала сбежать из своего дома с возлюбленным. Но она знала, что спокойной жизни ей не дадут, и тогда решилась на то, чтобы инсценировать свою смерть. Причем при помощи двойника. Ничего не подозревавшая о злодейских планах Хадиджа пала жертвой чужих семейных разборок и горячей бурлящей крови двух преступных любовников. Ее отвезли в лес и там жестоко с ней расправились. Потом ее переодели в одежду Шахрабан и бросили тело в семейный автомобиль. В состоянии шока родители даже не могли представить, что перед ними совершенно чужой человек.

Спустя несколько месяцев Шахрабан и ее любовник Шекир были задержаны в другом городе, где они жили под чужими именами. Сейчас они за решеткой и хранят молчание. Обоим грозит пожизненное заключение.

А полиция Ингольдштадта празднует раскрытие самого необычного дела последних лет.

- Это было экстраординарное преступление, потребовавшее для раскрытия всех навыков следователей. Не каждый день у нас происходят такие, особенно с таким эффектным поворотом. В день, когда мы нашли тело жертвы, мы даже и не ожидали, что развитие дальнейших событий примет такой вот оборот. – рассказал журналистам пресс-секретарь городской полиции Андреас Айчеле.

И действительно, в эпоху современных технологий такие детективы стали редкостью. Кто удивится, если по мотивам этой истории через несколько лет снимут остросюжетный фильм?