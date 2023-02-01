Почему на самом деле Николай Дроздов упал и сломал ребра: все дело в многолетней привычке ученого

По последним сообщениям, Николай Николаевич Дроздов признался, что сейчас возвращает мясо в свой рацион Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любимого многими поколениями телеведущего, ученого-зоолога, доктора биологических наук и профессора МГУ Николая Дроздова, попавшего в одну из столичных больниц с многочисленными переломами ребер и повреждением легкого после падения на улице, могла подвести строгая вегетарианская диета, которую ученый соблюдал без малого 50 лет.

В 1975 году Николай Николаевич работал научным консультантом для фильма «Рикки-Тикки-Тави» и приехал в Индию. За два месяца работы он всерьез заинтересовался философией и образом жизни йогов. Тогда и решил отказаться от мяса. Со временем телеведущий исключил из рациона и рыбу с морепродуктами, перешел на овощи и фрукты, причем предпочитал сыроедение, то есть все только в натуральном виде, без обработки. Из дополнительной подпитки организма остались утренние каши, причем это была заваренная кипятком гречка или овсянка, в перекусах – миндаль, грецкий орех и фундук, на вечер – кефир или другой кисломолочный продукт. При этом зарядку делал регулярно. Долгое время такая диета исправно работала, Николай Николаевич чувствовал себя хорошо, головокружениями и падениями не страдал.

Однако в 2019-м году появилось сообщение о госпитализации Николая Николаевича, речь тогда шла о переломе ребра и потери равновесия дома. В одном из небольших интервью Дроздов сказал, что «нередко получает травмы».

Быть может, тут дело не только в общих возрастных изменениях, все же Николай Николаевич в свои 85 лет очень активен, и преподавать до сих пор получается, и физическую форму поддерживать?

С возрастом у нас действительно меняется структура костей. В них есть органический матрикс – такой «цемент», на котором держатся кирпичики органических составляющих ткани, - кости теряют минеральную плотность, становятся более хрупкими, рассказала KP.RU врач – эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

- Но тут есть и еще один важный момент, чтобы удержать тело от падения, нужна достаточно крепкая мышечная масса. Отсутствие животного белка в рационе приводит к ее снижению, - продолжает врач. – Животный белок содержит самое высокое количество незаменимых аминокислот. Из растительной пищи получить все необходимые белки в нужном количестве невозможно. Еще один важный момент, с возрастом у нас в принципе меняются пропорции в организме: жировой ткани становится больше, мышечной – меньше, да и сырья для строительства мышечной ткани в старшем возрасте не слишком хватает. Развивается такое заболевание, как саркопения: мышц мало, жировой ткани больше, мышечная активность понижена. К сожалению, вегетарианцы и веганы не любят об этом слышать, но так действительно происходит.

По последним сообщениям, Николай Николаевич Дроздов признался, что сейчас возвращает мясо в свой рацион. А доктор Зухра Павлова добавила, что желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.