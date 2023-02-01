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Происшествия1 февраля 2023 8:35

В Свердловской области задержаны украинские диверсанты

Они совершили поджоги электрооборудования на железнодорожных путях
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали троих граждан РФ, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали троих граждан РФ, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали троих граждан РФ, причастных к подготовке и совершению террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Свердловской области.

- Совершил поджог электрических щитков на железнодорожных путях, осознают, что совершил теракт и ущерб, - заявили задержанные на допросе.

Они также рассказали, что совершили поджоги за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов.

Они также рассказали, что совершили поджоги за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов.

Они также рассказали, что совершили поджоги за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов.

«В ходе обысков по адресам их проживания изъяты орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования, а также средства связи и коммуникации, содержащие схемы расположения объектов филиала ОАО «РЖД» - Свердловская железная дорога», - сообщили результат обысков в ЦОС ФСБ России.

Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 205 («террористический акт») и 205.1 («содействие террористической деятельности») УК РФ, предусматривающим наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

ТерроризмКАРТИНА ДНЯ