Гузеева продает пельмени, а Нагиев штурмует большое кино: чем занимаются пропавшие из телеэфира звёзды

Как уверяет Гузеева, она вовсе не белоручка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя почти год после большой чистки развлекательных программ и "желтых" ток-шоу далеко не все они вернулись в эфир. Пересобрать себя, например, смог Андрей Малахов - теперь, отказавшись от перемалывания светских скандалов и сплетен, он рассказывает о проблемах простых людей. А вот Елену Малышеву и её "Жить здорово" возродили в прежнем формате, также как и "Мужское/Женское" с Александром Гордоном и Юлией Барановской.

Однако, другие некогда популярные телепроекты заморожены на неизвестный срок, а их ведущим приходится искать себе новое применение.

ЛАРИСА ГУЗЕЕВА

Шоу "Давай поженимся", которое благодаря чудаковатым героям и эксцентричным высказываниям ведущей расходилось на мемы в соцсетях, уже почти год не выходит в эфир. Пока Первый канал отмалчивается о судьбе проекта, Лариса Гузеева мимоходом проговорилась, что ждать его возвращения уже не стоит.

Вынужденный отпуск артистка сначала коротала на курортах да в детокс-клиниках, но к сентябрю вдруг вернулась в эфир, заменив Дмитрия Нагиева в качестве ведущей шоу "Голос. 60+". Такая рокировка поклонникам оказалась не по душе: Гузеевой досталось и за небрежное отношение к вокалистам, и за ехидство вместо чувства юмора, и за манеру "брезгливо" держать микрофон двумя пальчиками...Так, устав от претензий капризной публики, актриса ушла со сцены в гастрономический бизнес: теперь на пару с подругой они выпускают пельмени. И как уверяет Гузеева, она вовсе не белоручка - шарики из теста с фаршем лепит сама за милую душу. Правда, цены на блюда от такого шеф-повара кусаются: "фитнес-пельмени" с курицей и индейкой обойдутся в 1700 рублей/кг, с начинкой из свинины и говядины - в 1800. В планах ведущей - выпуск халяльной продукции для мусульман.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ

Брутальный хохмач, который за 10 лет стал лицом "Голоса", в прошлом году неожиданно взял самоотвод - мол, нужна "творческая пауза". Однако, Дмитрия Нагиева поклонники все равно увидят, разве что не на "голубых" экранах, а на больших: в 2023-м у шоумена несколько крупных премьер.

Так, 2 февраля в кинотеатрах страны стартует комедия "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия", где Нагиев вместе с Гариком Харламовым разбавят знаменитый квартет. А 8 марта актер порадует зрителей драмой "Эскортница" (с праздником, милые дамы!), в которой у него главная роль. Кроме того, в конце года на площадке одного из онлайн-кинотеатров выйдет сериал "Кино про бандитов" с узнаваемым актерским составом: кроме Нагиева, в проекте снялись Михаил Пореченков, Станислав Дужников, Анна Снаткина, Эммануил Виторган...

Брутальный хохмач, который за 10 лет стал лицом "Голоса", в прошлом году неожиданно взял самоотвод Фото: Михаил ФРОЛОВ

Единственный сериал, который пока под вопросом - новые "12 стульев". Проект, в котором Нагиев играет Остапа Бендера, временно приостановлен: режиссер срочно ищет замену Кисе Воробьянинову, которого должен был сыграть оскандалившийся Дмитрий Назаров.

НАДЕЖДА БАБКИНА

Королева русской песни спустя год после заморозки "Модного приговора" появится в новом сезоне НТВ, где устроит битву со стилистом Владом Лисовцом. В шоу "Модный vs. Народный" артистка и ее соведущий будут на свой вкус наряжать и преображать героинь проекта.

- Я вмиг просекаю, что подойдет корпулентной женщине, что украсит стройную, что фигуристой будет хорошо, - уверена Надежда Бабкина. - Для многих я стала примером для подражания. Глядя на меня, зрительницы думают: "Значит, и мы так тоже можем!". И добавляют в свой гардероб яркие краски, на которые раньше не решались, крупные украшения, которые вообще мало кому идут. Поэтому, безусловно, я считаю себя экспертом, а готова к соревнованиям. Вообще всё, чем я занимаюсь, я делаю с азартом. Думаете, можно без азарта руководить одним ансамблем 47 лет подряд?

Надежда Бабкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кстати, ансамбль "Русская песня", который возглавляет певица, все еще в строю, также как и одноименный театр Бабкиной.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

Умудренный сединами историк моды и судья "Модного приговора" за последние месяцы обновил словарный запас: теперь у него в обиходе сплошь тренды, бренды, блоки, вебинары, шопперы и мерчандайзеры... Именно в таких выражениях Александр Васильев рекламирует собственную социальную сеть для модников, которую планирует запустить в этом году. Да и вообще, несмотря на пенсионный возраст (Васильеву 64. - Ред.), ведущий легко и непринужденно зарабатывает в Сети.

Александр Васильев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Так, Васильев регулярно зазывает дам на свои бесплатные мастер-классы по гардеробу, где дав пару советов, предлагает пройти платное онлайн-обучение стилю, в среднем, за 7000 рублей. Да и в реальной жизни телеведущий доступен, если заплатить: например, билеты на его ближайший мастер-класс по стилю продаются по цене 5000-6000 рублей.

ИВАН УРГАНТ

"Вечерний Ургант" больше не шутит: никаких прогнозов о возрождении некогда рейтингового шоу зрителям не дают - как известно, Иван не поддержал спецоперацию и впал в немилость у народа. Зато теперь декорации проекта вместе с ведущим можно заказать прямо на свой праздник, формат обкатан: на днях в Дубае Иван Ургант воссоздал картинку из программы на дне рождения питерского бизнесмена. Правда, придется раскошелиться: корпоратив со звездой обойдется в 75 тысяч евро или 5,7 млн рублей по текущему курсу.

Заполнить пустоту в безвременной безработице шоумен пытался самыми разными проектами: организовывал концерты своего альтер эго Гриши Урганта (под этим псевдонимом Иван поет в собственной группе), снимался в детской музыкальной сказке "Мульти-Пульти". Вот только последнюю сняли с показа спустя несколько часов после премьеры, а концерты Гриши отменяют с незавидной периодичностью.

Заполнить пустоту в безвременной безработице шоумен пытался самыми разными проектами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Единственный проект на сцене, который пока еще уцелел после двух переносов дат - большое шоу «ПрожекторПерисХилтон» в подмосковном "Крокус Сити Холле", где Ургант должен появиться вместе с Сергеем Светлаковым и Гариком Мартиросяном. Мероприятие назначено на 17 сентября, билеты продаются по цене от 2000 до 30 000 рублей.

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