Не Билан и Shaman, а сплошной обман: Как провинциальный шоумен Мишаня заработал миллионы рублей на несуществующих концертах звезд

На Мишаню написано уже больше 50 заявлений в полицию ФОТО: соцсети

«Суперзвезды от Мишани» - такое оригинальное название для своей организации придумал саратовский горе-бизнесмен Михаил Кобзон (по паспорту Мехак Едигарян). В родном городе уже и сам Мишаня звезда большой величины. Только с камерами и диктофонами за ним охотятся не журналисты, а обманутые горожане.

Миша Кобзон пообещал привезти в Саратов больших звезд – Буланову, Дубцову, группу «Руки Вверх», еще с десяток спектаклей и даже цирк. Расклеил объявления по городу, кинул клич в соцсетях, и вот билеты уже проданы! А дальше по классике – «кина не будет». Как и денег. Сейчас обманутых больше сотни, а долги Мишани исчисляются десятками миллионов. «Комсомолка» разбиралась, как псевдо-Кобзон заманивал жертв в свои сети.

ИЗ ЕДИГАРЯНА В КОБЗОНА

Свою карьеру Мишаня начинал поваром еще на рассвете двухтысячных. Так и попал в местный театр, который по вечерам превращался в ночной клуб. Там Едигарян продавал пирожки, затем пересел в кассу продавать билеты.

О том, что у Мишани можно купить билеты, знал чуть ли не весь город ФОТО: соцсети

- Ему все очень сильно доверяли, да и проблем поначалу не было. Он мог достать билеты даже на самые лучшие места, - рассказывает одна из жертв мошенника Мишани.

Бизнес пошел в гору, да и сам Мехак расцвел – сменил стиль, а заодно и фамилию. Так на свет появился Мишаня Кобзон, а вместе с ним и ООО «Суперзвезды от Мишани», осуществляющее «услуги по бронированию». Тут-то город и заполонили объявления о приезде селебрити разной величины.

В 2015 году Мишаню за мошенничество уже судили. Тогда 15 жителей Саратова написали на него заявление из-за «концерта» Григория Лепса. Но четыре года в колонии на пользу бизнесмену, видимо, не пошли. Он вышел и снова взялся за старое. Да еще и с удвоенной силой.

Сам Мишаня когда-то был обычным поваром ФОТО: соцсети

3 марта 2021 года, к примеру, в город должна была приехать Ирина Дубцова. Но больше всего Саратов ждал певицу Татьяну Буланову. Ждали даже не потому, что сильно любят, а потому, что вложили в это целую кучу денег.

- Мы с Мишей хорошо были знакомы. Я у него постоянно билеты брала. Он знал, что у меня два кредита, поэтому предложил помощь. Сказал, что можно вложиться в корпоратив для крупной компании, где будет выступать Буланова. Я взяла время, чтобы подумать, он звонил мне по пять раз на дню и уговаривал, отмечая, что не может больше ждать и предложит кому-то другому, - рассказала «КП» пострадавшая Катерина Малышева.

Точно также люди попались на выдуманные концерты Лолиты, Димы Билана и популярного певца Shaman.

Звезды разной величины якобы должны были приехать в Саратов, но сами об этом даже не знали ФОТО: соцсети

БУЛАНОВА В КРЕДИТ

Вложить требовалось 400 тысяч рублей. Прибыль Мишаня обещал в 100 тысяч. Делать, конечно же, ничего не нужно. Но кто же откажется от такой авантюры? Вот и Катерина не смогла. Спустя три дня уговоров взяла кредит и отдала деньги Мишане.

- Мы заключили официальный договор. Но в день, когда должен был состояться корпоратив, Миша сказал, что заболел директор этой самой фирмы. Перенесли на февраль, а там началась спецоперация – опять перенос, - вздыхает Катерина.

В итоге, женщина, наевшись завтраков от повара Миши, решила сама позвонить концертному директору Булановой. Та и слышать не слышала, что ее ждут в Саратове. После этого Катя пошла с этой историей в полицию. Только вот в возбуждении дела ей неожиданно отказали.

