Уровень неравенства в мире достиг опасных пределов: удастся ли «сверхбогатым» избежать восстания масс

Идеи социальной справедливости вновь захватывают планету Фото: Shutterstock

Вышедший в январе доклад международного фонда Oxfam главной и самой опасной угрозой для человечества назвал взрывной рост неравенства. Вот лишь некоторые данные, которые находим в докладе:

1. С 2020 года 1% самых богатых завладел почти двумя третями всех новых богатств, то есть присвоил почти в два раза больше денег, чем беднейшие 99% населения мира.

2. Состояние миллиардеров увеличивается на 2,7 миллиарда долларов в день, в то же время инфляция опережает рост заработной платы как минимум у 1,7 миллиарда рабочих.

3. Продовольственные и энергетические компании более чем удвоили свою прибыль в 2022 году, выплатив 257 миллиардов долларов богатым акционерам, в то время как более 800 миллионов человек на земле в буквальном смысле голодают.

4. Только 4 цента в каждом долларе налоговых поступлений приходится на налоги на богатство, которое передается по наследству.

Авторы доклада предлагают повысить налоги на мультимиллионеров и миллиардеров в размере 5%, что может принести 1,7 триллиона долларов в год, достаточных, чтобы вывести 2 миллиарда человек из бедности и профинансировать глобальный план по искоренению голода.

В причинах нынешнего неравенства в мире и возможности преодолеть его KP.RU попыталась разобраться при помощи политолога, программного директора Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олега Барабанова.

- Катастрофический рост проблемы неравенства доклад Oxfam объясняет, прежде всего, последствиями трехлетней пандемии. Но есть другая версия: обнищание абсолютного большинства - это инструмент управления миром, которого добиваются глобалистские элиты.

- Я не стал бы судить, связана ли проблема неравенства в мире с конспирологией или нет. Но то, что в любом случае она очень серьезна, бесспорно. И, к сожалению, никак не решается. Принимается масса различных заявлений, документов международными структурами, на национальном уровне красивые слова говорят. Но реальной солидарности богатых с бедными нет. Это проявляется не только в отношениях богатых и бедных людей, но и в международном плане – богатых и бедных государств.

Я недавно вернулся из Дели, где прошла первая установочная конференция по G20, в которой Индия председательствует в этом году. Там на основе программной статьи премьер-министра Нарендры Моди обсуждали как раз проблемы неравенства в самых разных аспектах, прежде всего неравенство между странами, «золотой миллиард». Говорили и о климатическом неравенстве, когда развивающиеся страны понимают, что их хотят сделать жертвами и заложниками «зеленой» трансформации и не дать им права на развитие, запретить им пользоваться ископаемым топливом, углем, в первую очередь. Не осталась без внимания и проблема цифрового неравенства.

- То есть экономическое неравенство - это лишь одна грань проблемы?

- Многие участники открыто говорил о том, что из всех этих проявлений неравенства богатых и бедных вытекает фактически новая форма неоколониализма в XXI веке, новый формат закрепления зависимости бедных стран от богатых. И Индия будет пытаться это решить в год своего председательства. Но трудно сказать, что практически удастся ей сделать, получится ли выйти за рамки красиво написанной и слезу прошибающей декларации «двадцатки» по этому поводу.

- Доклад Oxfam советует, на чем давно настаивают и наши коммунисты, поднять налоги на сверхбогатых. Поможет?

- Доклад затрагивает эту тему в другом разрезе, во внутристрановом. Поскольку и ковид, и глобальная экономическая рецессия, которая все-таки так или иначе начинается, приводят к усилению неравенства во всех странах. Поможет ли решить проблему повышение налогообложения богатых и сверхбогатых – сложный вопрос. Это уже пытались делать французы.

- И из Франции тут же побежали все богатые люди…

- Да, и Депардье российское гражданство получал, чтобы уйти от сверхобложения. И пока существуют тихие налоговые гавани или офшоры, или какие-то страны, где можно укрыться со своими капиталами, это мало к чему приведет. Сверхбогатые будут лишь переводить свои капиталы в тень, в серую зону, что им даже, может быть, и лучше. Понятно, что мы имеем дело со сложнейшей проблемой. Да, есть яркие доклады по теме, мы видим усилия, которые предпринимает для ее решения та же Индия. Но в какой-то степени все эти проекты выглядят утопично. Спрут сверхбогатых элит пока, по крайней мере, выглядит непобедимым. Чтобы его победить, необходима полная деофшоризация мира, глобальная консолидация усилий и солидарность, когда бегущие из одной страны сверхбогачи не могли бы получать тихие гавани в другой. А это, будем реалистами, невозможно.

- Основные офшоры контролируют как раз англосаксы…

- Эта тема есть. Хотя объективности ради нужно сказать, что и Евросоюз, и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) составляют свои черные списки. Часть офшоров туда включена. Это накладывает определенные ограничения, налоговые и прочие, на отмывание денег. Но удар приходится, в первую очередь, не по классическим британским офшорам, не по Каймановым или Виргинским островам, а по небольшим африканским и карибским независимым странам, которые тоже пытаются играть на этом финансовом офшорном рынке.

В частности, в разные черные списки ЕС включал Маврикий, Сейшелы. Понятно, что их трудно назвать главной офшорной гаванью мира. Здесь политика приводит к тому, что старые офшоры не трогают, а новые государства, которые пытаются выстраивать свою финансовую политику с помощью привлечения офшорных денег, подпадают под удар.

– Уместно вспомнить относительно недавний скандал с «панамским досье», в котором были обнародованы документы о размещении известными деятелями денег в офшорах. Среди основных фигурантов там был и Зеленский. По всей вероятности, тогда надо было как-то на него надавить? Ведь сейчас вообще никто не вспоминает, что Зеленский уходил от налогов в своей стране.

- Это так. Но сейчас геополитическая ситуация изменилась, и тот скандал уже не в фокусе.

- Есть немало произведений научно-популярной фантастики, фильмов Голливуд настрогал немерено, в которых общество будущего поделено на касты. Грозит ли нам это?

- Я бы не уходил в такую футурологию. Она противоречит основной идее, которая четко определена во всех международных документах - равенство там является ключевой ценностью. Но де-факто социально-экономическая стратификация никуда не исчезает, хотя ее можно и не называть кастами. К слову говоря, и в России. Ведь когда у нас дети крупных чиновников проводят новый год в Дубае в период СВО, это тоже весьма красноречиво говорит о полном отсутствии солидарности в нашей элите.

- Какие возможности сегодня можно увидеть для устранения растущего неравенства, которое грозит социальным взрывом планетарного масштаба?

- Ключевую роль играет борьба за справедливость в мире. А равенство - один из ключевых ее элементов. Поскольку тема справедливости тесно связана с социалистическими идеями, мы видим возрождение их популярности в широком смысле. Это уже не классический марксизм, в странах третьего мира мы видим какой-то сплав марксистских идей с идеями борьбы против неоколониализма, за равенство и справедливость. Это может принимать и анархические формы, и умеренные. Ясно одно: запрос на справедливость очень большой. Но элиты и в мире, и в России будут пытаться ее забалтывать.