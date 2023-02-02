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Звезды2 февраля 2023 7:45

Гузеева продает пельмени, а Нагиев штурмует большое кино: чем занимаются пропавшие из телеэфира звёзды

В Подмосковье билеты на шоу Ивана Урганта продают по цене до 30 тысяч рублей
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Как уверяет Гузеева, она вовсе не белоручка

Как уверяет Гузеева, она вовсе не белоручка

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя почти год после большой чистки развлекательных программ и "желтых" ток-шоу далеко не все они вернулись в эфир. Пересобрать себя, например, смог Андрей Малахов - теперь, отказавшись от перемалывания светских скандалов и сплетен, он рассказывает о проблемах простых людей. А вот Елену Малышеву и её "Жить здорово" возродили в прежнем формате, также как и "Мужское/Женское" с Александром Гордоном и Юлией Барановской.

Однако, другие некогда популярные телепроекты заморожены на неизвестный срок, а их ведущим приходится искать себе новое применение.

ЛАРИСА ГУЗЕЕВА

Шоу "Давай поженимся", которое благодаря чудаковатым героям и эксцентричным высказываниям ведущей расходилось на мемы в соцсетях, уже почти год не выходит в эфир. Пока Первый канал отмалчивается о судьбе проекта, Лариса Гузеева мимоходом проговорилась, что ждать его возвращения уже не стоит.

Вынужденный отпуск артистка сначала коротала на курортах да в детокс-клиниках, но к сентябрю вдруг вернулась в эфир, заменив Дмитрия Нагиева в качестве ведущей шоу "Голос. 60+". Такая рокировка поклонникам оказалась не по душе: Гузеевой досталось и за небрежное отношение к вокалистам, и за ехидство вместо чувства юмора, и за манеру "брезгливо" держать микрофон двумя пальчиками...Так, устав от претензий капризной публики, актриса ушла со сцены в гастрономический бизнес: теперь на пару с подругой они выпускают пельмени. И как уверяет Гузеева, она вовсе не белоручка - шарики из теста с фаршем лепит сама за милую душу. Правда, цены на блюда от такого шеф-повара кусаются: "фитнес-пельмени" с курицей и индейкой обойдутся в 1700 рублей/кг, с начинкой из свинины и говядины - в 1800. В планах ведущей - выпуск халяльной продукции для мусульман.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Брутальный хохмач, который за 10 лет стал лицом "Голоса", в прошлом году неожиданно взял самоотвод - мол, нужна "творческая пауза". Однако, Дмитрия Нагиева поклонники все равно увидят, разве что не на "голубых" экранах, а на больших: в 2023-м у шоумена несколько крупных премьер.

Так, 2 февраля в кинотеатрах страны стартует комедия "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", где Нагиев вместе с Гариком Харламовым разбавят знаменитый квартет. А 8 марта актер порадует зрителей драмой "Эскортница" (с праздником, милые дамы!), в которой у него главная роль. Кроме того, в конце года на площадке одного из онлайн-кинотеатров выйдет сериал "Кино про бандитов" с узнаваемым актерским составом: кроме Нагиева, в проекте снялись Михаил Пореченков, Станислав Дужников, Анна Снаткина, Эммануил Виторган...

Брутальный хохмач, который за 10 лет стал лицом "Голоса", в прошлом году неожиданно взял самоотвод

Брутальный хохмач, который за 10 лет стал лицом "Голоса", в прошлом году неожиданно взял самоотвод

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Единственный сериал, который пока под вопросом - новые "12 стульев". Проект, в котором Нагиев играет Остапа Бендера, временно приостановлен: режиссер срочно ищет замену Кисе Воробьянинову, которого должен был сыграть оскандалившийся Дмитрий Назаров.

НАДЕЖДА БАБКИНА

Королева русской песни спустя год после заморозки "Модного приговора" появится в новом сезоне НТВ, где устроит битву со стилистом Владом Лисовцом. В шоу "Модный vs. Народный" артистка и ее соведущий будут на свой вкус наряжать и преображать героинь проекта.

- Я вмиг просекаю, что подойдет корпулентной женщине, что украсит стройную, что фигуристой будет хорошо, - уверена Надежда Бабкина. - Для многих я стала примером для подражания. Глядя на меня, зрительницы думают: "Значит, и мы так тоже можем!". И добавляют в свой гардероб яркие краски, на которые раньше не решались, крупные украшения, которые вообще мало кому идут. Поэтому, безусловно, я считаю себя экспертом, а готова к соревнованиям. Вообще всё, чем я занимаюсь, я делаю с азартом. Думаете, можно без азарта руководить одним ансамблем 47 лет подряд?

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кстати, ансамбль "Русская песня", который возглавляет певица, все еще в строю, также как и одноименный театр Бабкиной.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Умудренный сединами историк моды и судья "Модного приговора" за последние месяцы обновил словарный запас: теперь у него в обиходе сплошь тренды, бренды, блоки, вебинары, шопперы и мерчандайзеры... Именно в таких выражениях Александр Васильев рекламирует собственную социальную сеть для модников, которую планирует запустить в этом году. Да и вообще, несмотря на пенсионный возраст (Васильеву 64. - Ред.), ведущий легко и непринужденно зарабатывает в Сети.

Александр Васильев

Александр Васильев

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Так, Васильев регулярно зазывает дам на свои бесплатные мастер-классы по гардеробу, где дав пару советов, предлагает пройти платное онлайн-обучение стилю, в среднем, за 7000 рублей. Да и в реальной жизни телеведущий доступен, если заплатить: например, билеты на его ближайший мастер-класс по стилю продаются по цене 5000-6000 рублей.

ИВАН УРГАНТ

"Вечерний Ургант" больше не шутит: никаких прогнозов о возрождении некогда рейтингового шоу зрителям не дают - как известно, Иван не поддержал спецоперацию и впал в немилость у народа. Зато теперь декорации проекта вместе с ведущим можно заказать прямо на свой праздник, формат обкатан: на днях в Дубае Иван Ургант воссоздал картинку из программы на дне рождения питерского бизнесмена. Правда, придется раскошелиться: корпоратив со звездой обойдется в 75 тысяч евро или 5,7 млн рублей по текущему курсу.

Заполнить пустоту в безвременной безработице шоумен пытался самыми разными проектами: организовывал концерты своего альтер эго Гриши Урганта (под этим псевдонимом Иван поет в собственной группе), снимался в детской музыкальной сказке "Мульти-Пульти". Вот только последнюю сняли с показа спустя несколько часов после премьеры, а концерты Гриши отменяют с незавидной периодичностью.

Заполнить пустоту в безвременной безработице шоумен пытался самыми разными проектами

Заполнить пустоту в безвременной безработице шоумен пытался самыми разными проектами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Единственный проект на сцене, который пока еще уцелел после двух переносов дат - большое шоу «ПрожекторПерисХилтон» в подмосковном "Крокус Сити Холле", где Ургант должен появиться вместе с Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. Мероприятие назначено на 17 сентября, билеты продаются по цене от 2000 до 30 000 рублей.

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