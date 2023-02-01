Шольцу надавали «лулей»: бразильский президент посадил в лужу канцлера Германии во время разговора об Украине

Главной целью поездки Шольца в Латинскую Америку было заявлено продвижение давно обсуждавшийся сделки по торговому и политическому сотрудничеству Фото: REUTERS

Может ли обидеться уже «обиженная ливерная колбаса»? Всем понятно, о ком речь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц под конец своего визита в Латинскую Америку, который он завершал в Бразилиа, буквально нарвался на точные и уничижительные для немца слова бразильского президента Сильвы да Лулы. Казалось бы, на заключительной пресс-конференции все шло мило и прилично. Но дернул черт Шольца после слов хозяина «Мы страна, приверженная миру» съязвить: прошлое Бразилии, дескать, было бы менее мирным, если бы ее соседи поступали, как президент России на Украине…

Тут-то канцлер и получил от Лулы по полной: «Какие вообще возможны территориальные конфликты, если бы каждый, как президент России, просто листал учебники истории и смотрел, где проходили границы раньше? Если вы сделаете это ориентиром, то никакого мира у нас вообще не будет». То есть, если говорить по-пролетарски, - а бразильский президент из рабочих, - «Чья бы корова мычала…» Ну как тут не обидеться?

Главной целью поездки Шольца в Латинскую Америку было заявлено продвижение давно обсуждавшийся сделки по торговому и политическому сотрудничеству ЕС со странами Южной Америки, входящими в МЕРКОСУР. Но очевидно, что наиглавнейший задачей перед ним было поставлено склонить Аргентину, Чили и Бразилию встать на сторону Запада в его конфронтации с Россией и подключиться к военной помощи Украине. С экономикой у Европы с Латинской Америкой перспективы хорошие. А вот задачу подключить латиноамериканцев к конфликту на Украине Шольц, без сомнения, провалил. Да еще и с треском.

«Весь мир против России» - провальный тезис для Запада. Пятьдесят с небольшим стран активно поддерживают Киев в конфликте с Москвой. А остальной-то мир, как теперь уже совсем очевидно, вовсе не с Западом. Шольц, как ни старался, не сумел «прогнуть» своих латиноамериканских партнеров к поставкам оружия для ВСУ - Лулу твердо заявил, что Бразилия не будет передавать свои боеприпасы немецкого производства Украине. Но это было бы полбеды. Канцлер в своей настойчивости подтолкнуть хозяев в антироссийский лагерь опять нарвался на серьезные неприятности. Тот же Лула по-простому, по-рабочему все и объяснил гостю.

Во-первых, заметил бразильский президент на пресс-конференции, в конфликте, как ни крути, только одна сторона быть не может. И привел пословицу: «Если один не хочет, двое не поспорят». Из-за чего все началось? «Я думаю, - уточнил Лула, - что причина войны между Россией и Украиной также должна быть более ясной. Это из-за НАТО? Из-за территориальных претензий?.. В мире мало информации об этом.» Ну что тут Шольц мог ответить? Что НАТО так хотелось на восток, что остановиться было нельзя? Или что мы дурили русских восемь лет с Минскими соглашениями, готовя Украину к войне?

Но любопытство бразильца на этом не закончилось. «Почему ни одна из сторон не проявляет достаточной готовности разрешить войну путем переговоров?» - задал вопрос Лула. И что канцлеру отвечать? Что Запад однозначно решил победить Россию? А тогда какие тут переговоры, только капитуляция…

И вот тут Шольц как представитель коллективного Запада получил «политический хук» по своей вечно сморщенной физиономии: Лула предложил создать нацеленный на достижение мира клуб неприсоединившихся стран, таких как Китай, Бразилия, Индия и Индонезия, которые, по его словам, до сих пор не участвовали в дискуссиях о войне. То есть, опять-таки по-пролетарски: достижение мира по Украине слишком важное дело, чтобы доверять его Западу, который этим откровенно не занимается… А вот если это поручить БРИКС и странам, которые в него собираются, то толк будет.

Тут впору Брюсселю выбрасывать белое полотенце и спешно уводить с ринга провалившего бой канцлера. Лула (77 лет) убедительно нокаутировал Шольца (64 года). А задумывалось, что немец выиграет у бразильца хотя бы по очкам.