- Он такую интересную схему придумал. Если человек отдает часть суммы, которую забрал, а Миша отдавал всем по 10-30 тысяч рублей, то это уже не считается мошенничеством. Это он якобы долг так постепенно выплачивает. Поэтому заявления просто возвращали, - уверяет женщина.

Миша Кобзон создавал образ успешного шоумена ФОТО: соцсети

Но Катерина решила не сдаваться – записала видеообращение, где рассказала об аферисте Мишане, и раскидала его по местным городским группам. В ответ ей посыпались сотни сообщений от других пострадавших.

«С концертом Линды он тоже всех кинул, ссылаясь на артистов», «Купили билеты в цирк. В итоге, ни цирка, ни денег. Испортил детям праздник», «Кинул меня с поездкой в Пензу на 6 тысяч рублей», - массово писали саратовчане.

В ТУАПСЕ ПО ПУТЕВКЕ

Таких «счастливчиков» набралось 54 человека. Не все из них мечтали о звездах, ведь, как выяснилось, бизнес Мишани был более многогранным. В соцсетях у него сразу несколько групп: «Мясо от Мишани», «Торты от Мишани», «Вкусняшки от Мишани», «Букеты от Мишани», «Рыба от Мишани», «Туры от Мишани». Последнее, кстати, пользовалось небывалой популярностью среди местных жителей, но каково же было разочарование 58 пенсионеров, когда они с помощью Кобзона поехали в Туапсе.

Среди обманутых Мишаней есть и дети, и пенсионеры ФОТО: соцсети

- Они заплатили ему за тур полностью. Туда он им билеты дал, все организовал, отправил. А уже на месте выяснилось, что проживание и программу никто не оплатил, да и обратных билетов нет. Был август, поэтому купить их было просто невозможно. Люди оставались там за свой счет, - рассказывают пострадавшие.

Также благополучно осуществлялись популярные поездки в Москву и Петербург.

- За тур в Москву мы заплатили 18 тысяч рублей. За день до поездки я узнала, что она не состоится, потому что «сломался автобус». А далее только одни обещания вернуть деньги, - рассказывает неудавшаяся путешественница Александра.

Берешь чужие, а отдавать приходится свои кровные. Чтобы этого не делать, Мишаня придумывал целую серию отговорок – то сестра умерла, то племянник ослеп. Только вот общий ущерб исчисляется миллионами. Главная загадка – куда Кобзон умудрялся их тратить. По словам пострадавших, жил он не богато, хоть и производил впечатление главного шоумена города, но не имел даже машины.

Среди туристов Мишани тоже нашлись обманутые ФОТО: соцсети

- В коллективной жалобе нас официально 54 человека, но потом еще добавились 20 человек. Также мы в соцсетях нашли несколько групп с жертвами: в одной - 43 человека, в другой - еще 64 пострадавших (в ней люди покупали билеты в театр). Но не все из них написали заявление в полицию, - говорит Катерина.

ОФИЦИАЛЬНО

Когда первые 54 человека вместе написали заявление, его все-таки приняли. Полицейские возбудили уголовное дело. Но пока в нем не все потерпевшие.

Бизнесмен продавал даже съедобные букеты ФОТО: соцсети

- Возбуждено четыре уголовного дела, два из которых «Присвоение или растрата» и два «Мошенничество», - делятся в МВД. - Подозреваемый, являясь индивидуальным предпринимателем, распространял рекламу о своей коммерческой деятельности в различных социальных сетях. Потерпевшие передавали подозреваемому деньги для приобретения билетов на культурно-массовые мероприятия. По истечении определенного времени обещанные билеты не получали. Денежные средства мужчина обратно не возвращал.

Правда, сейчас история приняла такой резонанс, что дошла даже до главы СКР Александра Бастрыкина, который поручил доложить ему о ситуации. Кажется, теперь Мишане придется проводить концерты уже в колонии. И там у него будут совсем другие песни.

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